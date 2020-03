Bogotá se prepara para eventual aislamiento con simulacro de 4 días

Un simulacro de cuatro días en casa para todos los bogotanos anunció la alcaldesa Claudia López, quien dijo que se trata de un ejercicio pedagógico de cuidado colectivo. El simulacro será desde este viernes 20 hasta el lunes 23 de marzo.

"Tenemos que empezar a prepararnos para lo que pueda ser ya no solamente un estudio en casa, un trabajo en casa, puede ocurrir en el tiempo, más adelante, que todos nos tengamos que quedar en casa, todos", dijo la mandataria.



López explicó que esto es una preparación "por si algún día nos tocara, pero necesitamos entender cómo es la logística de aislarnos todos en casa, quiénes sí pueden y quiénes no pueden. Nos interesa ver quiénes no pueden y quienes salen, por qué salen".

“Esperamos que este desafío nos ayude a aprender a todos, a cambiar entre todos”, explicó la mandataria, al tiempo que aclaró que no se tienen previstas medidas extraordinarias como el toque de queda.



La idea, según explicó, es que todos se queden en casa esos días. Sin embargo, hay excepciones para el personal médico, de TransMilenio, de servicios de emergencias como Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y de medios de comunicación, entre otros.



“Va a haber muchas excepciones”, señaló López, y anunció que este miércoles se expedirá el decreto que reglamentará el simulacro. De acuerdo con la alcaldesa, la idea es que los ciudadanos, gremios y empresarios puedan hacer sugerencias sobre la forma como debería operar el simulacro.



La alcaldesa agregó que las reglas de este simulacro serán establecidos de común acuerdo con la ciudadanía, para lo que estarán recibiendo propuestas desde este miércoles hasta el mediodía del jueves.

Ciclistas usan tapabocas en las ciclorrutas como medida preventiva por la alerta amarilla expedida por la Alcaldía de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Durante el simulacro no podrán transitar ni carros ni motos, y el domingo y lunes tampoco habrá ciclovía. Y agregó que con la alerta amarilla ya se redujo en un 36 % la demanda de pasajeros en TransMilenio y que la idea es llegar a un 50 %.



“No estamos en nivel de emergencia ni colapso del sistema de salud, pero queremos ver como funcionaría Bogotá si tenemos que tomar la medida, tenemos que prepararnos para ella”, afirmó Claudia López, quien advirtió que la situación con el covid-19 no va a durar semanas ni meses sino al menos un año, mientras se crea la vacuna, según el panel de expertos epidemiólogos que vienen asesorando al Distrito. “Lo único que sabemos es que el número de casos va a ir creciendo”, agregó.



De hecho, en la ciudad se han confirmado 40 casos del nuevo coronavirus, dos de ellos hospitalizados, y se han descartado 262 y 48 están siendo estudiados.



Según la mandataria, el simulacro de cuatro días será aprovechado para identificar a la población que no puede permanecer en casa, ya sea por motivos de informalidad laboral o pobreza extrema, entre otros.

Estas personas serán beneficiadas con la creación del sistema distrital unificado de transferencias para la contingencia social, el cual funcionará a través de tres canales: transferencias monetarias, bonos canjeables por bienes y servicios, y subsidios en especies.



Dentro de las medidas anunciadas está el cierre de todos los equipamientos culturales y deportivos, al igual que los expendios de bebidas alcohólicas, una medida unánime con la gobernación de Cundinamarca.



Dentro de las medidas adoptadas para contener la propagación del virus, la mandataria también anunció que la Secretaría de Salud y las aseguradoras privadas van a establecer un protocolo y criterios para reprogramar procedimientos hospitalarios y quirúrgicos que no sean indispensables.



Además, se van movilizar o trasladar servicios para crecer en capacidad hospitalaria y en las unidades de cuidados intensivos. En el mismo sentido se van incrementar los programas de hospitalización en casa.



También se van a limitar lo máximo posible las visitas a las personas hospitalizadas. Esto con el fin de reducir la congestión y aglomeraciones en los centros médicos.

De igual manera, las redes hospitalarias públicas y privadas realizarán compras conjuntas de material para el personal de salud.



La alcaldesa también explicó la manera como serán entregados los refrigerios a los estudiantes de los colegios públicos. Estos deben ser recogidos en los planteles por los padres de familia, así: preescolar y primaria, el martes; secundaria, el miércoles, y décimo y once, el jueves, en el horario de 6:30 a. m. a 1 p. m.



En cuanto a la atención de la población vulnerable, las 20 casas de igualdad de oportunidades, la Casa de Todas y los centros de atención a víctimas serán cerrados a partir del este jueves.



En el caso de las mujeres, seguirá funcionando la Línea Púrpura para prevenir cualquier tipo de violencia, durante el tiempo de aislamiento.

BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET