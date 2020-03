¿Salió de Bogotá antes del simulacro? Bajo estas normas puede regresar

Bogotá y Cundinamarca empataron sus simulacros de aislamiento con la cuarentena nacional obligatoria. Es decir, no habrá un momento en estos territorios sin restricción a la movilidad: a la medianoche del martes terminarán los simulacros y a las 00:00 del miércoles empezará la cuarentena nacional.



Con esto, un grupo en especial quedó en aprietos: las personas que salieron de la capital antes del simulacro y que, ahora, no tienen claro cómo pueden regresar.

Según cifras entregadas por la Alcaldesa Claudia López, el jueves salieron 125.000 personas de la capital por las principales vías terrestres. "Lo dijimos mil veces. No era un puente de turismo ni de paseo", recordó la alcaldesa de Bogotá y agregó "yo confío que los que salieron lo hayan hecho porque vivían fuera de la ciudad"

Los viajeros, sin embargo, están unidos por preguntas: ¿podrán volver a la capital?, ¿cómo podrán hacerlo? o ¿tendrán que esperar hasta el fin de la cuarentena el 13 de abril?

EL TIEMPO consultó estas y otras dudas con el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

¿Bajo qué circunstancias podrá regresar la gente?



Hemos analizado la situación y vamos a permitir el paso de vehículos particulares, pero sin autorizarles parar ni nada. Tendrán que ir director a sus hogares. Para eso definiremos unos horarios y días. Este lunes 23 de marzo, de 6 a.m. a 6 p.m. podrán pasar los vehículos pares. Y este martes 24 de marzo, de 6 a.m. a 6 p.m., los impares.

¿No aplicará entonces lo que dijo Claudia López, el criterio 'de fuerza mayor'?



No. Son modificaciones al decreto que estamos haciendo tanto Bogotá como Cundinamarca.

¿Habría alguna sanción?



La gente tendrá que diligenciar un formato donde se le informa de la sanción social y del seguimiento que se le va a hacer para que no sea reincidente. La sanción social es firmar el formulario por incumplimiento de las recomendaciones. En ese formulario, además, deberá indicar por qué salió y quiénes están entrando de nuevo.



En caso de reincidencia, que podemos detectar porque nos quedamos con los datos, vendrá otro tipo de sanción.



El seguimiento consiste en comprobar que se quedan en el lugar que entraron para cumplir la cuarentena.

¿Por qué cambiaron de opinión después de que, en días anteriores, dijeran que no se iba a permitir el ingreso de quienes regresaron de paseo?



Personalmente, creo que no deberían entrar. Pero la realidad me llama a ser responsable. Hay gente que mandó a sus hijos solos, por ejemplo, pero sus hijos no se pueden quedar 20 días lejos. O hay gente que viajó y llevó medicamentos apenas suficientes para ese puente y necesitan más. También está el caso de quienes económicamente no pueden estar 20 días lejos de casa.

¿Quién apoyará el retorno?



Estarán atentas las autoridades junto a Policía de Tránsito y Policía de Cundinamarca.

¿Y qué pasará con los peajes?



Después de ese periodo de gracia, los peajes tanto de Cundinamarca como de la Nación se cerrarán. Esto por la orden de cuarentena.

¿Qué pasa con las personas que deben movilizarse a diario entre Bogotá y los municipios vecinos y están entre las excepciones? Médicos, abastecedores del alimentos...



Podrán seguir haciéndolo sin ningún problema en sus carros particulares. Y transporte intermunicipal sí ha habido, pero con mucha menos frecuencia.

¿Por otra parte, cómo les ha ido en el simulacro en Cundinamarca?



Espectacular. 95 % de las personas se quedaron en casa. Se han impuesto 700 comparendos, que es poco si tenemos en cuenta que nuestra población es de 2'800.000 personas. La gente decidió cuidarse y acató la medida, eso lo destacamos.

Las historias de la gente

Antes de conocer la respuesta de las autoridades, EL TIEMPO hizo un sondeo en redes sociales y conoció testimonios de personas angustiadas por el retorno.

Otros más se comunicaron directamente con los periodistas y expusieron sus situaciones.



Nataly Reyes: Estoy en Ibagué sola y sin dinero. Realizaba la práctica en una empresa pequeña de bioinsumos de uso agrícola acá desde enero y al suspender todas las actividades quise regresar el martes a Bogotá para estar con mi familia. El terminal de transporte lo cerraron y alguien me ayudó a comprar un tiquete de avión. Pero con la cuarentena, en Avianca han dicho que puede que se cancelen los vuelos ese día, estoy muy angustiada. Compré el tiquete el martes antes de que anunciaran la ampliación del simulacro, que también rige acá en Ibaqué..



Carolina Tobito: "Yo vivo en Bogotá y por temas de trabajo viajé a Tunja desde el 12 de marzo. Terminé mis labores el 19 de marzo y no pude regresar a Bogotá por el cierre de fronteras en Boyacá. Teniendo en cuenta el simulacro en Bogotá entendí que solo podría llegar hasta el martes 23, pero con las nuevas directrices del gobierno no me queda claro qué día puedo llegar a Bogotá. ¿Puedo viajar el lunes, martes o miércoles?



Fernando: Vivo en Funza. En casa no tengo Internet, ni computador. Tengo clases virtuales pendientes con el colegio y la universidad. Pensaba viajar a dónde mi hermana en Bogotá el martes, ahora no sé qué hacer. Si no regreso, muchos estudiantes estarán sin clase y yo no tendré cómo cumplir con mi deber.



Santiago Darria: Mis padres viajaron en su vehículo el jueves a primera hora (4:00 am), mi padre tiene 69 y mi madre 66 años, viajaron sabiendo que el martes podrían regresar, aprovecharon para pagar recibos, pagarle a un trabajador, en una vivienda alterna que tienen en un pueblo cercano a Bogotá. Ahora no pueden regresar.

