Comparendos a taquillera de TM no han sido levantados

El pasado 9 de enero, una funcionaria de TransMilenio le reclamó a un uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) por dejar que al menos 10 personas ingresaran a la estación Jiménez sin pagar el pasaje.

Por esta razón, el patrullero no solo la esposó, sino que le impuso dos comparendos del Código de Policía por comportamientos que no fue posible demostrar que cometió.

Aunque días después de los hechos las autoridades anunciaron que estas multas habían sido revocadas, casi dos meses después, la mujer denuncia que estos siguen apareciendo en los registros de la Policía.



“Lo que quiero es que se solucione todo y que no haya obviamente represalias en contra mía, yo solo estaba ejerciendo mi labor y lo que quiero es seguir trabajando con TM ya que gracias a eso logro llevar mi sustento a mi casa”, le dijo a EL TIEMPO la mujer.

En el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) aparece que tiene un comparendo de $ 234.000 por un supuesto porte de armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público, amparado en el artículo 27, numeral 6, del Código de Policía.



Y otro por $ 936.000 pesos por impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización por parte de las autoridades de policía, contemplado en el artículo 35, numeral 3. Las dos amonestaciones suman 1’170.000 pesos.



“Yo quiero que la policía, que ya en parte cometió el error, me colabore y ayuden a solucionar este tema. La inspección de policía ha mandado comunicados explicando que no se han podido bajar los comparendos y todavía los tengo ahí, me tocó pasar un derecho de petición a ver si le prestan atención a la solicitud que se ha estado pidiendo”, manifestó la taquillera.



En su momento, la Policía Metropolitana manifestó: “Ya está en curso una investigación disciplinaria. De encontrar responsabilidad, seremos contundentes en la aplicación de la norma”. También explicaron que iban a reforzar la capacitación del personal “para que cumplan lo establecido”.



John Jairo Morales Alzate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Manuela Beltrán, manifestó que en este hecho hay dos presuntas responsabilidades del orden penal y disciplinario.



“El primero consiste en una presunta tipificación de un concurso heterogéneo de delitos: abuso de autoridad por una captura ilegal y prevaricato por acción por la imposición de multas, y la disciplinaria, una presunta falta gravísima a la luz del artículo 34, numeral 1, de la Ley 1015 de 2016: privar ilegalmente de la libertad a una persona”, manifestó.



La funcionaria de TransMilenio espera que su situación se solucione en los próximos días y poder pasar definitivamente la página de este capítulo de su vida.



REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO