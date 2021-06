La apuesta por llevar más turistas al parque natural de Chingaza

El frío penetra la piel, aunque se lleve una chaqueta gruesa, y la altura empieza a sentirse cuando se hace más agitado caminar por los senderos del espectacular paisaje natural ubicado a casi tres horas de Bogotá. Un lugar que abraza a siete municipios de Cundinamarca y cuatro del Meta, un territorio casi que sagrado de la biodiversidad colombiana.



Esta es una breve descripción, que se queda corta, de una experiencia dentro del páramo de Chingaza, uno de los 59 parques nacionales naturales de Colombia y con uno de los ecosistemas más valiosos. Solo hay que tomar un desvío por la vía a La Calera, al oriente de la capital, y conducir por una carretera de tierra donde se aprecia la belleza de este patrimonio natural escondido entre una espesa neblina. Un paraíso que guarda en sus 76.600 hectáreas toda una variedad de fauna y flora.



Allí, donde el único ruido que se escucha es el de los helados vientos y de los caudales de sus cuencas, es un lugar perfecto para avistar inmensas cantidades de frailejones que pocos territorios poseen, además de otras especies de plantas como los gaques o los encenillos. En sus montañas y peñas de laja también se esconden animales como el oso de anteojos, distintas especies de venados, cusumbos, monos, aves y otros cientos de especies que para presenciar se requiere un poco de suerte y paciencia.



Es el lugar ideal para los amantes de la naturaleza y que no está lejos del casco urbano de Bogotá, por lo que las autoridades planean estrategias para que cada vez más turistas conozcan las curiosidades que componen Chingaza.



La preocupación es que de 85.000 personas que pueden entrar al parque, por los respectivos senderos y espacios brindados para actividades turísticas, la cifra más alta por día ronda los 25.000, lo que despierta temor ante posibles deforestaciones y actividades ilícitas.



Cientos de especies de fauna y flora se pueden observar en las hectáreas del páramo. Foto: Emilio Aparicio. Ministerio de Ambiente.

“La culpa de que no conozcan todo esto es de nosotros. Entonces debemos pensar cómo promover estas visitas, porque los enemigos no son los turistas, son los deforestadores, cultivos ilícitos, ganadería y minería ilegal”, explica el director de Parques Nacionales de Colombia, Orlando Molano.



Además, es una fuente vital para la calidad de vida de millones de personas que no saben la labor que hace este páramo en su día a día. Posee una gran cantidad de cuerpos de agua divididos en cuencas, ríos, quebradas y embalses. El embalse más importante de Chingaza es el Chuza, que con capacidad de 200’000.000 de m³ le surte agua al embalse de San Rafael, brindando así este recurso al 70 % de Bogotá.



Todas estas fuentes provienen del río Guatiquía, que nace en este páramo y es una de las cuencas más importantes del río Orinoco. Sus caudales no solo benefician a Bogotá, sino a los Llanos, bañando a varios municipios, entre los que se encuentra Villavicencio, la capital del Meta. “Si no conocen esto, no lo valoran. Cuando uno conoce de dónde sale el agua de Bogotá es que se empieza a valorar”, añade Molano.



Además del agua, sus especies vegetales ayudan a regular y purificar los vientos que llegan a otras ciudades y que, a su vez, benefician a cientos de animales que tiene en su hábitat Chingaza. “Este parque es importante para las temperaturas, hace que los vientos ayuden a refrescar a Bogotá y a los animales. Un punto importante es que cuando hay osos, significa que los bosques están bien protegidos. Nosotros arrancamos con 36 especies y ya vamos en 70 analizadas en esta región”, añade el director.



Al ser un paraíso terrenal, y un corredor estratégico entre Meta y Cundinamarca, las autoridades ambientales ya se trazan importantes objetivos para mantener los recursos naturales de Chingaza y promover el turismo sostenible. Anteriormente, en el parque se hacían plantaciones de 10.000 plántulas al año, pero a partir de 2021 se tiene la ambiciosa meta anual de plantar 106.000 especies vegetativas, casi 11 veces más de lo que se plantaba antes. Para avanzar con esta meta, se plantea aumentar al doble la capacidad de un vivero para 15.000 especies y construir otro que pueda albergar otras 60.000.

En el parque se buscan sembrar al año 106.000 plántulas. Foto: Julián Pulido. Ministerio de Ambiente. Se busca duplicar la capacidad de un vivero de 15.000 a 30.000 especies. Foto: Emilio Aparicio. Ministerio de Ambiente.

Además, estas metas de plantaciones buscan aumentar esas 76.600 hectáreas que componen Chingaza y expandirlas en pequeñas áreas donde se presencia ganado, cambiando estas vocaciones a ecoturismo y reverdecimiento del territorio. Para ello tienen un presupuesto de 8.000 millones de pesos este año, no solo para las plantaciones, sino para adecuar áreas turísticas. Hacer rutas de senderos más cómodas, sedes en mejores condiciones y zonas para glamping son algunas de las obras de infraestructura en las que Parques Nacionales avanzará. Por supuesto, respetando las áreas protegidas sin afectar el ecosistema para permitir el goce de turistas a diario.



SANTIAGO BUENAVENTURA.

ESPECIAL PARA EL TIEMPO*

Twitter: @santiagobuena98

