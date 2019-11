Tres claves que han ayudado a reducir las muertes en vías de Bogotá

Desde que comenzaron a operar los controles de velocidad de 50 kilómetros por hora –implementados de forma paulatina en ocho principales corredores viales de la ciudad–, se han impuesto, a corte del 31 de octubre, 7.029 comparendos. Y según las cifras oficiales, se han salvado por lo menos 39 vidas, lo que significa una reducción del 24 % menos.

Así lo revelan las cifras de la Secretaría de Movilidad, que desde el pasado 16 de diciembre de 2018 comenzó a aplicar la medida en las avenidas Boyacá, Las Américas, Ciudad de Cali, calle 80 y avenida 68. Luego, el 22 de abril de 2019, lo hizo sobre la NQS-carrera 30 y en la 1.º de Mayo. A mediados de julio fue en la avenida Suba.

En total hoy son 10 corredores. Los dos últimos fueron en octubre pasado, con las avenidas Villavicencio y calle 13, vías de las que aún no se conocen reportes hasta tanto no se hagan los cotejos oficiales con el Instituto de Medicina Legal.

Aunque es frecuente escuchar la queja de los conductores tanto de servicio público como de los particulares y los motociclistas, a quienes les parece absurdo que no se pueda andar a mayor velocidad, la encuesta de percepción de riesgo vial realizada por el Distrito en 2018 señala que no existe conciencia ciudadana frente a que la velocidad es el principal factor de riesgo en la vía, señala Movilidad.

“Seis de cada diez personas consideran que al conducir a alta velocidad llegarán más rápido a su destino, mientras cinco de cada diez consideran que la velocidad genera adrenalina y es emocionante”, afirma.

En lo corrido de este año se han registrado 365 muertos, 28 casos menos que en 2018, con una reducción del 7 por ciento. De estos, 173 eran peatones, 12 menos que el año pasado; 93, motociclistas, 23 menos que en 2018, que equivalen a una reducción de 20 %; aunque en ciclistas la cifra no cede y, por el contrario, registra un aumento: 52 fatalidades, 3 casos más que el año pasado.

La triada de la seguridad vial está compuesta por el control, la educación y la infraestructura. Es decir, los operativos y sanciones, las campañas pedagógicas y la formación ciudadana y, como tercer componente, la instalación de reductores de velocidad, que han ayudado a disminuir el número no solo de fatalidades, sino de choques.

Ahora también llegan las cámaras salvavidas, que se espera ayuden de forma significativa a reducir los muertos, los accidentes e incluso la congestión vial.



Darío Hidalgo, experto en movilidad, cuenta que con las cámaras salvavidas y lo dispositivos de detección electrónica que se instalaron en São Pablo (Brasil) la reducción de las muertes fatales en accidentes de tránsito, en un año, fue de 27 %. “Es una medida efectiva, disuasiva de comportamientos riesgosos”, señala Hidalgo.

Y advierte que con medidas como la reducción de la velocidad en los corredores viales también hay una disminución de los choques y, por ese mismo camino, una reducción de la congestión. Aclara también que “la reducción de la velocidad no genera impacto de movilidad negativo en el flujo porque no cambian la velocidad de desplazamiento”.

Y en horas de la noche, señala Hidalgo, “se puede generar aumento de tiempos de viaje de 12 segundos por kilómetro, es decir, 10 kilómetros son dos minutos; no hay cambios sustanciales. Y es en la noche cuando se producen la mayoría de los siniestros”.



Por su parte, Nicolás Rincón, director de la maestría en Logística y Transporte de la Universidad Javeriana, dice que “toda vida cuenta”, al referirse a los resultados de las medidas que se han implementado.



“Las personas deben entender que cuando no hay congestión, no es para andar a alta velocidad. Sobre las medidas implementadas, eso es lo que hay que hacer”, dice el experto al tiempo que advierte que las vías en Colombia son cinco veces más inseguras que en países líderes en seguridad vial.

“En Londres hay 1,31 muertos en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. En Bogotá son 8,2 por cada 100.000. Falta más cultura ciudadana para que sepan cómo manejar bien, y mucho control”, dijo.

