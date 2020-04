Cómo se usarán las 400.000 pruebas para covid-19 que tendrá Bogotá

Bogotá ya cuenta con 200.000 pruebas diagnósticas de covid-19 que permitirán ampliar el número de personas a las cuales se les practica el examen para saber si están contagiadas con el virus.

El lote, que llegó el fin de semana a la ciudad y corresponde a 100.000 adquiridas por el Distrito y 100.000 más compradas por la Universidad de los Andes, son pruebas moleculares y se utilizan para confirmar o descartar la presencia del virus en el organismo. Todas fueron compradas en Corea del Sur.



A estas se sumarán otras 200.000 que, según la Secretaría de Salud, se esperan adquirir esta semana y que incluyen pruebas serológicas. A ellas, además, se deben sumar las que las EPS, por su cuenta, tienen que suministrar a sus usuarios.



Pero ¿qué significa para la ciudad aumentar en ese volumen las pruebas para covi-19?



El secretario de Salud, Alejandro Gómez, dice que con estas pruebas esperan responder al “enorme reto que se nos ha impuesto” y contar con “un mejor panorama epidemiológico” en la ciudad.

En el laboratorio de la secretaría se están realizando en este momento un promedio de 1.300 pruebas diarias, y en total, durante la emergencia por el nuevo coronavirus, se han practicado 14.000, aproximadamente. Estas se han hecho con un 'stock' que tenía la entidad, de las cuales hoy todavía cuenta con unas 30.000.



Gómez explicó que contar con 400.000 pruebas, como se espera en los próximos días, les “permitirá llegar a muchísimos más territorios de la ciudad, no solo a los pacientes sintomáticos, como hasta ahora hemos hecho, sino a la población en general, para conocer cómo está circulando el virus; en particular, llegar a aquella población que está en riesgo, como el personal de la salud, las personas que están en contacto con habitantes de calle, los miembros de la Fuerza Pública y a quienes están en la calle ayudando a soportar este difícil momento”.



El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Carlos Julio Pinto, explica que las pruebas moleculares que se están utilizando en la ciudad son tipo TCR, que se están realizando en los casos probables, de acuerdo con los lineamientos del Instituto Nacional de Salud (INS).



En Bogotá ya están habilitadas para procesar esas muestras los laboratorios de la Universidad de los Andes, de la Fundación Santa Fe, la Universidad El Bosque, la Universidad del Rosario y las EPS Sura y Compensar, entre otras.



Y si bien la Secretaría de Salud no ha utilizado las llamadas pruebas serológicas o también denominadas rápidas, sí adelanta un proceso para adquirirlas. Pinto explicó que con estas pruebas se buscará “fortalecer las acciones de vigilancia”.



“Estamos trabajando, de acuerdo con las recomendaciones del Invima y del Ministerio de Salud, en la selección de las pruebas más indicadas y que complementen el trabajo que se viene haciendo en vigilancia epidemiológica. Creo que en los próximos días daremos la noticia”, asegura el funcionario.

“No puede quedar en el imaginario que esas pruebas (rápidas) son 100 % diagnósticas, son simplemente de tamizaje, es decir, a todas aquellas personas que les salga positiva, necesariamente deben ser confirmadas por la prueba molecular”, advierte el funcionario.



Las pruebas serológicas serán utilizadas en algunos grupos de población especiales, como personas de los albergues, y en alto riesgo, como el personal de la salud.



