El usuario debe generar un reporte para que el concesionario de recaudo lleve a cabo el bloqueo de la tarjeta y la protección del saldo depositado. El Sistema Masivo de Transporte Público de Bogotá, Transmilenio, explicó cuáles son los pasos que deben llevar a cabo los usuarios que por alguna razón perdieron, refundieron o dañaron su tarjeta del Sitp y que desean recuperar su saldo.

No obstante, el sistema indicó que recuperar el saldo de la tarjeta solo se puede solicitar si esta se encuentra personalizada, como uno de los tantos beneficios que tiene ese proceso.

Para llevar a cabo el proceso de recuperación del saldo de la tarjeta Tullave, TransMilenio destacó los siguientes pasos:

Lo primero que debe hacer el usuario es reportar la pérdida, daño hurto de la tarjeta a la línea de atención al usuario: (601) 4824304.



Una vez se efectúe el reporte, el concesionario de recaudo llevará a cabo el bloqueo de la tarjeta y la protección del saldo depositado, Este proceso solo se realizará al cierre de la operación del sistema.

Posteriormente, el usuario debe acercarse alguno de los puntos de Atención al Usuario y Personalización, que podrá detallar ingresando al siguiente enlace: Tullave-Puntos.

Allí el usuario debe realizar la compra de una tarjeta nueva, a la cual se le trasladará el saldo contenido en la bloqueada, además de la personalización.

Facebook Twitter Linkedin

Recargar la tarjeta Tu Llave en cajeros Servibanca Foto: Archivo particular / Cajero Servibanca

¿Cuáles son los beneficios de tener una tarjeta personalizada?

Actualmente, el sistema cuenta con tres tipos de tarjetas, una básica y dos personalizadas “Plus” y “Plus Especial”, que se puede obtener simplemente presentando el documento de identidad y diligenciando un formulario.

Tres opciones de tarjeta que ofrece el sistema:



Tarjeta básica: este medio tiene un valor de 6.00 y no contará con los datos personales del usurario, por lo tanto, no obtendrá los beneficios destinados a las personalizadas.



Tarjeta Plus: esta se personaliza con el nombre e identificación del usuario, tiene un valor de 6.000 pesos y tendrá acceso a los beneficios destinados por el sistema.



Tarjeta Plus Especial: este medio solo está dirigida para el adulto mayor o para poblaciones en condición de discapacidad. Se personalizará con el nombre, la identificación y la foto del usuario, además de los beneficios destinados por el sistema, tendrá igualmente descuentos especiales.

Facebook Twitter Linkedin

Tu Llave Plus AMP Foto: Alcaldía de Bogotá

TransMilenio precisó que una persona no puede tener más de una tarjeta personalizada a la vez. Una vez las personas adquieran el medio podrán acceder a los siguientes beneficios:



Utilizará la tarjeta inteligente como medio de pago para el Sitp: es decir, que no tendrá que manejar dinero en efectivo para acceder al servicio, eso permite aumentar la seguridad dentro del sistema de transporte.

Tarifa integrada: la tarjeta Plus o Plus Especial permite obtener descuentos por transbordo. Así que, si el usuario paga su viaje en un bus o en TransMilenio y necesita inmediatamente un segundo viaje, solo tendrá que pagar una cantidad adicional y no otro pasaje completo.



Viaje a Crédito en los servicios zonales (urbano, complementario o especial): si no tiene carga en su tarjeta “Tullave Plus” o “Tullave Plus Especial”, al momento de validar el pasaje dentro del bus el sistema le fiará el valor necesario hasta por un viaje. En la próxima recarga el sistema le descontará el valor del viaje utilizado. Ese beneficio no aplica para ingresar a las estaciones o portales TransMilenio.



Protección de su saldo: en el caso de pérdida o hurto de la tarjeta “Tullave Plus” o “Tullave Plus Especial” el usuario puede recuperar el saldo que tenía llamando inmediatamente a la línea Sitp: 4824304 reportando lo sucedido. El bloqueo se realizará al cierre de la operación del sistema.



Descuentos Adicionales: la tarjeta “Tullave Plus Especial” dirigida exclusivamente a poblaciones particulares como adultos mayores de 62 años y personas en condición de discapacidad obtienen descuentos adicionales al momento de ingresar al servicio.

REDACCIÓN BOGOTÁ