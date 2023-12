Cómo y para qué te roban el número de celular /Opinión

Un día cualquiera te quedas sin ninguna señal en tu celular, no puedes hacer o recibir llamadas, utilizar tus redes, tampoco puedes recibir información o comunicarse con alguien. Literalmente, estas incomunicado. A pesar de que el aparato funciona, esta ‘muerto’, ya que no sirve para nada.



Angustiado, porque no te puedes comunicar con nadie, te diriges al operador y allí te informan, con el mayor de los descaros, que uno solicitó el cambio de operador, y a pesar de manifestarles que no lo hizo, lo único que le responden es que ese ya no es problema de ellos, que debe ir al otro operador donde se trasladó, de manera ilegal, la portabilidad numérica y que son ellos quienes deben devolverla.

Pero la cosa no termina ahí. El siguiente operador te informa que ya no tiene tu portabilidad y que fue trasladada a otra empresa, y allí confirman que sí la tienen, pero que le pertenece a otra persona y que tiene con ellos un nuevo plan.

Esto es en cuestión de día y medio, tiempo suficiente para que los delincuentes para vacíen tus cuentas, extorsionen a tus contactos con solicitud de préstamos y hasta adquieran créditos a tu nombre, como le sucedió a un amigo y que ahora está en los trámites para que el banco le reconozca los recursos que le robaron y disculpándose con los amigos que “creyeron que necesitabas plata”.

Este robo o secuestro de la portabilidad numérica deja vulnerables a los usuarios y significa que las bases de datos de sus contactos y toda la información que manejan está expuesta para que los delincuentes hagan lo que quieran.



“El riesgo de este tipo de prácticas es algo similar a lo que sucede con las tarjetas de los bancos, pues, finalmente, es un fraude por el que deberían responder las empresas portadoras de la información”.

A este tipo de fraude se le denomina Sim swap. Es una estafa que consiste en duplicar de forma fraudulenta la Sim card del teléfono móvil de una persona para cometer más fraudes con todos los contactos que se tienen, para secuestrar los datos y pedir rescate por los mismos o para bloquear socialmente al dueño de la portabilidad numérica.



También tienen como objetivo adueñarse de las contraseñas de un solo uso u OTP (del inglés One-Time Password) enviadas vía SMS por los bancos, teniendo así la capacidad de provocar daño financiero.

“El modus operandi es similar al phishing, práctica ejercida por estafadores y cibercriminales para hacerse de información personal y financiera de algún individuo.

Incluso, esta táctica está siendo utilizada para transferir el número telefónico de un usuario a un Sim/Chip falso (Sim Swap en inglés), con el fin de tener acceso a cuentas bancarias, tarjetas de crédito, contraseñas de acceso a servicios digitales, entre otra información sensible, lo que resulta en una suplantación o robo de identidad para cometer un fraude bancario”. Ver Portabilidad numérica no consentida.

Posiblemente, para que los delincuentes puedan llevar a cabo este fraude, corrompen a algunos empleados de empresas prestadoras de servicios, pero esto no es solo culpa de algunos empleados deshonestos, es también responsabilidad de las empresas que manejan la portabilidad numérica y la información de sus clientes.

Finalmente, unas recomendaciones para evitar que a otras personas les suceda lo mismo: ordénele a su operador que el cambio de empresa con su portabilidad numérica solo se haga cuando usted lo solicite de manera presencial.

Si ya es víctima de este fraude, infórmele inmediatamente a su banco y bloquee sus cuentas; ponga la denuncia ante la Policía o la Fiscalía y presente un derecho de petición ante el operador para que le devuelvan la portabilidad y que, además, investiguen internamente quién está violando el derecho de la protección de datos personales y le está facilitando la vida a los delincuentes. Son varios días de trabajo perdidos, pero hay que hacerlo.

HUGO ACERO VELÁSQUEZ

EXPERTO EN SEGURIDAD