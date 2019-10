Modificaciones y tiempo, la carrera para aprobar el POT de Bogotá

En una carrera contra el tiempo y con unas elecciones de por medio, el Concejo de Bogotá tiene hasta el próximo 3 de noviembre para decidir si aprueba o niega el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que hace 80 días presentó la Administración Distrital.

Aunque para muchos puede sonar como un tema aburrido, de expertos y lejano a los intereses colectivos, no lo es.



El POT tiene que ver con toda la vida de la ciudad: dónde quedan y cómo funcionan los bares, las iglesias, en qué sitios se van a construir las viviendas, cómo se llevan las basuras del norte hasta Doña Juana o si se van a adecuar centros para el aprovechamiento de los materiales reciclados, cómo se protegen las reservas forestales, por dónde van a pasar las futuras líneas del metro, entre muchos asuntos.



La Ley 810 establece que los concejales tienen 90 días para tomar una decisión. Según las cuentas quedan 10 días calendario para que salga de la Comisión del Plan y pase a plenaria. Por norma, deben pasar tres días antes de la discusión con los 45 concejales. Además, este sábado y domingo están en elecciones y nadie va a sesionar esos días.



El presidente de la comisión, Juan Felipe Grillo, afirmó que hoy jueves se escuchará a los concejales; el viernes, a la comunidad –que por cierto ya participó en cabildo abierto–, y dijo que ya solicitó que el lunes no se haga comisión de Gobierno para que la próxima semana arranque la votación del POT en su comisión. Si sale el miércoles 30, pasa a plenaria el domingo 3 de noviembre, en puente festivo.



Son varios los escenarios que pueden pasar. Si la comisión vota a favor del POT con las modificaciones, pero no alcanza a pasar por plenaria, el alcalde lo puede sacar por decreto con las modificaciones.



“Si el Concejo no aprueba en noventa días calendario la iniciativa, lo podrá hacer por decreto el alcalde”, establece el artículo 12 de la Ley 810 de 2003.



Esto significa que no se tendrían en cuenta los aportes de los ciudadanos, de los expertos ni de los concejales que presentaron modificaciones.

La alternativa, como lo han solicitado varios concejales como el independiente Juan Carlos Flórez, es que sus colegas asistan a las sesiones, se empapen de los temas que se están debatiendo.



“Los que estamos aquí hemos sostenido el quorum a lo largo de todas estas sesiones, de manera que debe haber también un tiempo para que los colegas se manifiesten con relación al POT. Respetuosamente sugeriría que mañana (hoy) sea el día que vengan a intervenir”, recomendó Flórez.



Sobre las modificaciones que han presentado los concejales, la Administración, a través de la directora de norma urbana, Verónica Ardila, le dijo a EL TIEMPO que se están analizando todos los temas propuestos y no descartó la viabilidad de varios aportes.



Diego Molano Aponte, del Centro Democrático, dijo que su colectividad presentó 28 proposiciones.

Entre ellas, que se hagan los estudios para evaluar si las troncales de TransMilenio se pueden convertir en líneas de metro, que se instalen estaciones para carga de vehículos eléctricos, un artículo que garantice que solo se apruebe la habilitación de suelo cuando se hayan cumplido las metas de vivienda para los más pobres, la troncal de la Boyacá que alimenta el metro y una vía expresa que sea paga.



“Todo acompañado de buen espacio público para peatones y que sea, además, corredor ambiental de la ciudad”, señaló Molano.



Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, y quien es ponente del POT, propone proteger los barrios residenciales con una nueva categoría de renovación urbana para que tengan protección especial, que no haya máquinas tragamonedas en las tiendas de barrio, quitar el polígono de Modelia para beneficiar a los residentes y que los bares que funcionan allí se vayan a otras partes de la ciudad.



Además, Bastidas insistió en puntos verdes en las localidades de Suba y Usaquén y que en las construcciones haya doble shut: uno para materiales reciclables y otro para ordinarios.



