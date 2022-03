¿Busca casa, apartamento o habitación en Bogotá? Si es así, vale la pena hacer una exhaustiva revisión de opciones para encontrar la vivienda que mejor se ajuste a sus necesidades y presupuesto.



Por esta razón, la firma La Haus, presentó una nueva versión de su medición "Where to Invest Index" para Bogotá y sus alrededores, un informe estadístico en que, a través de cuatro variables de la plataforma y el análisis del equipo de datos, se presentan las zonas con mejores proyecciones para comprar un inmueble.



Este índice es un promedio ponderado de cuatro fuentes de información:



1.Las búsquedas que hacen las personas de las zonas en el portal de La Haus.



2. El porcentaje de aumento o disminución del valor por metro cuadrado en un trimestre, o plusvalía.



3. La velocidad con la que se vendieron las unidades (los apartamentos o casas) en un tiempo definido, que en el lenguaje propio del negocio, se llama absorción.



4. Las ventas generadas en la zona en el mismo período de tiempo.



"Para presentarte la información con la mayor precisión de nuestros datos, en el caso de Bogotá preferimos hacerlo por subzonas y no por barrios ya que estos últimos tienen límites difusos en la división política de la ciudad. Una localidad de Bogotá está dividida en subzonas y estas a su vez, en barrios", explican desde La Haus.



Las zonas recomendados

De acuerdo con el informe del primer trimestre del 2022, los sectores más recomendados son:



1. Localidad de Usme, al sur oriente de Bogotá.



2. Municipio de Chía, al norte de Bogotá.



3. Localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.



4. Subregión de Sabana Norte de Bogotá.



5. Barrio de Modelia, al occidente de Bogotá.



REDACCIÓN BOGOTÁ

