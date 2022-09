Para 2023, Bogotá- Región tendrá una demanda potencial de 94.484 unidades de vivienda (de las cuales, 37.888 será VIP / VIS). En el caso particular de Bogotá, se espera que, comparando 2021 con 2022, haya un aumento del 11 por ciento de lanzamientos y del 12 por ciento de iniciaciones de construcción. Y, por el lado de Cundinamarca, se proyecta que, aunque habrá una baja en ventas del 8,2 por ciento, se verá un aumento de iniciaciones de 41,1 por ciento. Estas son algunas de las cifras que deja el ‘Estudio de oferta y demanda de vivienda’ que presentó Camacol Bogotá Cundinamarca.





“El 2022 va a ser un superaño para el sector de la construcción. Y eso termina redundando en buenas cifras de aporte para Bogotá y Cundinamarca”, aseguró Alejandro Callejas, quien anticipó las cifras que se anunciarán oficialmente hoy en el Seminario de Actividad Edificadora. De acuerdo con Callejas, el estudio arrojó que se mantiene el protagonismo de la VIS en el mercado inmobiliario y que los planes parciales (tanto de desarrollo como renovación) seguirán marcando la parada para aumentar la oferta de vivienda. Eso sí, reconoció que se avecinan retos como el aumento de tasas de interés, los cambios en norma urbana que vienen de la mano con el recién resucitado Plan de Ordenamiento Territorial –POT– (ver anexa) y los costos de los insumos.

Así va 2022 y así terminará



De acuerdo con las proyecciones de Camacol, Bogotá Región este año terminará con 86.152 unidades de vivienda lanzadas: una cifra incluso mayor que la de 2021, considerando como un año hito en el sector inmobiliario. Asimismo, se venderán 53.451 viviendas en Bogotá y 31.027 en Cundinamarca.



Aunque los datos arrojarían una disminución de ventas con respecto a 2021, Callejas resalta que siguen siendo cifras superiores al periodo prepandemia.



Y, finalmente, el estudio arrojó que iniciarán obras de 73.153. “Esta cifra es clave porque lo que hace es que los beneficios del sector lleguen a todos: es cuando se contrata la mano de obra”, dice Callejas y resalta que la proyección 2022 en esta área es histórica: en 2021 iniciaron 60.216 y en 2019, 54.787.



“El trabajo en equipo (con el Distrito) se ha sentido. En Bogotá se han iniciado 29.129 unidades, un 16 por ciento por encima de 2021 –el más alto en iniciaciones– y en Cundinamarca ya iniciamos 21.438, un 36 por ciento por encima de 2021”, rescató Callejas.



A su vez, Camacol detectó dónde está el boom de proyectos. Por ejemplo, solo Sopó, Cundinamarca y Zipaquirá tienen en ejecución 86 proyectos y generan más de 60.000 empleos; y, solo en Usaquén, Fontibón y Suba están el 37 por ciento de proyectos de toda la ciudad y concentran el 45,3 por ciento de los empleos del sector.

Los ánimos del mercado



Los ánimos del mercadoParte del estudio revelado por Camacol incluye una encuesta que sondea las percepciones y el panorama del sector inmobiliario. Esta arrojó, por ejemplo, que 52 por ciento de los hogares encuestados en Bogotá tienen intención de comprar vivienda en los próximos 12 meses. De estos, el 32,8 por ciento ya comenzó a buscar.



Según indicó Camacol, “sobre la ubicación de la vivienda que buscan las familias, el ‘Estudio de oferta y demanda’ arrojó que las localidades de mayor demanda en Bogotá son Chapinero (15 %), Usaquén (15 %) y Engativá (9,1 %). Por su parte, los cundinamarqueses buscan principalmente en Soacha (19,4 %), Chía (20,7 %) y Cajicá (19,2 %)”.



“Cundinamarca es un mercado que se ha consolidado en los últimos 10 años. Estaba produciendo entre 8.000 y 9.000 unidades de vivienda y hoy está llegando a las 30.000. Está muy activo en el sur: en Soacha, por ejemplo, estamos superexpectantes al nuevo POT, que seguramente generará las condiciones para que la ciudad se pueda desarrollar de manera organizada y con muy buena producción de vivienda”, le explicó Callejas a EL TIEMPO y destacó municipios como Ricaurte como otro escenario clave. Eso sí, reconoció que se trabaja en el “entendimiento entre todos los actores de cómo se debe tratar los servicios públicos”. Este es, hoy, uno de los puntos críticos por resolver para un desarrollo sostenible fuera de Bogotá.



