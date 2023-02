El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudía López, parecen haber superado una de las etapas más complicadas de su larga y agitada relación.



Este jueves, cuando ambos viajaban hacia San José del Guaviare para asistir a la XXI Cumbre de Ciudades Capitales (Asocapitales), se reunieron por primera vez desde el pasado 25 de enero, fecha en que la empresa China Harbour Engineering -parte del consorcio Metro Línea 1 S.A.S.- le presentó al Presidente las cinco alternativas para que parte del megaproyecto sea subterráneo y no elevado, como se contrató en 2019.

Desde ese día la relación entre ambos estuvo marcada por declaraciones que, si bien no eran ataques directos, sí tenían como punto central el debate de alrededor de la la construcción de la primera línea del metro. El rifirrafe comenzó luego de que Petro calificó el proyecto como “un esperpento y una chambonada”.



La situación llegó a su punto máximo de tensión tras las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien condicionó el apoyo del Gobierno nacional a otros proyectos de infraestructura fundamentales para la ciudad, si desde el Distrito no aceptaban la modificación del contrato con los chinos.



“Si la Alcaldía no va a aceptar nada, y lo acordado era otro, pues, entonces, también nosotros no financiamos los proyectos de Bogotá. Así de fácil”, dijo el funcionario.



López inmediatamente calificó estas declaraciones como “chantaje” y días después, el 8 de febrero, arremetió nuevamente contra el Gobierno cuando se conoció que el metro no había sido incluido dentro del articulado del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo.



Solo un día después, tuvo lugar el mencionado encuentro, del cual salieron varias conclusiones y acuerdos entre ambas partes. Ese día, López no viajó junto con los otros alcaldes que asisten a la cumbre de Asocapitales, pero sí lo hizo poco después en el mismo avión en el iba el presidente Petro.



El anunció del acuerdo lo hizo el mismo Petro en un tuit: “El Pacto de la Orinoquía, por el Metro de Bogotá. Se reinstalan las mesas técnicas y jurídicas”.



Y luego la mandataria bogotana señaló en una rueda de prensa en San José del Guaviare: “Tuvimos una conversación muy amable con el señor presidente de la República y llegamos a lo que él ha llamado el ‘Acuerdo del Orinoquía’, que básicamente consiste en que cesemos la controversia pública y mediática por redes, que no es la más conveniente, alrededor del tema del metro de Bogotá”.



Horas después de los opronunciamientos se conoció un comunicado de Presidencia en el que el jefe de Estado señala que el pacto “implica unas profundidades jurídicas y técnicas que quiero que el Estado en su conjunto respeten, porque se trata de entregar el mejor metro posible hoy con los recursos que tenemos a la sociedad bogotana que ha esperado casi un siglo”.

Las tensiones arrancaron luego de las reuniones entre el consorcio chino, el gobierno Petro y Claudio López. Foto: Andrea Puentes

La noticia fue recibida por miembros de ambos sectores con optimismo. De hecho, concejales del Pacto Histórico y del partido Verde



“Yo celebro el encuentro. Hubo un sentido de realidad de la alcaldesa. Entendió que no era posible construir sola, en medio de la soledad, divorciándose de lo que tiene que ser un matrimonio indisoluble entre Bogotá y la Nación para construir el mejor metro para la ciudad, que sin duda será el subterráneo”, dijo José Cuesta, concejal de Colombia Humana y partidario del metro soterrado.



En la otra orilla, el concejal verde Julián Rodríguez también celebró el encuentro y destacó que este tipo de discusiones se den cara a cara y no por Twitter. “Si es una reunión que sirve para bajar los ánimos políticos y ojalá que podamos encontrar unos mínimos de conversación política alrededor del metro que se fundamenten en lo técnico y no en la campaña electoral”, afirmó.

¿Una tregua duradera?



Esta no es la primera vez que Petro y López acuerdan ‘una tregua’. Hace exactamente un año, luego de tensiones generadas en medio del paro de 2021 y señalamientos por parte de la alcaldesa contra los sectores petristas de incitar la violencia en las protestas.



En aquel momento, la alcaldesa buscó acercamientos con el candidato presidencial Gustavo Petro, a través de Luis Ernesto Gómez, jefe de Gabinete en ese entonces y cercano a la Colombia Humana, y logró bajar la tensión.



Además, recordemos que en 2018 López apoyó a Petro en las elecciones presidenciales, luego de que Sergio Fajardo no logró pasar a la segunda vuelta. En aquel momento la hoy alcaldesa era la fórmula vicepresidencial del candidato Verde.



“Lo que se entiende es que van a buscar que todas la comunicaciones se hagan de manera conjunta y directa y utilizar menos esta democracia de redes sociales que tanto se ha impuesto y que genera tanto ruido y desinformación”, señaló Patricia Muñoz Yi, profesora de Ciencia Política de la Universidad Javeriana.



Por su parte, Mauricio Jaramillo Jassir, analista político y profesor de la Universidad del Rosario, cree que es un acuerdo positivo para ambas partes porque resuelve la cuestión política.

Esta no es la primera vez que ambos acuerdan ‘una tregua’. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO / Mauricio Moreno ELTIEMPO

“Es muy importante por varias razones. En primer lugar, porque a Claudia López le interesa seguir su carrera hacía la presidencia y a Petro le interesa que el Pacto Histórico llegue a la alcaldía. A ninguno de los dos les conviene ese enfrentamiento, entonces, creo que va a haber una tregua duradera como la hubo cuando en las últimas elecciones”, opinó Jaramillo.



Muñoz, por su parte, cree que este acuerdo puede estar condicionado por lo que suceda en los próximos meses con el metro y con otros proyectos claves para Bogotá en los que tienen visiones diferentes.



“No estamos exentos de que en los próximos meses estos mismos temas, o nuevos temas, vuelvan a elevar el nivel de tensión entre la alcaldía y la presidencia. No olvidemos que es un año electoral, en el que van a hacer tránsito por el Congreso varias reformas claves que afectan a la ciudad”, agregó.



Finalmente, Jaramillo recalcó que en el pasado reciente existen varios ejemplos de lo que él considera “fallas en la articulación gobierno-alcaldías” que han generado tensiones.



“En el confinamiento (en 2020) hubo una gran pelea justamente por las funciones que se estaban atribuyendo algunos de los alcaldes en materia de control de la pandemia, pero nada comparado con este nivel de disputa”, concluyó analista político.

REDACCIÓN BOGOTÁ

