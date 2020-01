La Séptima se queda sin TransMilenio y el Metro se amplia al norte

TransMilenio por la carrera 7a. no va más. Incluso si se resuelven los líos judiciales a favor o en contra del proyecto –que estuvo a punto de ser adjudicado–, la alcaldesa Claudia López dejó claro este lunes que su modelo de movilidad será una ‘Red Regional de Metro’.



Para evitarse un episodio como el de la troncal carrera 68, la mandataria ya confirmó una alternativa como contraprestación a no hacer la troncal de la 7a.: en lugar de invertir dinero en ella, lo hará en una extensión de la primera línea del Metro de Bogotá para que llegue hasta la calle 100, y no hasta la 72, como quedó contratado hasta ahora.

Aseguró que el Ministerio de Transporte ya está al tanto de ese ajuste con la contrapartida y “no tiene inconveniente con que se reoriente y reasigne” la parte que le corresponde al Distrito, equivalente a un 30 % de inversiones, para compensar el compromiso del Gobierno en el proyecto Metro.

Para cumplir con una opción de movilidad para ese sector de la ciudad (la 7a.), buscará sacar adelante el Regiotram del Norte.



“Con el tren se inviabiliza la séptima. No le queda demanda de pasajeros y tiene objeciones jurídicas. Además el Regiotram tiene tres ventajas: tiene conexión regional, es más cómodo y menos vulnerable y, finalmente, puede entrar pasajeros y carga”, explicó la alcaldesa.



Por otra parte, según López, los oferentes que se presentaron a esa licitación no perderían todo, ni tampoco se echaría al traste los predios adquiridos. “Usaremos los predios que ya se compraron y vamos a usar buena parte de los estudios y diseños para un corredor ecológico”, afirmó y explicó que este consistiría en un desarrollo de movilidad sostenible a través de una ciclorruta que vaya por la 7a. desde la calle 200 hasta la Plaza de Bolívar, acceso exclusivo para movilidad eléctrica, carriles preferenciales para buses y espacios peatonales atractivos.

Para evitar líos con los oferentes que hicieron propuestas, López asegura que examinarán con el IDU cuál será la mejor opción para el proceso. Habrá que ver si ellos aceptan.



El anuncio, entre otros más que hizo, le suma un nuevo capítulo a la discusión sobre la opción de movilidad para el oriente de Bogotá.



Para Nicolás Rincón, director de la Maestría en Logística y Transporte de la Universidad Javeriana, solo los estudios y estructuración de la extensión de la primera línea del Metro y Regiotram del Norte indicarán cómo funcionaría la alternativa propuesta. Pero sí destacó como un acierto la extensión del Metro hasta la 100, porque “permitiría conectar las cargas con la red férrea. Se puede pensar que una persona que venga desde Zipaquirá en el Regiotram podrá conectar con el Metro e ir hasta el centro o, incluso, bajar por el Regiotram de Occidente hasta esos municipios”.



Frente al concepto de corredor ecológico, aseguró que este es un modelo ideal. “Bogotá es una mega ciudad que no debe sustentarse en usar carro particular y moto para todo. Debemos priorizar el transporte público y sostenible y este es el principio”, afirmó.

Bogotá es una mega ciudad que no debe sustentarse en usar carro particular y moto para todo. Debemos priorizar el transporte público y sostenible y este es el principio FACEBOOK

TWITTER

En esto coincidió Darío Hidalgo, consultor de talla internacional en movilidad: “sería un sueño lindísimo para la carrera séptima. Claro, dificulta la movilidad para el carro particular, pero avanza en lo público, que es lo de ahora. En San Francisco, Estados Unidos, por ejemplo, suspendieron hace poco la circulación de carros en una calle importante como Market Street y así hay toda clase de tendencias en el mundo”, celebró.



