Así será el llamado a los adultos mayores en Bogotá para su vacunación

Desde mañana, la ciudad empezará el plan de vacunación masiva de adultos mayores de 80 años. Para esto se tienen habilitados 400 puntos y seis coliseos grandes, donde cada EPS hará el llamado para el agendamiento de la cita.



“Toda la vacunación se hace por agendamiento. Los mayores de 80 años solo deben ir al sitio, el día y la hora que los agenden”, explicó la alcaldesa Claudia López al anunciar el siguiente paso del Distrito en el Plan de Vacunación.

Esperar el llamado

Cada EPS será la encargada de ponerse en contacto con los adultos mayores de 80 años para agendar la cita de la aplicación de la vacuna. Desde la semana pasada se empezó ese agendamiento. Es importante que se verifiquen los datos de contacto con cada entidad para que se tenga la información actualizada y no se generen problemas de comunicación.



Si no se está afiliado a una EPS, se deberá consultar en la página de Mi Vacuna, dispuesta por el Gobierno Nacional, el lugar y fecha asignados. Si no hay registro, se deberán diligenciar los datos de contacto en la misma plataforma y se dará respuesta vía correo electrónico.



¿Dónde serán los puntos de vacunación?

Las EPS cuentan con 400 puntos propios de vacunación, y el Distrito, para tener espacios cercanos a los adultos mayores y evitar aglomeraciones, ha dispuesto de seis coliseos públicos y privados para avanzar con el plan.



La vacunación se adelantará en los coliseos públicos Cayetano Cañizares, Molinos, Tibabuyes y El Tunal. Y en los coliseos de la Universidad Javeriana y en el Movistar Arena.​



Evitar aglomeraciones

Las personas adultas mayores de 80 años podrán estar acompañadas por una persona en el momento de la aplicación. Esto con el fin de evitar aglomeraciones en los puntos de atención.



Además, el Distrito explicó que es labor de cada EPS realizar el agendamiento de tal manera que no se presenten congestiones en los puntos de atención.



