Le contamos cómo estará el clima en Colombia durante esta temporada, según el Ideam

Desde la Oficina de Pronósticos y Alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se conoció el pronóstico en cuanto al clima para esta semana y lo queda del 2023. Le contamos qué dicen los expertos.



Conforme con lo que dijo Daniel Useche Samudio, jefe de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam, en el programa 6 a.m. Hoy por Hoy de la cadena radial Caracol Radio, el clima para esta temporada navideña en Bogotá será seco, por lo que la probabilidad de precipitaciones es baja.



Por otro lado, dijo que en algunos sectores noroccidentales de la ciudad capitalina se pueden presentar lluvias durante la tarde.

Temperaturas máximas del aire cercanas inclusive a los 21° C a 23° C. FACEBOOK

“En el transcurso de la semana, se podrían registrar algunas lluvias en horas de las tardes, desde muy ligeras, hacia la zona norte noroccidental de la ciudad, pero en general una tendencia seca, con temperaturas máximas del aire cercanas inclusive a los 21° C a 23° C”, expresó Useche.

Así mismo, manifestó que al menos para este cierre de final de año, el reporte meteorológico presenta información en la que hay menos lluvia, y además, para el año 2024, zonas como el departamento de Cundinamarca estarán parcialmente secos.



¿Cuál es el pronóstico para Colombia?

En conformidad con la cuenta oficial del Ideam en la red social X (antes Twitter), el clima está seco y cálido en varias partes del país.



"En las próximas horas (de este 5 de diciembre) se espera persistan las condiciones secas en las regiones Caribe, Andina y Orinoquia y lluvias de variada intensidad en las horas de noche, en sectores de Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Vaupés, Guainía y Amazonas", publicó el Ideam.



Sin embargo, en otros sitios como Guainía, Putumayo, Vaupés, entre otras, se han presentado lloviznas.

#PronosticoIdeam En las últimas horas, han persistido las condiciones secas en amplios sectores del país. Sin embargo, se han presentado lluvias en Guainía, Putumayo, Vaupés, zona marítima del Pacífico colombiano, Valle del Cauca y Cauca. pic.twitter.com/AwMlQruRuP — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) December 4, 2023

De acuerdo con la entidad, el reporte del 5 de diciembre de 2023 para la región Andina, específicamente para Bogotá, es de 21° C, Ibagué 31° C, Medellín 20° C, Bucaramanga 28° C, Neiva 35° C y Tunja 19° C.



Además, según el portal de tutiempo.net, portal recomendado por el Ideam, en Bogotá el clima no superará los 22° C durante las dos primeras semanas de diciembre.



Conozca cuál es el pronóstico para este puente festivo

El próximo puente festivo del 8,9 y 10 de diciembre tiene mayor presencia de humedad hacia el centro del país. Por lo que, estas zonas estarán nubladas.



“Aquí se mantiene el Fenómeno de El Niño en el Pacífico ecuatorial y terminará por favorecer condiciones más bien secas para este mes de diciembre, en términos generales”, advirtió.



A su vez, la entidad, también entregó los avances del estado del fenómeno de El Niño en nuestro país, los datos oficiales obedecen al informe del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2023. Los puede encontrar en la siguiente publicación.

¡#IdeamInforma! Entérese de primera mano de los avances del estado del fenómeno de El Niño en nuestro país 🇨🇴



Datos oficiales. Informe del 30 de noviembre al 6 de diciembre, 2023. #CómoVaElNiño #ElNiñoNoEsUnJuego pic.twitter.com/TnsMvthdCm — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) November 30, 2023

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

