Cómo se entregarán beneficios anunciados por la Alcaldía de Bogotá

La alcaldesa Claudia López anunció este sábado una serie de beneficios para los bogotanos, como la suspensión por un mes de los cobros de los servicios públicos y techo y comida para las familias que no tengan esa posibilidad, durante el simulacro y la cuarentena nacional obligatoria ordenada por el Gobierno Nacional.

Sin embargo, la misma mandataria pidió paciencia porque hasta ahora se van a estudiar los mecanismos como se podrán entregarán esos beneficios.



Sobre el primero dijo que la idea es brindarles a quienes no tengan techo una alternativa y a los que no tengan comida porque deben quedarse en casa se les garantizará la alimentación. Sobre este tema no dio más detalles y se espera, como lo anunció, que en estos días salga una decisión al respecto.



En el caso de la suspensión por un mes del cobro de los servicios públicos, López dijo que iba adelantar la solicitud ante el Gobierno Nacional para que ese beneficio fuera efectivo, pues la Alcaldía de Bogotá no tiene facultad para una decisión de esas.



Hasta ahora se reglamentado la ampliación del pago de predial con descuento del 10 %, las nuevas fechas para quienes optaron por pagar el impuesto en 4 cuotas, reconexiones del servicio de agua y multas de tránsito.

Predial

Frente al impuesto predial, cuyo pago con descuento del 10 por ciento fue aplazado hasta el 4 de junio, la alcaldesa dijo que este beneficio es para los estratos 1 ,2 y 3. A los estratos 4, 5 y 6 les pidió comprensión.



Así, predios residenciales de estratos 4, 5 y 6 deberán pagar el 3 de abril su impuesto si quieren el beneficio del 10 % de descuento. Sin el beneficio el plazo vence el 4 de junio.



Y los de estratos 1, 2 y 3, que se estiman en 1’.152 .000 inmuebles (el 70% de los predios residenciales), tienen hasta el 4 de junio para pagar con el 10 % de descuento. Y el 24 del mismo mes sin descuento.

Nuevas fechas para pago del predial en 4 cuotas

En el pago por cuotas también se hicieron modificaciones de los plazos. Los plazos originales eran:



Presentación de declaración el 31 de marzo. Y el primer pago el 15 de mayo; el segundo, el 10 de julio; el tercero, el 11 de septiembre, y el cuarto, el 13 de noviembre.



Las nuevas fechas son: presentación de la declaración 30 de abril. Y la primera fecha el 12 junio; la segunda, el 14 agosto; la tercera, el 9 octubre y la cuarta, el 11 diciembre.

Reconexiones de acueducto

La reconexión del servicio de acueducto, ordenado por el Gobierno Nacional, comenzó desde el pasado miércoles en Bogotá y beneficiará a cerca de 42 predios a los cuales les habían cortado el servicio porque entraron en morosidad o presentaban conductas de fraude.



El operativo de reconexión se tomará entre 8 y 10 días, contados desde el pasado miércoles, según informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.



Esta reconexión no tiene ningún costo para esos usuarios, pero como se trata de una medida temporal y preventiva por la emergencia de coronavirus, la deuda no se condonará. Una vez terminen la emergencia, a esos usuarios les tocará llegar a acuerdos de pago, sino las empresas podrán volverles a suspender el servicio, según explicó la Comisión de Regulación Agua Potable y Saneamiento Bpasico (CRA).

Multas de tránsito

La Secretaría Distrital de Movilidad suspendió los términos de los ciudadanos para comparecer ante las autoridades competentes ante la presunta infracción a las normas de tránsito y transporte.



Así, a los conductores a los que les impongan comparendos entre el 17 de marzo y el 31 del mismo mes, deberán agendar su trámite a partir del 1 de abril, sin perder los beneficios*.



Para los vehículos inmovilizados, el propietario podrá acercarse al Supercade de Movilidad (calle 13 # 37 -35) y adelantar su trámite para la devolución, pagando el valor por parqueaderos y grúas. El primero de abril podrá adelantar el curso pedagógico y obtener y los beneficios respectivos.



Tenga en cuenta que las salidas por inmovilización se deben tramitar los Cade de la Calle 13 y Fontibón.



*No se descarta que frente a la cuarentena nacional de 19 días, la Secretaría de Movilidad amplié el plazo.

No tienen modificaciones

Impuesto de ICA

Sobre el impuesto de industria y comercio (ICA), que pagan los establecimientos comerciales e industriales, no hay variación. Siguen las mismas fechas.



De hecho, este viernes 20 de marzo se cumplió el pago del primer bimestre del régimen común. Las siguientes obligaciones bimensuales se cumplen el 15 de mayo, el 17 de julio, 18 de septiembre y 20 de noviembre.

Impuesto de vehículos

El impuesto de vehículos no ha sufrido ninguna modificación en sus plazos y formas de pago.



El pago con descuento del 10 % vence el 8 de mayo y sin descuento el 26 de junio.



El formulario se puede bajar de la página web de la Secretaría de Hacienda.



Dónde pagar los impuestos

El pago de los impuestos distritales se puede hacer a través de la oficina virtual que tiene en su página web la Secretaría Distrital de Hacienda.



Pueden ingresar a la página wen de la entidad o directamente en este link: https://oficinavirtual.shd.gov.co/OficinaVirtual/login.html