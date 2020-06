¿Tiene el carro en patios? Ahora el trámite de salida será virtual

Ahora, si usted tiene su carro inmovilizado en los patios de Bogotá, podrá hacer el trámite para sacarlo de manera virtual.



Así lo anunció la Secretaría Distrital de Movilidad y aclaró en qué casos y con qué procedimientos los ciudadanos pueden acceder a esta modalidad y evitar tener que ir hasta el SuperCade de movilidad.

"La virtualización de este trámite para la salida de vehículos inmovilizados hace parte del proceso de modernización que empezamos en la Secretaría Distrital de Movilidad, y que tiene como principal objetivo mejorar cada día la atención a los ciudadanos", afirmó Nicolás Estupiñán Alvarado, Secretario de Movilidad de Bogotá.



El proceso de virtualización será escalado. Por esa razón, el proceso se habilitará inicialmente para vehículos inmovilizados por infracciones específicas.

Qué infracciones están cubiertas por el trámite virtuañ

Los vehículos que estén en patios por las siguientes infracciones podrán acceder al trámite virtual de salida.



B01: Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción.

C14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas.

D02: Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley.

H02: El conductor que no porte la licencia de tránsito.



Para las motos, aplican los siguientes:



D03: Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril.

D04: No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo.

D05: Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados.

D06: Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados.

D07: Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas.Si su carro o moto está en patios por razones distintas a las mencionadas, sí debe hacer el trámite presencial.

El pasos a paso del trámite virtual para salir de patios

La Secretaría de Movilidad comparte esta guía para acceder al servicio:



1. Ingrese a la web www.movilidadbogota.gov.co, dar clic en el banner 'Salida Virtual'. Y seleccione la opción ‘Inicie su solicitud’.



2. Lea las indicaciones y seleccione la opción ‘Acepto’.



3. Registre los datos básicos de identidad, placa, y se aceptan los términos y condiciones y seleccione el botón ‘Registrar’.



4. El sistema verifica los datos ingresados del ciudadano y si se encuentran correctos realiza el registro de manera exitosa y habilitará el botón de ‘Continuar’.



5. La plataforma validará la identidad del ciudadano con una seria de preguntas de seguridad, cuando las respuestas son exitosas el sistema automáticamente re direccionará al módulo por medio de un código de seguridad, que será enviado por mensaje de texto al número de teléfono indicado. Si el ciudadano no responde de manera exitosa las preguntas, el módulo se bloqueará y debe esperar 7 días para intentar de nuevo.



6. Una vez ingresado el código de seguridad, el sistema lo enviará a un formulario para revisar los datos del vehículo que se encuentran registrados en el RUNT. En este punto vale la pena aclarar que si el solicitante es diferente al propietario del vehículo debe indicarlo en la sección ¿Usted es?, porque el aplicativo realizará la validación correspondiente.



7. Si la persona que realiza la solicitud es un “Apoderado” el sistema despliega una opción para adjuntar el poder, se selecciona la opción ‘Seleccionar archivo’ archivo se carga el documento en formato PDF.



8. En este paso, la plataforma automáticamente arrojará los datos del SOAT y revisión técnico mecánica (si lo amerita), para terminar de gestionar la solicitud. Si el SOAT no se encuentra en estado vigente el sistema no permitirá realizar el registro.



9. Una vez verificado los datos se debe hacer clic en el botón ‘Registrar’, y a continuación se enviará la solicitud a las autoridades de tránsito para su validación y aprobación o rechazo.



10. Al correo llegará la actualización de estado para poder continuar con el pago y obtener la orden de salida del vehículo.



Cuando usted tenga la orden de salida y el pago realizado por el valor de la grúa y el tiempo que el carro o moto estuvieron en patios podrá ir a la transversal 93 # 53 – 35 para retirar su vehículo.

