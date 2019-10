Ciudad Bolívar, la pista de una gran muestra de ‘downhill’ urbano

Las bicicletas en Ciudad Bolívar ahora ruedan por una pista de colores. Ayer, se celebró la primera muestra de 'downhill' urbano y la ruta de 1,98 kilómetros fue trazada entre algunos de los barrios de esta localidad al sur de Bogotá.



En este evento, más de 60 competidores nacionales e internacionales de categoría élite rodaron por las calles, escaleras y obstáculos aledaños a la estación de TransMiCable Manitas. Los vecinos, mientras tanto, se asomaron por la ventana, salieron a las terrazas y otros, más osados, animaron a los deportistas a pocos centímetros de la pista.

Cosas así nunca se habían visto en barrio: ni los perros lo creían. El viernes, cuando se hizo el trayecto de reconocimiento, los perros perseguían a los ciclistas. Y eran los dueños o los encargados de la logística los que salían a recoger a las mascotas de la cuadra.

Cristopher Rayas, un joven mexicano que lleva 8 años corriendo en la categoría júnior, se gozó el recorrido: “La pista me ha encantado, es bien divertido. Los barrios son bastante coloridos, hay de todo, están muy loquillos algunos. Ves a la gente que baila y rapea en la calle”, comentó.



Rémy Métailler, un reconocido exponente francés en este deporte, observó algo similar durante las pruebas: “La pista es buena para pasar un buen rato. Es realmente colorido y algo distinto en Bogotá. Usualmente ves grandes edificios, pero esto es color. Me recuerda un poco a mis competencias en Valparaíso (Chile)”.



Métailler, de hecho, publicó en sus redes sociales varias imágenes de la competencia. En ellas mostraba las montañas, las escaleras de colores, los murales y la gente del barrio. Bogotá no deja de sorprenderlo, dice.



A su lado, bajan otros jóvenes en bicicleta. Tratan de imitar los movimientos y acrobacias de los profesionales.

Al evento fueron invitados competidores nacionales e internacionales. El público, por su parte, pudo interactuar con otars iniciativas locales de gastronomía, artesanía y recorridos turísticos. Foto: Cortesía IDT

Algunos de los murales que llamaron la atención de los competidores han sido impulsados por la agencia de turismo comunitario Ruta de La Esperanza. Este grupo es uno de los tres grupos certificados para hacer recorridos locales y ecológicos en la localidad.



“Comenzamos cuando pusieron las primeras pilonas de TransMiCable. Traemos a la gente desde el portal Tunal, los subimos a la localidad en el cable y les contamos la historia del sector. La idea no es hacer un recorrido superficial, sino que la gente llegue, se unte de barrio, converse con el vecino y se vaya con otra imagen de Ciudad Bolívar”, explica Carlos Andretti Menjura, líder de Ruta de La Esperanza.

“Esta es una localidad que renace”, dice Ginna García, subdirectora de Mercadeo y Promoción del Instituto Distrital de Turismo, quien explica que, paralelo a la llegada de TransMiCable en diciembre del año pasado, se le ha apostado a un desarrollo económico en la localidad.



“Se ha capacitado a la gente desde programas del Sena para generar proyectos de turismo, gastronomía y artesanías de manera organizada alrededor del cable. Con eso logramos que el sistema sea cuidado por la misma comunidad y que la gente entienda que son relevantes; el territorio está tomando relevancia. Ya incrementó el número de turistas”, explica.



Y es cierto. Según cifras del Observatorio Distrital de Turismo, en 2018 hubo 107.000 turistas en la localidad. En lo que va de este año, se calcula que han llegado entre 120.000 y 170.000 visitantes.



Precisamente, la muestra de 'downhill' urbano que se hizo ayer es una estrategia para potenciar el turismo en la zona. Por un lado, trae a figuras del deporte que ‘se llevan el cuento’ a otros lugares de Colombia y el mundo y, por otra parte, motiva a los habitantes de Ciudad Bolívar a seguir trabajando por cuidar su localidad.



Ya hay allí más de 48 iniciativas en turismo, entre fincas agroturísticas, puntos gastronómicos, venta de artesanías y grupos de hip hop, 'break dance', 'parkour', grafiti. Vale la pena dar una vuelta por estas calles.

ANA PUENTES

EL TIEMPO