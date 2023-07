Como es costumbre, este 20 de julio en la ciudad de Bogotá se espera el desfile de las Fuerzas Militares y de Policía para conmemorar la Independencia de Colombia.



El desfile, que comienza a las 10 a. m. y concluye a las 3:00 p. m. de este jueves, recorrerá la calzada occidental (sentido norte-sur) de la avenida Boyacá, entre las calles 170 y 116, por lo que habrá un impacto en la movilidad de la capital y, por lo tanto, afectará algunas rutas del sistema Transmilenio, en el componente zonal.

La alcaldesa Claudia López señaló que la vía estará cerrada a partir de las 5 a.m. de este jueves, por lo que recomendó tomar vías alternas como la avenida Suba, la calle 170, calle 116, calle 80, avenida NQS, Autonorte y la Séptima.

Mañana tendremos el desfile tradicional del 20 de julio, que pasará por la Avenida Boyacá, sentido norte – sur, entre la 170 y la 116. Por esta razón, esta vía estará cerrada a partir de las 5 a.m. de este jueves.



A los conductores les sugerimos tomar vías alternas como la Av… pic.twitter.com/Xo9o9hoFVJ — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 19, 2023

(Puede leer: ¿Arrendar cerca de Transmilenio es más caro o barato en Bogotá?).

Segú se indicó desde la Alcaldía de Bogotá, el servicio alimentador 2-7 San José va a modificar su recorrido, haciendo una parada adicional sobre la carrera 67 con calle 167; va a omitir el recorrido por la avenida Boyacá.



También, Transmilenio informó que los siguientes servicios zonales en la avenida Boyacá tendrán afectaciones en sus recorridos, entre las calles 116 y 170.

- BG902

- 421

- CA103

- E26B

- BF401

- BK903

- 330

- T62

- E16A

- CH116

- CA134

- HC630

- 260

- 742A

- BF918

- BK901

- C77

- 403B

- BD909

- KB314

🇨🇴Este jueves 20 de julio, por motivo de la conmemoración del día de la Independencia de Colombia, TransMilenio tendrá algunas modificaciones en el componente zonal, mientras se realiza el tradicional desfile militar 🪖



Para más información visita: https://t.co/JLxJSKALne pic.twitter.com/yARpsTbtst — TransMilenio (@TransMilenio) July 19, 2023

(También: Estación de la calle 80 de TransMilenio estrena vagón en Bogotá: ¿cuál es?).

¿Y el componente troncal?



Según informaron, el componente troncal no tendrá ninguna afectación, por lo que opera durante el día como lo hace cualquier día festivo, de 05:00 a.m. a 10:00 p.m.



“Como las rutas alimentadoras no inician o terminan operación a la misma hora, es recomendable que consultes la aplicación TransMiApp”, señalaron desde la Alcaldía.



Desde esta mañana, Transmilenio reportó que el inicio de la operación de este jueves festivo inicia sin novedades.

⏰5:00 a.m.



Buenos y maravillosos días🌤️



Damos inicio a la operación sin novedades que afecten el sistema, les deseamos un grandioso día #20DeJulio 💛💙❤️ pic.twitter.com/7ZWj8Q4ugq — TransMilenio (@TransMilenio) July 20, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

