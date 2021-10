¿Tiene algo que decir sobre el POT?: Ojo a estos eventos del Concejo

Continúa la discusión sobre el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá. Para que el debate llegue a los ciudadanos, el Concejo de Bogotá dispone de dos espacios a los que cualquiera puede asistir: las sesiones en localidades y el Cabildo Abierto.

Las sesiones fuera del recinto se convocan en escenarios alternos al Concejo y reúnen a ciudadanos de localidades que, por su ubicación geográfica, se puedan agrupar en un solo evento. Aún quedan cuatro sesiones para participar:



Sesión del 5 de octubre de 2021 a las 9:00 a.m.

Localidades: Ciudad Bolívar, Sumapaz, Usme, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, y Tunjuelito.



Lugar: Teatro el Ensueño - Transversal 70D No. 60 - 90 Sur.



Sesión del 7 de octubre de 2021 a las 9:00 a.m.

Localidades: Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Antonio Nariño.



Lugar: Teatro Villa Mayor - Carrera 34B No. 36-04 Sur



Para participar no se requiere de inscripción previa.

El otro escenario es el Cabildo Abierto que, en este caso, está convocado para el martes 12 de octubre a las 9 a.m. en el Palacio de los Deportes.



Para intervenir en el Cabildo es necesario que los ciudadanos se inscriban antes del 7 de octubre al correo cabildoabierto2021@concejobogota.gov.co



"Para ello es necesario suministrar nombre completo, número de identificación, teléfono de contacto y presentar un resumen escrito de la intervención", explicó el Concejo de Bogotá.