Con esta encuesta se encontró, también, que 75,4 por ciento de los hogares dijeron comprar vivienda para vivir y, el 22,1 por ciento, para arrendar.



A su vez, se observa que el aspecto más llamativo al adquirir vivienda es la ubicación (51,3 %), seguido de accesibilidad (11,6 %), precio (10,6 %), diseño de espacios (6,5 %) y el usos de elementos sostenibles (6 %).



Como le comentó Callejas a este diario, “dentro de los criterios de ubicación se ve que estén cercanos a sitios de acceso a transporte. Seguramente, en la medida que se vayan desarrollando nuevos proyectos (de movilidad) vendrá un desarrollo de productos inmobiliarios”.



Además, dentro de la presentación de datos, aseguró que “lo que se viene en planes parciales para Bogotá tanto de desarrollo como de renovación urbano en VIP es muy importante”. Desde la Secretaría de Hábitat, se confirmó que se espera que, entre 2022 y 2023, se aprueben entre 15 y 20 planes parciales en Bogotá.



Todo esto se traduce en una proyección de demanda potencial de vivienda para la región en 2023 de 94.484 unidades de vivienda. De acuerdo con el documento de diagnóstico del POT de Bogotá (555 de 2021), el potencial general a 2015 es de 1’594.389; sin embargo, la cifra se ajustó a 589.182 por el ritmo del mercado. No obstante, la apuesta desde el POT es responder a esa demanda vía renovación urbana (58,9 %), muy por encima de la vía de desarrollo (23,5 %)

¿Cómo va la reglamentación del POT?

Alejandro Callejas Aristizábal - Gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca. Foto: Archivo particular.

Para Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá Cundinamarca, uno de los retos para mantener el buen panorama en el sector inmobiliario será el cambio de norma urbana por cuenta del POT de Bogotá, que volvió a quedar vigente hace unas semanas.



Hoy, la tarea clave está en la expedición de reglamentaciones. “Nosotros contábamos 37, pero otros sectores de académicos y estudiosos de ciudad dicen que las pendientes son más de 50. En 2023 dependeremos de lo bien que se haga y cómo vaya la reglamentación. Nuestro llamado es a que la reglamentación se haga rápido y que se haga bien”, menciona Callejas.



Lo que es cierto es que Bogotá está ad portas de sacar adelante las primeras dos que, de hecho, ayer cerraron su fase de recepción de comentarios: la de reglamentación del pago compensatorio en dinero de las obligaciones urbanísticas y la de procedimiento de bienes destinados a espacio público.



De acuerdo con Margarita Caicedo, subsecretaria de Planeación Territorial de la Secretaría de Planeación, la de cargas “representa un beneficio para la ciudad y los constructores. Les definimos los mecanismos por los cuales se hace la liquidación y el recaudo y adicionalmente garantizamos que con ese recaudo se concrete el modelo de ordenamiento que planteamos en el POT”. Frente al de espacio público, afirma que “permite establecer los procedimientos para el recibo, entrega y titulación de espacios público. Bien sea porque es producto de carga urbanística o de acciones del Distrito”.

Ahora, hay otras reglamentaciones pendientes. Según Callejas, dos de las más urgentes son “la de reglamentación de la transferencia de derechos de edificabilidad. Eso no está claro hoy y se necesita a la hora de promover proyectos. Y el segundo son las actuaciones estratégicas. Hoy en día tienen congelado unos de los suelos más importantes que tiene Bogotá y hasta que esto no se reglamente no se podrán empezar a desarrollar”.



También, desde Camacol, se está a la expectativa de lo que venga en materia de renovación urbana. “Bogotá ha tenido como caballito de batalla los planes parciales. Hay de desarrollo y de renovación: al principio estuvimos muy concentrados en los planes de desarrollo. La buena noticia es que vienen en camino varios planes parciales de renovación, serían entre 7 y 8 para este año”, dice Callejas, aunque reconoce que esos son de la norma anterior.

ANA PUENTES