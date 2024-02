Este es el paso a paso para solicitar una medida de conciliación, según la ley

La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, según el artículo 3 de la Ley 2220 de 2022.



Esta última persona, además de proponer fórmulas de arreglo, da fe de la decisión de acuerdo, la cual es obligatoria y definitiva para las partes que concilian.



Esto es lo que debe hacer en caso de necesitar llevar a cabo una medida de conciliación.



De acuerdo con la ley anteriormente nombrada, la conciliación, en sus diversas modalidades, es una figura cuyos propósitos son facilitar el acceso a la justicia, generar condiciones aptas para el diálogo y la convivencia pacífica, y servir como instrumento para la construcción de paz y de tejido social.



Por lo tanto, cuando una o más personas se encuentren envueltas en una controversia y deseen gestionar la solución de esta con la intervención de un tercero imparcial, neutral e independiente, se puede acudir a este mecanismo alternativo de solución de conflictos.



Tipos de conciliación:



- Si la conciliación se realiza dentro de un proceso judicial, se denominará conciliación judicial.



- Si la medida se realiza antes o por fuera de un proceso judicial, se le denominará conciliación extrajudicial. "Cuando se realice a través de centros de conciliación, ante particulares autorizados para conciliar que cumplen función pública o ante autoridades en cumplimiento de funciones conciliatorias", indica el Ministerio de Justicia.



La conciliación extrajudicial se denominará en equidad cuando se realice ante conciliadores en equidad aplicando principios de justicia comunitaria dentro del ámbito establecido por la ley.

Asuntos conciliables

Según el artículo 7 de la Ley 2220 de 2022, serán conciliables todos los asuntos que no estén prohibidos por la ley, siendo principio general que se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y los derechos de los cuales su titular tenga capacidad de disposición.



"En asuntos de naturaleza laboral y de la seguridad social podrá conciliarse si con el acuerdo no se afectan derechos ciertos e indiscutibles. En materia contenciosa administrativa, serán conciliables los casos en los eventos previstos en la presente ley, siempre y cuando no afecten el interés general y la defensa del patrimonio público", señala la norma anteriormente nombrada.



Lo que debe hacer para solicitar una medida de conciliación en Bogotá

El Ministerio de Justicia señala el paso a paso que debe seguir para solicitar una medida de conciliación en Bogotá:



1. En caso de que el conflicto que necesite resolver esté relacionado con alguno de los asuntos conciliables de acuerdo a la ley y desea iniciar un trámite de conciliación extrajudicial en Derecho, deberá presentar una solicitud de conciliación ante:



- Defensores y Comisarios de Familia: para resolver únicamente temas de familia (disolución y liquidación de sociedad patrimonial de hecho, custodia de hijos y regulación de visitas, entre otros)

- Delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, agentes del Ministerio Público en la respectiva materia y notarios: cuando se trate de temas laborales, civiles y de familia.

- Inspectores de Trabajo: para resolver únicamente temas laborales (conflictos relacionados con el contrato de trabajo o acoso laboral).

- Conciliadores de los Centros de Conciliación: cuando el conflicto tiene que ver con temas de familia y temas civiles (restitución de inmueble arrendado, conflictos relacionados con contratos de carácter civil o comercial, entre otros).

Solicitud de conciliación. Foto: iStock

2. Esto es lo que debe tener una solicitud de conciliación, según MinJusticia:



- Ciudad, fecha y operador de la conciliación (centro o conciliador) ante el cual se presenta la solicitud.

- Identificación del solicitante, citado y apoderado, de ser el caso.

- Hechos del conflicto.

- Peticiones o asuntos que se pretenden conciliar.

- Cuantía de las peticiones o la indicación que es indeterminada.

- Relación de los documentos anexos y pruebas.

- Lugar de notificaciones.

- Firma del solicitante o solicitantes.



3. Luego de recibida la solicitud respectiva, el conciliador, luego de comprobar si es competente o no para conocer del conflicto y que no se encuentra incurso en una causal de impedimento o inhabilidad) citará a las partes a audiencia de conciliación.

