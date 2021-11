Travesías en bicicleta: un canal de YouTube para los bicimochileros

Un canal de cicloturismo para dummies. Así podría resumirse el trabajo que, desde 2018, hacen Diana Sánchez y Federico Millán, una pareja de ingenieros que pasaron de recorrer la clásica ciclovía dominical a pedalear por todo el país. A la fecha, han recorrido 22.333 kilómetros, el equivalente a atravesar Colombia de lado a lado, de Punta Gallinas a Leticia, 12 veces.



Han hecho 23 travesías para conquistar 12 ciudades capitales, 7 pueblos patrimonio y 104 puertos de montaña. Y, de estas aventuras, han publicado 208 videos en su canal de YouTube, Travesías en Bicicleta. Nadie les paga por eso. Entonces, entre semana se ganan la vida con sus profesiones y luego, fines de semana, festivos y vacaciones se dedican a mochilear sobre dos ruedas para disfrutar, equivocarse, aprender y, luego, enseñarles a otros cómo hacerlo.

“La bicicleta se convirtió no solo en un medio de transporte, sino en una oportunidad de viajar, de conocer pueblos grandes y pueblos chiquitos, de saber qué hay detrás de esas montañas. Cada vez empezamos a montar más lejos y el proyecto nació como eso, como esa herramienta que no encontramos cuando quisimos iniciar”, cuenta Diana Sánchez, ingeniera ambiental, y agrega “ese fue el objetivo principal, que fuera para dummies, pero es que no es fácil soltar ese miedo de agarrar una bici y pasar la noche lejos de casa”.

Para eso Travesías en Bici cuenta no solo con un canal de YouTube, sino con un blog y una cuenta de Instagram en la que Diana y Federico explican todo lo que un ‘bikepacker’ debería saber: qué llevar en la bici, cómo entrenar antes de una travesía, qué tipo de bici se puede utilizar, qué clase de viajes se pueden hacer y, además, cómo hacerlos, kilómetro a kilómetro. Cada video comienza con un resumen del recorrido hecho a través de la plataforma Relive, bien conocida por los ciclistas, y, luego, continúa con videos grabados con una Go Pro desde la vista del ciclista. Entonces, en la pantalla, se puede ver cómo es el camino y, además, Diana y Federico, agregan datos como altitud, temperatura, inclinación de pendiente, coordenadas, velocidad y hora. A lo largo de los videos, dan detalles del camino y el destino, narran con qué tipo de vías se encontrará el ciclista, por dónde ir y dónde girar, qué dificultades podrían encontrarse, dónde parar, dónde cómer, entre otros detalles.

“Y en cada municipio contamos un poco la historia detrás de cada ruta. Y los paisajes son inigualables… quisimos hacerlo, quisimos vivirlo y ya que los estábamos viviendo, dijimos, ‘grabémoslo”, anota Federico y agrega que el proyecto también busca mostrar el potencial de las mujeres en el cicloturismo. “Se creería que las mujeres no pueden hacerlo, pero la experiencia nos ha mostrado que ellas tienen una gran resistencia”.

Diana, por ejemplo, ha pedaleado hasta por 10,5 horas, ha aguantado 226 kilómetros en la jornada reina del equipo y ha logrado sostenerse sobre el sillín durante ocho días consecutivos.

Sin embargo, advierten: “esto es un proceso”. Hacer ‘bikepacking’ no es solo darle a la bicicleta durante una semana entera, dicen; se empieza por pequeños viajes (ver tips más abajo).

Un negociazo

Travesías en bicicleta se inspira en la industria del cicloturismo en Europa donde existen opciones como la red ReuroVelo, que incluye 17 rutas ciclistas de larga distancia a través del continente. Según información recolectada por Federico y Diana, el volumen de negocio anual de la red asciende a 7 mil millones de euros al año.

En Colombia, ya se han dado los primeros pedalazos hacia ese sector. En Cundinamarca ya existe, por ejemplo, la Bici Bogotá Región, un circuito de 300 kilómetros organizado por la Rap-e, que espera impulsar una forma diferente de turismo. A su vez, ProColombia inició este año una estrategia para promocionarse a nivel internacional como un destino para pedalear: se trata de ‘Colombia: cicloturismo a otro nivel’, un proyecto compuesto de cuatro videos que promocionan tres destinos imperdibles: el altiplano cundiboyacense, Antioquia (y su eterna primavera) y la región cafetera. ProColombia también elaboró una guía práctica para ese público.

Diana y Federico ven con entusiasmo este impulso nacional y quieren, con sus videos, apoyar esta promoción. Travesías en Bicicleta, incluso, ha identificado rutas para cada tipo de bici: hay viajes especializados para gravel (híbridas), bici de ruta y bici de montaña. A la fecha, ya han dado asesorías personalizadas, aunque informales, a nacionales y extranjeros que, como ellos, quieren ser otro tipo de viajeros.

Claves para su primer viaje en bicicleta

1.Prepárese física y mentalmente. “Es importante ir haciendo recorridos cada vez más largos, tanto en kilómetros como en horas, para que el cuerpo vaya ganando resistencia y se vaya adaptando a esas condiciones”, dice Diana.

2.Rompa la barrera del miedo. ¡Haga un primer viaje corto! y quédese una o dos noches fuera de casa. Si está en Bogotá, Diana y Federico recomiendan ir a Pacho, Villa de Leyva, La Vega o Villeta.

3.Use lo que tiene. “Tendemos mucho a hacer las cosas cuando ya tenemos el equipo más especializado o más caro. No recomendamos esperar a adquirir todas esas cosas que al final no son lo necesario; nosotros empezamos con una MTB básica, con mochila al hombro y con tenis. No somos profesionales, sino gente del común que se aventuró y empezó con lo básico. Puede pasar que hayan comprado de todo y en el camino darse cuenta de que esto no es lo suyo; al haber hecho esa gran inversión, puede haber frustración”, dice Federico.

4.Prepare su bicicleta. Haga el respectivo mantenimiento, adquiera y aprenda a usar un kit de despinche y tenga a la mano unas buenas luces.

5.Para empezar, busque un hostal o un hotel. “Si ya el viaje tiene suficientes preparativos y vas con suficientes cosas en la cabeza, deshazte de una de esas preocupaciones y separa el hotel”, dice Diana.

6.Mantenga informada a su familia. “Nosotros hacemos un plan de viaje sencillo y se los comunicamos. Eso da tranquilidad a ambas partes”, agrega Diana.

¿Cuánto puede costar un viaje en bicicleta?

Diana y Federico comparten el presupuesto que han destinado en algunos de sus viajes por Colombia en bicicleta:

Alimentación y hospedaje: en promedio se destinan cerca de $50.000 por persona al día en alimentación y $50.000 adicionales en hospedaje. Esto puede variar según el tipo de habitación, temporada y región.

Bogotá - Santa Marta: Requiere un presupuesto de $673.000 aproximadamente, incluyendo comida y acomodación, con una duración de 7 días (no incluye tiquetes de regreso a la capital).

Bogotá - Bucaramanga: Requiere un presupuesto de $696.000 aproximadamente, incluyendo comida y acomodación, con una duración de 8 días.

Bogotá - Ubalá: Requiere un presupuesto de $187.000 aproximadamente, incluyendo comida y acomodación, con una duración de 3 días.

ANA PUENTES

