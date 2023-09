La empresa TransMilenio, informó en qué casos y bajo qué requerimientos los usuarios pueden solicitar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de estaciones, portales y buses zonales o articulados de Bogotá.



Según indicó la empresa si la persona registró algún incidente al interior del sistema y requiere las grabaciones, debe contar con la autorización del titular de la información, o sea, de los sujetos que aparecen en el video.



Y que, en caso de no contar con dicha autorización, las grabaciones solo podrán ser entregadas a las autoridades competentes de la ciudad, tales como: la Policía, la Fiscalía, un juez de la República, Personería, Gobierno, dependencias, entre otras, con base en lo establecido en el artículo 10 “Casos en que no es necesaria la autorización”.



El sistema además explicó que la autorización del titular no será necesaria cuando la información es requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; son datos de naturaleza pública; son casos de urgencia médica o sanitaria y es por tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos.



De igual manera, TransMilenio enfatizó en que la recolección de las imágenes en los buses nuevos del sistema y el TransMicable es responsabilidad directa de los concesionarios de operación vinculados a la empresa.

¿Cómo hacer la solicitud?

El usuario debe dirigirse a la sede administrativa de TransMilenio, ubicada en el edificio Elemento Torre 1, piso 2, en la avenida El Dorado # 69-76, de 7 a. m. a 4:30 p. m..



Igualmente, este proceso se puede realizar en el canal dispuesto por el sistema para presentar solicitudes relacionadas con temas de Habeas Data: habeasdata@transmilenio.gov o al correo de cada uno de los concesionarios responsables.



Adicional a esto, TransMilenio indicó que la petición efectuada por el usuario debe contener fecha, horas, lugar (portal, estación o bus), placa y/ número interno del vehículo o cabina, además del fin para el cual es requerida la grabación.



Cabe precisar que dicha información debe cumplir con un tiempo estipulado por el sistema para realizar la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad solicitadas, las cuales son:



- Estaciones: con un tiempo estimado de 90 a 120 días, del hecho

- Buses troncales nuevos: 45 días

- Portales: 120 días

- Cabinas del TransMicable: 48 horas

REDACCIÓN BOGOTÁ