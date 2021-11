Se complica aún más la discusión del POT: esta es la razón

Cuando parecía que por fin daría inicio al debate del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el Concejo de Bogotá, este martes un nuevo impedimento impidió que el articulado pudiera ser discutido en la Comisión del Plan.



La causal del impedimento es, de hecho, la denuncia penal que radicó el 16 de noviembre el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, contra el concejal Martín Rivera por injuria y calumnia. Esta denuncia tiene su origen en una discusión que ya habían tenido Gómez y Rivera el 9 de noviembre que se desató luego de que Rivera y otros tres concejales de la Alianza Verde se negaran a aceptar la aplicación de la ley de bancadas en la votación del POT.

Esa fue la primera chispa que desencadenó la discusión que hoy tienen en jaque la discusión del POT: la de si hubo o no unos supuestos ofrecimientos de Gómez hacia Rivera. Mientras que el Concejal ha sostenido que se refería a un ofrecimiento de puestos a principios de 2020, el Secretario ha rechazado estas afirmaciones. Lo hizo a través de sus redes sociales y, luego, a través de una denuncia penal radicada ante la Fiscalía el 16 de noviembre.



“(Martín Rivera) afirmó que el suscrito en el despacho de la alcaldesa le había ofrecido puestos. Afirmación que desde ahora y para los efectos de esta denuncia rechazo de manera firme y contundente”, dice la denuncia firmada por Luis Ernesto Gómez en un documento membreteado con los logos de la Secretaría de Gobierno.



Si bien la denuncia era una noticia anunciada, pues el secretario había anunciado desde el 10 de noviembre que tomaría acciones legales, la ‘bomba’ estalló en las últimas horas. En la noche del lunes, el funcionario publicó un video en el que anunciaba la denuncia –que ya llevaba una semana de interpuesta– contra Rivera. Y, este martes, hubo efectos.



Rivera aseguró que no había sido notificado de la denuncia y que, de hecho, se dio cuenta por el video publicado por el Secretario. Luego, acogiéndose al numeral 5 del artículo 11 de la ley 1437 de 2011, presentó impedimento para votar en los proyectos de POT y de Presupuesto 2022. “Yo considero que no estoy impedido, pero la ley es la ley. En caso de que no me declarara impedido, llegarían recusaciones. Es muy difícil, hemos estudiado este POT y ahora nos van a quedar menos de 15 días para poder darle solución a esta discusión”, aseguró Rivera durante su intervención. Sin embargo, agregó “la tarea es demostrar cómo este gobierno tomó la decisión de utilizar el mecanismo del clientelismo”.

El Secretario @LuisErnestoGL decidió hacer pública su denuncia en mi contra en la víspera del inicio de la votación del POT, lo que retrasará aún más esta discusión.



La ley es clara: tengo que declararme impedido.



Aquí mi intervención completa👇🏽https://t.co/yIJAGak2xZ pic.twitter.com/JQsLYnKpb7 — Martín Rivera Alzate (@riveraalzate) November 23, 2021

TWITTER



El asunto es tan delicado que ya la Fiscalía está en indagación para decidir si abre o no investigación contra el secretario.



Por ahora, ante el impedimento de Rivera, el presidente de la Comisión, Celio Nieves, levantó la sesión, pues este impedimento solo se puede resolver en plenaria. Acto seguido, la presidenta del Concejo, María Fernanda Rojas, convocó plenaria de urgencia para hoy. Según le explicó Rojas a este diario, es posible que el trámite se resuelva hoy mismo; aunque no descartó que sea una operación ‘sensible’: “Como se trata de un impedimento de un concejal de la Alianza Verde, ninguno de los 12 del Verde podemos votar, así que nos tenemos que retirar. Eso implica que hay que mantener un quorum con al menos 23 concejales, eso fue parte de la dificultad del fin de semana”. Pero, si todo resultara bien, se podría retomar el debate. Mañana hay sesión de la oposición; por tanto, se reanudaría el debate POT el viernes.

La alcaldesa Claudia López también hizo este martes un llamado a que el proceso se dé. “Les ruego a los concejales que han trabajado tanto en el POT con sus propuestas, proposiciones, el esfuerzo de concertación que han hecho la mayoría de concejales es valioso y no lo podemos perder”, dijo durante la inauguración del CAI Campo Verde.

No obstante, lo que queda en el ambiente es una ruptura de las relaciones del Concejo con el secretario de Gobierno.

Le ruego al @ConcejoDeBogota moderación, serenidad y respeto para poder entrar al debate de fondo sobre el POT. Ninguna disputa política o controversia debería impedirnos debatir sobre este acuerdo que le apunta a pagar la deuda social y ambiental de Bogotá. pic.twitter.com/TqC3tiRyTx — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 23, 2021



Este martes, incluso, en medio del agitado levantamiento de la sesión, la concejal Susana Muhamad (Colombia Humana) propuso una moción de censura contra el secretario. “No tiene presentación el actuar del secretario de Gobierno. Las relaciones políticas del Concejo de Bogotá con el secretario de Gobierno hoy son inviables”, aseguró Muhamad.

Propongo #MociónDeCensura para el secretario @LuisErnestoGL que esta deteniendo este POT y que con su actuar ha hecho inviables las relaciones políticas de este @ConcejoDeBogota con secretaria de gobierno.



No permitiremos que lancen la piedra y escondan la mano.#LeCreoAMartin pic.twitter.com/V4YYQ2nMfU — Susana Muhamad (@susanamuhamad) November 23, 2021



Luego, en la noche, se conoció una carta firmada por 11 concejales de distintas bancadas que rechazan “ los continuos ataques que públicamente ha realizado la Administración Distrital en contra el Concejo de Bogotá, señalando a la Corporación de querer dilatar la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial con lo que han denominado como ‘jugaditas’, ‘sabotajes’ infundados."

Admitieron la tutela

En la tarde de este martes se conoció que el juzgado 47 admitió la tutela interpuesta por el ciudadano Pablo Elías Rueda Montenegro por una supuesta violación al debido proceso, falsa motivación y extralimitación de funciones con el proyecto de POT. Ahora, la Alcaldía tendrá dos días para responder al ciudadano.

