Para Evelin Arias y su familia, pensar en pasar sus vacaciones por fuera de la ciudad es un martirio. Lo es también armar un plan cualquier domingo que implique alejarse de ella o irse a dormir. El temor de que alguien pueda forzar la cerradura o romper alguna de las ventanas e ingresar a la vivienda es constante.



Y no es para menos. Su vivienda, ubicada en la calle 129 con carrera 95, en el barrio El Rincón, se encuentra en la Unidad de Planeamiento Zonal más afectada por el robo en residencias en Bogotá en los últimos tres años, lo que para otras familias que habitan la zona es motivo suficiente para querer abandonar el sector.



No así para la familia Arias, que desde hace 24 años –la misma edad que tiene Evelin– ha levantado, ladrillo a ladrillo, su hogar. “Mis papás llegaron acá en 1997, desde el barrio San Marcos de Engativá. En aquel momento solo existía el primer piso, pero con el paso del tiempo terminaron de construir la casa. En el 2004 levantaron el segundo piso”, explica la joven.



La UPZ El Rincón se encuentra en los límites entre Suba y Engativá, entre la avenida Ciudad de Cali y la calle 132. Se caracteriza por sus calles angostas y por colindar con las colinas de la localidad de Suba. Cuenta con varios colegios, el CAI Rincón de Suba y una plaza de mercado –que es complementado por varios vendedores de fruta que circulan por el sector–. En el centro de esa zona se encuentra la parroquia San Agustín, una edificación que es el punto de reunión de los vecinos.



La cuadra en la que vive Evelin junto con su hermana y sus padres no es muy diferente de cualquier otra calle de barrio popular de Bogotá: una vía semicomercial que durante el día es sumamente ruidosa por el paso de buses, vehículos y transeúntes.

Durante la noche, el panorama tampoco es diferente debido a las discotecas y los bares del sector; no obstante, eso no ha sido impedimento para que los delincuentes ataquen.



“El tema con los ladrones que intentan ingresar en las casas no es algo nuevo aquí ni en los barrios vecinos. A nuestra casa se intentaron meter en 2015 y en 2020, en plena época de la pandemia”, cuenta, y agrega que en ambos casos utilizaron la misma estrategia: “Rompieron las ventas del garaje para intentar abrir la puerta desde adentro”.

Episodios frecuentes

Estos episodios han provocado que no solo tengan que invertir en nuevas chapas o en poner rejas en las ventanas y puertas, sino que entre vecinos tengan que coordinar nuevas estrategias, que si bien son efectivas, son un golpe para el bolsillo.



Ese es el caso de José y Marina Reina, dos hermanos propietarios de una vivienda en el barrio aledaño de La Estanzuela. Ellos comparten su hogar con dos familias más, a las que les tienen arrendados los apartamentos del primer y segundo piso desde hace más de dos años. Cuenta que, al igual que a la familia Arias, los ladrones los han visitado en más de una ocasión.



“En noviembre del año pasado se metieron al segundo piso y se llevaron un computador y un televisor. No sé cómo hicieron para subir hasta la terraza que está en un cuarto piso, porque por ahí se metieron. Luego forzaron la chapa de esa parte de la casa, bajaron, intentaron meterse a nuestro apartamento y como no pudieron, siguieron bajando. Los vecinos no habían dejado el candado y entraron fácil. (...) Eso pasó un domingo a las 11 de la mañana, ahí quedaron grabados”, relata el señor Reina, quien agrega que la mayoría de casos de los que tiene noticia ocurren en las primeras horas del día.

Por este motivo, en marzo del año pasado tomaron la decisión de pagar con toda la cuadra seguridad privada. Idea que para muchos fue un alivio, pero que con el tiempo se convirtió en una carga. “Había gente que se quejaba, y con razón, sobre la cuota mensual. No entendían por qué, además de tener que pagar sus casas, predial o el arriendo, también les tocaba pagar para sentirse seguros (...). En diciembre ya nadie quería pagar, y ahí volvió a aparecer el asunto de las marcas en las chapas”, agrega Reina.

José se refiere a un episodio que lleva años sucediendo en este barrio, pero que se ha normalizado con el paso del tiempo.



“Cada dos años, más o menos, empiezan a aparecer círculos o equis en las chapas de las puertas. Uno se da cuenta cuando echa llave. No sabemos qué significa cada símbolo, pero eso es una señal para cambiar la cerradura y eso pasa desde que yo era niña”, afirma Evelin.



Evelin dice que no puede asegurar que alguna de las casas marcadas con aquellos símbolos haya sido robada, sin embargo reconoce que sí generan zozobra entre los vecinos.



“A esos también los he captado en cámaras. Llegan con compás o con cualquier cosa con filo, y en menos de cinco segundos hacen la marca”, narra José.



Justamente, las cámaras de seguridad se han convertido en una herramienta para persuadir a los delincuentes y en una inversión necesaria para muchas personas, principalmente dueños de negocios. De hecho, desde la junta de acción comunal han trabajado para que la comunidad se sume y se puedan instalar más de estos dispositivos. “Los ladrones, muchos de ellos extranjeros y que viven de vender droga, tienen atemorizado a todo el mundo. (...) Todos saben quiénes son, por eso nadie se atreve a hacer algo”, cuenta uno de sus miembros, quien pidió reservar su identidad.

Las cifras

Según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, la UPZ El Rincón, compuesta por 25 barrios, es el sector de la ciudad en donde más robos en residencias han ocurrido en los últimos tres años. Además, en este lugar han aumentado los casos de hurto a personas y lesiones personales durante este año.

532 robos en residencias. Este es el número de casos que se han registrado en

los 25 barrios de la UPZ

El Rincón, según datos de

Según los datos de la entidad, en 2020 las autoridades recibieron 248 denuncias por este tipo de casos y el año siguiente, 224. Con corte al 30 de junio de 2022, la cifra de robos en viviendas ascendió a 60. En un alto porcentaje, estos episodios ocurren en la madrugada (36 %).



En materia de otros delitos, en esta UPZ, para el mismo periodo de tiempo se registraron 1.096 hurtos a personas y 401 casos de lesiones personales, siendo estos dos los delitos con mayor incidencia en la zona.



Si bien las cifras muestran una mejoría en el hurto en viviendas, para las personas de los barrios que componen El Rincón los datos podrían ser mejores si los llamados a la policía del cuadrante se atendieran con mayor prontitud. “Yo tengo contacto directo con el comandante del cuadrante y aun así es difícil que atiendan las llamadas. Pongo a sonar la alarma cuando veo algo raro en una casa, y tampoco. Nos dicen que no hay agentes suficientes para todo el territorio que deben cubrir”, concluye el señor Reina.

Salir del barrio

Al sentimiento de impotencia que genera no poder tener sus viviendas seguras se le suma el temor por los atracos, la falta de policía, la venta de estupefacientes y las condiciones de abandono de su barrio.



“Creo que, en parte, el tema de la inseguridad se da por el estado del barrio, es decir, todo nuestro alrededor está lleno de huecos y siento que eso no genera ese sentido de pertenencia tampoco. (...) Eso sumado a que el impuesto predial nos llega por las nubes, hacen que realmente la gente piense en irse”, cuenta la joven.



A esa impotencia se le suma la sensación de abandono, la misma que les ha generado el deseo de irse de su hogar.



“No podría decir que es un plan, pero sí es una idea que se nos ha pasado por la cabeza. Sí hemos pensado en movernos para un barrio más tranquilo”, concluye.

