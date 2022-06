Durante los últimos años, Bogotá ha logrado consolidar una comunidad de patinadores diversa y robusta que ha encontrado en los skateparks un lugar menos hostil para practicar el deporte. Hoy la ciudad cuenta con 27 espacios, repartidos por toda la capital, donde personas de todas las edades se pueden reunir en torno a la tabla y a otras disciplinas extremas.

Sin embargo, no siempre fue así. En el pasado era común ver a patinadores huyendo de la policía y siendo expulsados de los frentes de los edificios.



“Hace algunos años tomábamos un par de cajones y un tubo de metal, les montábamos unas bases y así teníamos un spot en cualquier esquina, pero no faltaba el celador o el vecino que llamaba a la policía”, dice Mariana Riaño, patinadora de 32 años, quien ha hecho del skatepark del parque Dindalito Bellavista su segundo hogar.



Un testigo de esa transformación en el imaginario ha sido Bryan Sánchez, quien es uno de los fundadores de la Escuela de Skate, una organización fundada hace 10 años que se centra en esta práctica deportiva. “Cuando empezamos, estos espacios eran pocos y muy limitados. Nosotros empezamos con un espacio autogestionado que diseñamos entre todos ”, cuenta el formador de 26 años.

Personas de todas las edades hacen parte de la Escuela de Skate. Foto: Cortesía Armando Espitia / Escuela de Skate

Hoy, su escuela deportiva cuenta con cerca de 100 personas de todas las edades y utilizan un skatepark para entrenar los trucos que posteriormente probarán en las calles. Para él, el cambio de mentalidad por parte de las autoridades distritales y de los padres —quienes hoy son los que inscriben a sus hijos en la escuela— se debe al trabajo realizado por varios gestores y patinadores, que han propiciado un cambio cultural y una transformación social.



“No ha sido fácil. He sido testigo porque he participado en varias mesas de diseño y ha sido complejo hacer entender que estos espacios valen la pena”, agrega.

No solo es ‘skate’

Esta semana se llevó a cabo la celebración del Día del Skate en Bogotá, otro evento clave para la comunidad de patinadores. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Aunque se conocen como skateparks, estos espacios han cobrado relevancia para otros grupos y actividades. Bikers (ciclistas), rollers (patinadores) y hasta freestylers (improvisadores) utilizan los parques para organizar eventos y hacer crecer sus comunidades.



Por ejemplo, el parque de skate aledaño al Movistar Arena es famoso por acoger una de las competencias de improvisación más importantes de la ciudad, evento que con el paso de los años se ha convertido en la cuna de una generación de raperos que ya destaca en el extranjero.



Un caso similar se presenta en el barrio Villas de Granada, en la localidad de Engativá. Allí, son los acróbatas en bicicleta quienes pasan más tiempo sobre las rampas de cemento y las barandas metálicas.



“Más que un lugar para hacer deporte, es un espacio para despejar la mente. Llegar aquí es conectar con la bicicleta y con el cemento y estar dispuesto a usar la imaginación para aprender nuevos trucos”, cuenta Danilo Osorio, biker cucuteño de 19 años, a quien se le puede ver practicando solo todos los días antes de la hora pico de deportistas.



Como es difícil que todos puedan utilizar el parque al mismo tiempo, los deportistas suelen practicar por turnos. Lo llamativo es que a la entrada de los parques no hay avisos o reglas escritas, de hecho, en muchos parques no hay algo parecido a un líder o representante de cada actividad que defina los tiempos. “Es como una regla no escrita que todos conocemos y aplicamos, pero de la que nunca se habló, o no al menos acá en Bellavista”, dice Riaño.

¿Y el Distrito?

Gracias al trabajo coordinado entre organizaciones dedicadas a nuevas tendencias deportivas y las últimas administraciones distritales, la capital del país ya tiene 27 espacios de este tipo. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

“El IDRD ha trabajado de la mano de los colectivos de skate en las mesas locales y distritales de deportes de nuevas tendencias. También ha realizado actividades específicas con colectivos de mujeres sobre esta práctica para fomentar su participación en los escenarios distritales”, le dijo a EL TIEMPO el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.



De acuerdo con la entidad, en este momento se está construyendo un nuevo espacio para esta práctica deportiva en el parque estadio Enrique Olaya Herrera, además, se realizan labores de mantenimiento de los escenarios de la Unidad Deportiva El Salitre, el parque Atahualpa y el parque La Florida.

REDACCIÓN BOGOTÁ

