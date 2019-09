Conteo regresivo para la compra de 594 buses eléctricos del SITP

Hoy se completan los primeros ocho días del proceso de selección abreviada al que le apostó TransMilenio para salvar la compra de 594 buses eléctricos para el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), luego del fracaso de la licitación pública, que fue declarada desierta el 20 de septiembre porque no llegaron propuestas al cierre.

Los prepliegos para el nuevo proceso fueron publicados el pasado 23 de septiembre y hoy vence el plazo para recibir observaciones.



Está previsto que el miércoles 2 de octubre se publiquen en la plataforma Secop II (el sistema electrónico para la contratación pública administrado por Colombia Compra Eficiente) los pliegos definitivos después de responder las observaciones que se hayan hecho al proyecto de condiciones inicial.

La Ley 1150 del 2007 incluye la selección abreviada como una de las modalidades de elección del contratista y la autoriza en los casos en los que un “proceso de licitación pública haya sido declarado desierto”, que es el caso de los buses eléctricos.



La ciudad busca poner en servicio una flota de 594 buses eléctricos para cubrir las zonas que no tienen servicio del SITP (allí hay SITP provisional) debido a los problemas financieros de los operadores y que corresponden a las zonas de Suba Centro, Fontibón, Perdomo y Usme.



El sistema abreviado es una modalidad de selección que permite adelantar “procesos simplificados para garantizar la eficiencia en la gestión contractual”, según reza la misma ley. De ahí que en TransMilenio señalen que reducir términos no implica improvisar porque sobre el fondo del futuro contrato para la compra de los buses se ha venido trabajando durante varios meses y ese no se modifica en la selección abreviada.



No es la primera vez que TransMilenio acude a esta modalidad abreviada; lo hizo en noviembre del 2018, cuando tuvo que declarar desierta la licitación para la compra de 260 buses troncales para el patio Américas.



Lo primero que hay que aclarar es que en la selección abreviada, después de que se declara desierta la licitación, no se pueden hacer modificaciones de fondo al objeto del contrato, y lo que varía fundamentalmente son los tiempos, que se reducen en todas las etapas del proceso. Y eso permitirá tomar una decisión en menos de dos meses si finalmente llegan las ofertas.



Lo que implica es que se reducen los tiempos que deben cumplirse en etapas como la publicación de los prepliegos, las adendas que se producen por las observaciones al pliego o el informe de evaluación previo a la adjudicación del contrato, por ejemplo.



Una diferencia es que el plazo entre la publicación de los prepliegos y la apertura formal del proceso es de cinco días, mientras que en la licitación es de 10 días. En este caso, TransMilenio subió los prepliegos el 23 de septiembre a la plataforma de contratación Secop II.



Otra diferencia que reduce tiempos es que con la licitación pública se deben dejar tres días hábiles de plazo entre cada adenda que se haga al pliego de condiciones; en cambio, en la selección abreviada se pueden publicar varias adendas el mismo día y se deja un día hábil para continuar con el trámite.



En el proceso que está en marcha, para el 7 de octubre próximo está previsto el plazo máximo para presentar observaciones a los pliegos de condiciones, y serán respondidas a más tardar el 11.



Si hay adendas, deberán publicarse hasta el 15. El plazo máximo para la presentación de ofertas, su apertura e informe de presentación será un día después.



En el cronograma está previsto el 21 de octubre para publicar el informe de evaluación de las ofertas, el 24 será el plazo máximo para presentar observaciones al informe de verificación o evaluación de las ofertas y el 30 se adjudicará o declarará desierto el proceso, según el caso. Si finalmente hay adjudicación, el 12 de noviembre se firmará el contrato. La inversión para este proceso es de 2,97 billones de pesos.



En últimas, la selección abreviada es como un segundo tiempo que permite aprovechar el trabajo de pulir los pliegos de condiciones que se hizo durante el proceso de licitación, y gracias a que esos ajustes ya se hicieron se puede adelantar el proceso en menos tiempo.

El reto de conseguir respaldo

Uno de los retos que enfrenta el proceso para la compra de los buses eléctricos es que los proponentes logren los seguros y avales financieros, que son la parte más difícil debido a los antecedentes que tiene a cuestas el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).



Tras declarar desierta la licitación a la que no llegaron ofertas, se rumoró que los interesados no lograron obtener las pólizas para respaldarse. Aunque ninguno de los involucrados en el proceso (operadores, aseguradoras y TransMilenio) confirmó que esto fuera un hecho, la realidad económica, financiera y de credibilidad del SITP es de público conocimiento.



El sistemático incumplimiento de los pagos de los créditos por parte de los operadores terminó convirtiéndose en un problema para los bancos, que consideran la inversión en transporte de alto riesgo.



Por un lado está la falta de solidez que han mostrado los concesionarios, y por el otro, la mala calidad del transporte, que ha llevado a una pérdida de usuarios del SITP por la migración de pasajeros a la motocicleta, la bicicleta e incluso a modos como la patineta.



