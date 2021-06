Bogotá pondrá la lupa sobre los aforos y prevé las consecuencias

Bogotá dará el salto a la reapertura el 8 de junio y tiene muy calculadas las consecuencias. “Con o sin apertura económica vamos a tener dos semanas prácticamente iguales –aseguró la alcaldesa, Claudia López–. Podríamos quedarnos tres semanas en cuarentena estricta e incluso así seguiríamos en ocupación superior al 95 por ciento”.



Entonces, se abrirá confiando en que las responsabilidades individuales y colectivas mitiguen el impacto en las cifras de contagio que, reconoció la mandataria, habrá.

“La diferencia entre que asumamos la reactivación económica por el empleo, para atender el estallido social, porque es la única forma de bajar la pobreza, además de la renta básica... es el autocuidado. Si todos los sectores cumplen los protocolos, verifican los aforos, mantienen la ventilación y nosotros usamos tapabocas, mantenemos la distancia y nos lavamos las manos, entonces vamos a tener un ligero incremento en fallecidos, 120 o 140 al día”, calculó López, pero advirtió que el número puede ser mucho mayor si no se cumple con las medidas.



Las reglas de juego están consignadas en el decreto 199 de 2021, que, a su vez, se remiten a los protocolos de la resolución 777 de 2021 (ver gráfico).

Las medidas

En principio, se levantarán el toque de queda y la ley seca y no habrá pico y cédula. De otro lado, lo único que está prohibido son las discotecas, grandes partidos de fútbol, conciertos y la operación de bares y gastrobares después de la 1 a. m. Los demás sectores económicos podrán abrir con horarios libres, pero acatando una regla: el respeto del aforo.



Aunque no hay una fórmula o número universal de aforo, sí hay indicaciones para cada uno de los sectores desde los protocolos del ministerio. También, se exigirá que, a la entrada de los establecimientos, haya un aviso que indique cuántas personas pueden estar máximo en el lugar: entonces, no solo se podrá hacer un control desde el local, sino, también, un control social.



Además, el aforo será controlado en el espacio público, especialmente en zonas comerciales como San Victorino y el 20 de Julio.

Una de las particularidades en Bogotá será la reactivación de Corferias con 16 grandes eventos en los próximos meses, comenzando este 16 de junio con la Vitrina Turística – Anato 2021. Solo con el calendario ferial se espera aportar 20.000 empleos.

Para Guillermo Sinisterra, economista de la Universidad Javeriana, el plan de rescate anunciado por el Distrito es vital, pero lo que en realidad permitiría mejorar el empleo y mitigar la pobreza es la reactivación económica.



“La economía está recogida. Se pueden tener todas la intenciones, pero si la mitad de la economía está, qué se puede hacer. De eso se trata el despertar de la Alcaldía”, dice.

Educación, sin excusas



Los otros reactivados en pleno serán las instituciones educativas: la vacunación a profesores debería abrir el camino. López aseguró que, para finales de junio, los colegios públicos estarán en capacidad de volver a la presencialidad. Resaltó que, para este fin de semana, todos los maestros del sector público habrán recibido su primera dosis y, por ende, a finales de mes deberían tener la segunda.



Los colegios privados e instituciones de educación superior también están habilitados para volver sin restricción de horario, pero con los aforos y protocolos asignados.

