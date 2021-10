Halloween: estas son las recomendaciones que debe seguir al comprar dulces

En épocas festivas, como el Halloween en octubre, muchos se aprovechan y terminan por engañar a los ciudadanos vendiéndoles productos falsificados, vencidos o dañados, por eso la Secretaría Distrital de Salud ha realizado procesos de inspección, vigilancia y control mediante 100 operativos en 19 localidades de Bogotá, donde se han intervenido 500 establecimientos.



Los hallazgos no han sido menores, se ha decomisado 755 kilogramos de dulces, galletas, productos de panadería, jugos o zumos de fruta en polvo, turrones, leche condensada, caramelos, chocolates, gomas de mascar, entre otros.



Entre las principales causas de los decomisos de estos productos se encuentran el inadecuado almacenamiento, alimentos vencidos y temperaturas incorrectas para su conservación. De igual forma, se ha encontrado inconsistencias en su rotulado.



También se han confiscado 532 litros de bebidas como gaseosas, aguas saborizadas, néctares y refrescos de fruta. “Esto se ha hecho en depósitos de alimentos, tiendas, supermercados, hipermercados, fruterías, heladerías y panaderías de los sectores más concurridos”.



Los equipos en terreno de la SDS han inspeccionado 30.240 kilogramos de alimentos y 30.602 litros de bebidas, con lo cual se avanza en la estrategia para prevenir cualquier tipo de intoxicación o daños al estado de salud de los compradores.



La entidad les recomienda a los ciudadanos comprar los dulces, alimentos e ingredientes para la celebración de Halloween en establecimientos reconocidos y confiables, y que se verifiquen las condiciones de los empaques y fechas de vencimiento.

Por ejemplo, si se van a comprar dulces, hay que verificar que no estén decolorados, derretidos, desmoronados o húmedos; así como desechar aquellos que no estén empacados ni rotulados. Eso sí, no está de más el consumo moderado para evitar cualquier complicación en su salud. “Si por consumo excesivo o en mal estado de dulces se presenta dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, debe evitarse la automedicación y hay que acudir de inmediato a un servicio de salud”, dijo el subsecretario de Salud Pública, Manuel González, en la rueda de prensa.



Otra recomendación del funcionario es evitar las aglomeraciones y los recorridos para pedir dulces puerta a puerta, mantener el distanciamiento y lavado de manos o uso de gel antibacterial. Las celebraciones se deben realizar en sitios con buena ventilación, con el uso obligatorio de tapabocas, incluso si se está disfrazado, y mantener todas las medidas de autocuidado frente al virus.



Finalmente, hay que recordar que 1.579 menores de edad han sido reportados como desaparecidos durante 2021 en el país, según cifras de Medicina Legal. Halloween es una época de riesgo para los niños, por eso la Policía y comerciantes del centro de Bogotá se unieron para prevenir este tipo de situaciones, pero es una tarea de la que hay que estar vigilantes en todos los rincones de la ciudad.



Se debe evitar que los menores de edad deambulen solos en las calles o que puedan estar en contacto con extraños a través de medios virtuales. En lo posible, las autoridades recomiendan realizar fiestas familiares o en espacios controlados.

EL TIEMPO