Conozca cómo será el Pico y placa para el Día de las velitas en Bogotá

Este jueves, 7 de diciembre, el país vivirá el tradicional Día de las velitas, que da inicio a la celebración de la Inmaculada Concepción que se festeja el día siguiente (8 de diciembre), día festivo.



Por esto, la Alcaldía de Bogotá explicó cómo funcionará la restricción del Pico y placa durante la semana, incluidos estos días especiales.



(Lea también: Cierran calzada exclusiva de la Caracas, entre carreras 9 y 10, sentido Sur - Norte).

Los vehículos particulares circularán de la siguiente manera: "en los días pares los automóviles cuya placa termine en 6, 7, 8, 9 y 0 y en los días impares, los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5", explicó Movilidad en un comunicado.



Jueves 7, Día de las velitas: La restricción aplica para placas terminadas en 6,7,8,9 y 0



Viernes festivo 8: No aplica



Sábado 9: No aplica



Domingo 10: Sin restricción



Es preciso resaltar que, la medida va desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m., únicamente en días hábiles.

¿Cómo quedar exento del Pico y placa en Bogotá?

Para evitar la restricción puede acceder a la exención del 'Pico y placa solidario' registrándose en la página web de la Secretaría de Movilidad.



Con este programa puede emitir un pago para sacar libremente su vehículo particular, independientemente del número en el que termine la placa.

