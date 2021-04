Aprenda cómo usar TransMilenio si necesita movilizarse con su mascota

Transmilenio busca que los pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Público puedan realizar viajes con sus mascotas de manera segura. Por eso, junto al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), entregó una serie de recomendaciones para los ciudadanos que viajan con animales de compañía.



(Lea también: Ladrones roban con arma a clientes y trabajadoras de una veterinaria).

Si usted desea movilizarse en este Sistema Integrado con su mascota, siga las siguientes indicaciones:



1. Quienes deseen o deban viajar con un animal de compañía deben portar el carné de vacunación vigente y presentarlo en caso de ser requerido por una autoridad, pues así lo exige el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.



2. Si su mascota es un perro de raza mediana o grande, este debe ingresar con collar y siempre estar sujetos por sus dueños. Durante el viaje deben permanecer en el piso y no podrán ocupar una silla, incluso si viajan en guacal.



Ahora, si es un cachorro, un perro de raza pequeña o un gato, no se puede cargar en brazos. El animal debe ir en un guacal.



(Le recomendamos: ¿Cómo tratar el embarazo de una gata?).



3. Los perros de razas de manejo especial solo pueden ser llevados por un mayor de edad. Deben ingresar al sistema con collar y bozal, manteniéndolos puestos durante todo el viaje.



4. Si se trata de un animal lazarillo, este puede ingresar sin bozal pero debe estar debidamente identificados, como lo establece el Artículo 87 de la Ley 769 de 2002.



(Además: ¿Cuáles son las razas de perros más grandes en Colombia?).



5. Ningún usuario puede transportar más de un animal de compañía al mismo tiempo. Esto debido a temas de seguridad. Aplica incluso si los animales llevan collar o van en un contenedor o guacal.



6. Los animales de compañía no deben ser alimentados dentro del sistema. Tampoco está permitido llevar recipientes con alimentos sólidos o líquidos dentro del contenedor o guacal.



(Tenga en cuenta: Consejos para educar a un perro con problemas de comportamiento).



ELTIEMPO.COM