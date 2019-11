224 comparendos se imponen al mes en Bogotá por ebrios al volante

Entre el 2018 y el 2019, las autoridades de tránsito en Bogotá han cancelado en promedio nueve licencias cada mes a personas que fueron sorprendidas conduciendo en estado de embriaguez. En 22 meses, 111 se quedaron sin su permiso de conducir por este motivo.

Esta es apenas una muestra de las consecuencias de no acatar la recomendación de no mezclar el alcohol y la gasolina, que en Bogotá deja un saldo de 10.300 comparendos en 46 meses y 4.851 conductores embargados porque, además, se negaron a pagar la multa que les impusieron cuando fueron descubiertos con algún grado de alcoholemia mientras manejaban su carro.

Desde enero del 2016, la Secretaría de Movilidad puso en la mira a los ebrios al volante con operativos de control que se han ido intensificando especialmente en diez corredores viales que presentan los mayores niveles de accidentalidad y donde, además, predominan negocios de rumba y consumo de alcohol.



En los últimos cuatro años se han triplicado los controles para detectar a los ebrios y para convencerlos de lo fatal que resulta combinar el alcohol y la gasolina.



En el 2016 se realizaron 662 operativos, y en el 2019 fueron 1.745 en los primeros nueve meses.



Las 10.300 órdenes de comparendos impuestas a los infractores, de enero del 2016 a octubre de 2019, han tenido consecuencias que afectan el bolsillo de los transgresores.



Hoy acumulan deudas morosas por más de 135.579 millones de pesos, e incluso a 4.861 les embargaron las cuentas y los carros por no pagar 50.606 millones de pesos a pesar de las labores persuasivas para que se pongan al día.



Estos montos de deuda incluyen los intereses y sanciones que autoriza la ley, que contempla que las multas por conducir en estado de embriaguez van desde los 2’848.300 pesos hasta los 39’749.600, dependiendo del nivel de alcoholemia detectado en el momento del control policial.



A la multa se suma la posibilidad de que le suspendan o le cancelen la licencia, sanción que se duplica cuando se trata de conductores de servicio público, de transporte escolar o instructor de conducción.



El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, explicó que intensificar los controles busca eliminar el comportamiento de conducir bajo los efectos del alcohol, y aplicar multas y sanciones pretende garantizar que los infractores sepan que hay consecuencias por violar las normas, que van hasta la pérdida de la licencia y los embargos de las cuentas y el carro, por no pagar las multas que se les imponen.



En opinión de Bocarejo, los bogotanos están entendiendo el mensaje, porque en la ‘Encuesta de percepción frente al riesgo vial en Bogotá 2018’, ocho de cada diez personas manifestaron que si toman no manejan y siete de cada diez aseguraron que no abordarían un vehículo conducido por alguien que haya consumido alcohol.



El mismo estudio mostró que el 90 por ciento de los bogotanos consideran que conducir bajo los efectos del alcohol es una causa frecuente de siniestros de tránsito, mientras que seis de cada diez piensan que con 1 o 2 tragos se afecta la habilidad al volante.



“Los estudios muestran que el riesgo de sufrir un accidente grave aumenta considerablemente por cada grado adicional de alcoholemia”, dijo Bocarejo, al recordar que las investigaciones en el mundo evidencian que el alcohol incide en el 30 por ciento de los accidentes de tránsito.

Así se gradúan las sanciones por alcohol

Cuando un conductor es sorprendido al volante con algún grado de alcohol en la sangre tiene tres consecuencias: multa, inmovilización y trabajo comunitario. En casos extremos, le suspenden o le cancelan la licencia de conducción.



La sanción más leve es cuando lo encuentran por primera vez con entre 20 y 39 mg de etanol (10 ml en sangre): la multa es de 2'484.300 pesos, inmovilización del carro por un día y 20 horas de acciones comunitarias. A la tercera vez, la multa se duplica, la inmovilización es de tres días y las horas comunitarias son 30.



En el caso más grave (150 mg de etanol en adelante), la multa llega hasta los 39'749.000 pesos, la inmovilización es de 20 días y las horas de trabajo comunitario, de 90.

BOGOTÁ