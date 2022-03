Partidos como el Pacto Histórico, del candidato a la presidencia Gustavo Petro, pidieron reconteo de votos tras conocer los resultados de las elecciones del 13 de marzo en la que los colombianos votaron por los miembros del nuevo congreso que inicia sesiones el 20 de julio.



Así mismo, el profesor antioqueño y candidato de Fuerza Ciudadana, Gilberto Tobón denunció algunas irregularidades en las pasadas elecciones, en especial en las actas E-14, que son las encargadas de registrar el preconteo de los votos. De igual forma el candidato Diego Rodríguez, también de Fuerza Ciudadana, denunció en una entrevista a La W “Yo fui candidato número 99 de la lista y al contrastar con el E-14 ni siquiera aparece mi voto, hemos logrado impugnar algunas mesas”.

En Bogotá el reconteo oficial se realizó el 17 de marzo desde Corferias y estuvo acompañado de jueces, notarios, testigos, voluntarios y registradores, además contó con la presencia de candidatos como Angélica Martínez, excandidata por el Nuevo Liberalismo; “Se anularon votos que no debían ser anulados” dijo durante el programa Sigue La W.



La totalidad de las mesas de votación de las localidades de Bogotá llegaron a los pabellones de Corferias en las "arcas triclave" -baúles cerrados por tres candados con llaves diferentes que son custodiadas por tres personas distintas- y allí se realizó una verificación de cada uno de los formularios E-14, además, de ser necesario o por solicitud de algunos candidatos, se realizaba el reconteo de votos de la mesa.



Hay que tener claridad en que el preconteo realizado el 13 de marzo, no tiene validez ni peso jurídico, a diferencia del reconteo oficial realizado el 17 de marzo que ya contaba con la verificación de jueces y notarios.

Pronunciamiento de la Registraduría

Después del reconteo de votos del 17 de marzo, se adjudicaron, con el 97% de las mesas escrutadas, 390.152 votos más al Pacto Histórico, lo que se tradujo en 19 curules para el Senado, tres más de lo previsto, esto significó una reducción de escaños al Partido Conservador, Centro Democrático y a la Coalición Alianza Verde-Centro Esperanza. Frente a este nuevo panorama el expresidente Álvaro Uribe, fundador del Centro Democrático, insinuó la sospecha de papeletas alteradas, lo que unido con los reclamos del sector de la izquierda, pondría en duda el trabajo de la Registraduría.



El Registrador Nacional, Alexander Vega, propuso el 21 de marzo pedir al CNE (Consejo Nacional Electoral) realizar un reconteo de votos para el Senado, partidos como el Centro Democrático y De La U apoyaron la iniciativa, mientras que otros la rechazaron, como el candidato Gustavo Petro, que se negó a asistir a más debates hasta que se garantizara la transparencia de los votos.



No obstante, el martes 22 de marzo, tras una sesión de la Comisión Nacional de Seguimiento y Garantías Electorales, a través de la cuenta de twitter de la Registraduría, se anunció que Alexander Vega desistía de su iniciativa y no pediría reconteo al CNE.



