¿A qué van a Bogotá 500 investigadores?

A las filas de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) llegaron esta semana 500 hombres y mujeres que reforzarán las actividades de inteligencia e investigación criminal.



Esta apuesta parece ser necesaria para mejorar las condiciones de seguridad en la capital del país. Muestra de ello es la reciente desarticulación de la tercera banda más peligrosa de la ciudad, ‘los Camilos’, que cayó tras una intensa investigación que incluyó la arriesgada tarea de un agente encubierto. Este grupo criminal podría estar relacionado en al menos 70 asesinatos en Bogotá, Cundinamarca y Tolima.



Justamente reducir el indicador de los homicidios, que viene en aumento, y los hurtos a personas son los principales desafíos del general Eliécer Camacho, comandante de la Mebog, que en conversación con EL TIEMPO explicó que en diciembre recibirá 1.000 hombres más para fortalecer los cuadrantes. El alto oficial también habló de la violencia que ha aumentado en medio de casos de robos y de la captura de cinco jóvenes a quienes se les acusa de haber cometido actos criminales en medio de las protestas del paro nacional.

Esta semana recibió 500 policías, ¿cómo se usarán?

El mando institucional, a través de coordinaciones que realiza con el Ministerio de Defensa y la Alcaldía de la ciudad, había comprometido 500 miembros de la Policía con el fin de fortalecer todo lo que tiene que ver con investigación criminal e inteligencia. Estos 500 hombres y mujeres, 400 van para la Sijín y los otros 100 principalmente como recolectores de información de inteligencia. Van a estar distribuidos en las diferentes localidades para fortalecer la investigación en dos delitos que vienen afectando a la ciudad, el hurto en todas sus modalidades y el tema de homicidios.

¿Por qué han aumentado los asesinatos?

Tenemos unas afectaciones a las que comúnmente estamos acostumbrados, como las rentas criminales, amenazas, pero hoy hay otra clase de homicidios, como los que ocurren en medio de hurtos, o por intolerancia, violencia intrafamiliar, asesinatos entre habitantes de calle, que eso nos afecta directamente la convivencia y seguridad de la ciudad.



Y estos nuevos hombres, ¿a qué se van a dedicar exactamente?

La distribución la tenemos así: 153 unidades para investigar delitos contra el patrimonio económico; 83 en homicidios; igualmente líneas de delitos sexuales y contra la familia, 18 unidades; líneas de estupefacientes, 73; para extinción de dominio, 12 unidades; 30 en las URI, en la reacción inmediata, este punto es muy importante, van a estar en las URI ayudando a judicializar lo que llevan los cuadrantes, y 19 unidades que van a llegar a algunos despachos de Fiscalía. Lo que se busca es que en las judicializaciones logremos las medidas intramurales para poder disminuir esa reincidencia tan alta que tenemos con los delitos.

Los policías que llegaron serán distribuidos en diferentes especialidades y zonas de la ciudad. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

¿Cómo están las cifras de hurtos y homicidios?

Hemos tenido una fuerte afectación en homicidios, hasta marzo teníamos una disminución comparando el 2019 con el 2021, pero a partir del mes de abril, en mayo, junio y julio, vimos un crecimiento en la tendencia. Ya en los últimos meses, agosto, septiembre y octubre se ha logrado nivelar, pero traemos aún la afectación. Son 919 homicidios al 24 de octubre, y a esa fecha en el 2019 se tenían 810. En materia de hurtos no se tiene la misma afectación, tenemos 19.445 casos menos, 82.400 en 2021 y en el 2019, 101.845, pero nos enfocamos en este delito porque si bien es cierto que la frecuencia se ha disminuido, la violencia ha aumentado.



¿Por qué?

Lo estamos analizando, pueden ser los mismos factores del desespero económico, la depresión, y aunque que no es todo el extranjero que llega, pero hay un foco que se debe reconocer que está haciendo un daño y ya estamos trabajando con Migración para ver cómo podemos hacer el registro único migratorio para tener una herramienta de judicialización.

