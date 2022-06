El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó este martes que ya comenzaron las obras del puente de la avenida carrera 68 con calle 26. Esta estructura hace del proyecto de la troncal de TransMilenio por la 68.



De acuerdo con la entidad, esta infraestructura tendrá 500 metros de largo y 11 metros de ancho, conectará la carrera 68 con la calle 26 y será de uso exclusivo del sistema de transporte público masivo, es decir, servirá para la conexión entre las troncales de la 26 y la 68. El puente será entregado en el primer semestre de 2024.



Será construido en tres etapas. La primera, la de cimentación, subestructura y estructura de los ejes; la segunda, la de construcción de un colector sobre la calle 26, y la tercera consiste en el retiro de la red pluvial de 1,60 metros de diámetro existentes en la avenida 68, con el fin de construir los apoyos que soportarán el puente.



Esta infraestructura hace parte de las obras de la avenida 68, alimentadora de la primera línea del metro, específicamente del tramo 5 que va desde la avenida La Esperanza hasta la calle 46. Según el IDU, el costo de este puente curvo es de 45.000 millones de pesos.



De acuerdo con Diego Sánchez, director del IDU, con esta obra los buses del sistema de TransMilenio podrán hacer una conexión directa. Unos 7.500 usuarios en promedio se verán beneficiados durante la hora de máxima demanda por cada sentido, debido que no tendrán que bajarse para hacer transbordos, porque la infraestructura les permitirá tomar la calle 26 e ir hacia el occidente o hacia el oriente.



Obras del tramo 5 que va desde la avenida La Esperanza hasta la calle 26. Foto: Nestor Gómez | EL TIEMPO

“En este momento estamos haciendo lo que es la cimentación, la construcciónde los pilotes que van a soportar ese gran puente”, explicó Sánchez.



Cabe resaltar que este no es el único puente que se construirá por la calle 26, pues justo al lado de esta obra está el actual puente (lineal) de la avenida 68 con calle 26, y hace unos meses, se demolió el costado oriental para reconstruirlo con un diseño y materiales más resistentes, ya que esta infraestructura era de mediados del siglo XX y no tenía las especificaciones técnicas para soportar una operación de TransMilenio.



La reconstrucción del costado oriental va en un avance del 60 por ciento y se estima que será puesto en servicio a finales de 2022. Cuando eso suceda se demolerá el costado occidental.



Hasta el momento, el tramo 5 de la futura troncal tiene un avance del 19 por ciento, y se construye bajo la metodología Building Innovation Modelling (BIM), que ha permitido articular los diferentes procesos que intervienen en el proyecto, como redes de servicios públicos, estructuras existentes e infraestructuras a intervenir.