Pero quienes no podrían estar tan contentos son los vecinos de la carrera 7a. Mauricio Rico, líder de Corposéptima, manifestó que esta “es una más de las múltiples ideas que se han dado sobre la vía. De hecho, Clara López ya nos había hablado del corredor ecológico... Seguir lanzando ideas y no concretar nada no es conveniente y nos pone a vecinos, comerciantes y organizaciones en el mismo desgaste. La invitación a esta Alcaldía es que definamos juntos qué va a pasar y cómo garantizar un transporte masivo que atienda toda la demanda. El Regiotram no le soluciona el problema de movilidad a todo el borde oriental”, manifestó.



Por lo pronto, el tema permanece en papel. El próximo 30 de enero, según dijo la alcaldesa, se firmarán los convenios entre la Alcaldía y la Financiera de Desarrollo Nacional para financiar los estudios de prefactibilidad de la extensión de la primera línea hasta la 100 y así concretar la alternativa de contraprestación para evitarse hacer la séptima. Ese día, López hará el mismo proceso para la segunda línea del Metro hasta Suba y Engativá, también confirmada en este gran paquete de movilidad.



Además, a finales de febrero, se celebrará la firma de los estudios de Regiotram del Norte, la alternativa de movilidad para el norte en lugar de la séptima. De que estos procesos de estructuración y diseño resulten, dependerá que salga a flote el modelo multimodal y regional de movilidad diseñado por la actual administración.

TransMilenio en tiempos de Claudia López

Claudia López presentó su plan con TransMilenio bajo una directriz tajante: “Troncales que alimenten el Metro, van. Troncales que reemplacen el Metro, no van”.

Carrera 68

Claudia López se comprometió a adelantar la construcción “con todo el cuidado y rigor” y atender dos temas: la situación de los comerciantes, el impacto ambiental y optimizar la obra.



Frente al primer tema, aseguró que buscará, con el IDU y Catastro, que “se les compren los predios y les den opción de reubicarse en la misma zona, para no dañarles el cluster”.



Frente a lo ambiental, dijo que buscaría que los buses troncales que anden por allí no sean a diésel. Por su parte, el nuevo director del IDU, Diego Sánchez, aclaró que, aunque el actual contrato no incluye patio taller, sí abrirán un proveso para tenerlo.



Además, sobre las críticas de que el actual diseño no incluye conexión operacional con las troncales de la 80 y la autonorte, aseguró que se gestionarían con la segunda línea del Metro y el Regiotram del Norte.

Imagen proyectada de cómo se vería la troncal de TransMilenio de la avenida 68. Foto: Imagen Alcaldía

Avenida Ciudad de Cali

Claudia López sí hará TransMilenio por la Avenida Ciudad de Cali. Será un tramo que vaya desde la Avenida Terreros hasta la Avenida Las Américas, punto donde se conectará a la primera línea del metro y lo alimentará de pasajeros que vengan de Soacha, Bosa y Kennedy.



La administración pasada no alcanzó a abrir la licitación y dejó el asunto en prepliegos.



“Faltaban unos estudios de traslado de redes del acueducto, pero ya los tenemos. Ahora, el asunto es que las vigencias futuras estaban previstas hasta el año pasado, por lo que tenemos que convocar Consejo de Gobierno para volver a probar esas vigencias y abrir la licitación”, explicó la alcaldesa. La troncal de la Cali tendría 7,4 kilómetros de extensión, ocho estaciones y 5,5 kilómetros de ciclorruta. La inversión asciende a los 987 mil millones de pesos.

TransMilenio pro la Ciudad de Cali Foto: IDU

Calle 13, Caracas y otros

No habrá TransMilenio por la calle 13 para, en palabras de la alcaldesa, “no hacer competencia desleal al Regiotram de Occidente”. “Los estudios de la Financiera de Desarrollo Nacional nos dicen que es mejor fortalecer el Regiotram con carga de pasajeros a través de la cofinanciación de material rodante y las conexiones para que puedan subirse más personas”, reconoció López.



Sin embargo, aseguró que sí haría la extensión de la Troncal Caracas desde Molinos hasta Portal Usme. Entre otros proyectos, está también el TransMiCable a San Cristóbal. “Hay unos estudios iniciales, pero los vamos a retomar”, confirmó.

ANA PUENTES