¿Qué es lo más difícil con ellos?

La plena identidad. Usted los lleva a una verificación, pero no se sabe cómo se llaman en realidad, o si lo que dicen es cierto. Si son delitos menores van, se registran y salen, pero nunca supimos; puede que tengamos nuestros sistemas, pero como no tenemos bases de datos de ellos se nos dificulta. Sin embargo, hay delitos como el homicidio que así manifiesten llamarse como quieran, se quedan ahí, porque es un delito grave. Pero no es así con el delito de hurto a celular, o de bicicletas. Tenemos más de 3.400 extranjeros capturados este año y solo 300 han tenido alguna clase de medida. Por eso es que uno de los focos principales de los policías que llegaron es buscar la manera de judicializar estos delincuentes, que algunos están en bandas criminales, pero otros que no.

Una de esas bandas que recién cayó fue ‘los Camilos’, ¿por qué es importante esta captura?

No ha habido en los últimos tres años un golpe tan fuerte a la criminalidad en la ciudad. Este delincuente, alias Camilo, que tenía esa organización con su mismo nombre, ‘los Camilos’, tenía el poder de articular actividades criminales en Bosa, Kennedy, Tunjuelito, Soacha, en Cundinmarca, y en Flandes, Tolima. Hay 20 homicidios esclarecidos, pero de acuerdo con información de los otros dos departamentos, podrían esclarecerse hasta 70 asesinatos. Son incluso reclutadores de venezolanos, los usan muchas veces ante su necesidad económica para homicidios y la comercialización de estupefacientes.



Se capturaron 18 delincuentes, ¿pero cuántos integran esa banda?

Aproximadamente unas 45 personas.

Si ‘los Camilos’, como lo dijo la alcaldesa, era la tercera banda más peligrosa de la ciudad, ¿cuáles son las otras dos?

No puedo dar los nombres, pero tenemos organizaciones que delinquen principalmente al norte de la ciudad con los estupefacientes que incluso afecta a la localidad de Suba, y tenemos una segunda organización, pero son más dedicados a los hurtos. Su actividad y finanzas son determinadas por los hurtos.

Desde el pasado 12 de agosto llegó un apoyo de la dirección general a la Metropolitana con 1.500 hombres, ¿hasta cuándo van a estar ellos?

El mando institucional los va a tener hasta diciembre porque hay un muy importante soporte, hemos creado un frente en el sector de La Mariposa, en las ciclorrutas, han estado acompañando los buses zonales, afectando organizaciones criminales que hurtan a los pasajeros. Pero igualmente con recursos propios tenemos que mantener esas acciones. Es muy importante esta llegada de 500 hombres de inteligencia, pero en diciembre llegan 1.000 policías más para aumentar el personal de la Metropolitana y mejorar la vigilancia de los cuadrantes.



Se completaron seis meses desde que arrancaron las marchas del paro nacional, ¿cuál es su balance de esto?

La Policía está para acompañar la protesta social, esa es una prioridad para nosotros y está precisamente mencionada por nuestro Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, la misma alcaldesa; es un derecho amparado en la Constitución, pero también esa actividad fue usada por algunos grupos para hacer actividades delincuenciales, focalizadas en ciertos sectores y unas afectaciones directas contra el transporte masivo, contra miembros de la Policía Nacional, el saqueo de comercio.

Capturaron a cinco jóvenes por hechos ocurridos en las marchas, ¿de qué los acusan?

Nos hemos visto acompañados de La Fiscalía, donde hemos logrado identificar dos grupos de las autodenominadas primeras líneas. Es importante porque se ha logrado evidenciar que cometieron actividades como tortura, afectaciones contra policías y lesiones delicadas, tenemos más de 600 hombres y mujeres heridos en estos seis meses; también tenemos todo lo que tiene que ver con ciudadanos afectados, la obstrucción de la libre movilidad del resto de ciudadanos. A veces se les quita el contexto a los acontecimientos, cuando existe una violación de los derechos es cuando intervenimos.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO@oscarmurillom

