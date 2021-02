Así será el regreso a clases presenciales en los colegios públicos

Este lunes 15 de febrero, el Distrito inicia el proceso de regreso a las clases presenciales en colegios oficiales que será gradual, progresiva y segura.“Regresar a las aulas es una decisión necesaria para mitigar los impactos de la pandemia en la salud emocional, el desarrollo físico y académico, e incluso en la seguridad de las niñas, niños y jóvenes”, dijo Edna Patricia Bonillla, secretaria de educación.

El ingreso de los estudiantes será por etapas y se dará preferencia a los grados de prejardín, jardín y transición, debido a que son la población que presenta menor riesgo frente a la covid -19, como lo han indicado las autoridades y profesionales de la salud, y que, por su curso de vida, son quienes requieren espacios de socialización para apoyar su desarrollo cognitivo y socioemocional.



Después del retorno a la presencialidad de los grados de prejardín, jardín y transición, los colegios oficiales podrán avanzar de manera gradual con la incorporación de los estudiantes de secundaria y media, considerando la disponibilidad de espacios físicos con los que cuente cada colegio, y sin afectar las clases de niñas y niños de primera infancia y primaria.

Luego, según la SED, lo harán los colegios cuyos protocolos fueron verificados por la Secretaría Distrital de Salud y habilitados por la Secretaría de Educación en diciembre del año pasado, luego los de febrero de 2021 y, finalmente, los que realicen el proceso en marzo.



Los colegios oficiales que estén interesados en anticipar el inicio de su proceso reapertura, podrán hacerlo si cumplen con la adopción de protocolos de acuerdo con las normas y los componentes del alistamiento para la R-GPS.

La principal recomendación para las instituciones será la de priorizar las actividades al aire libre, conformar grupos para controlar las interacciones y minimizar las rotaciones, así como mantener jornadas fijas cuya duración pueda aumentar o disminuir de manera gradual.



Frente al aforo de los colegios oficiales, el Distrito explicó que depende de la capacidad y condiciones de cada uno de los espacios escolares de la institución educativa, garantizando siempre el distanciamiento físico y la ventilación adecuada de los espacios y teniendo en cuenta los lineamientos que han entregado el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Distrito y las recomendaciones que sugiere la comunidad científica.



Para las familias que decidan no enviar a sus hijos a los colegios, el Distrito recalca que los colegios deben garantizar que el proceso educativo continúe en sus hogares a través de las estrategias de flexibilización.

Los colegios oficiales que aún no han realizado el alistamiento para la reapertura pueden solicitar el apoyo a las Direcciones Locales de Educación para que se prioricen las acciones para su alistamiento. La solicitud de registro de los protocolos se podrá realizar a más tardar el 10 de marzo de 2021.



Lo directivos que no hayan reportado ninguna condición de vulnerabilidad a través del test dispuesto por la entidad o que no lo hayan diligenciado, serán convocados por los rectores y rectoras para realizar su trabajo de manera presencial teniendo en cuenta que se consideran como habilitados para el retorno.



Bonilla explicó que no serán convocadas las maestras y maestros mayores de 60 años o que tengan condiciones de salud que los hagan más vulnerables frente al contagio de covid – 19.



Cualquier cambio en las condiciones epidemiológicas y de salud pública que obligue decisiones de ciudad, de sus localidades, o focalizadas por UPZ y que afecten las clases serán informados a tiempo.Por ahora se seguirá realizando un monitoreo permanente en coordinación con las autoridades en salud pública.

