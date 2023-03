En la jornada de rendición de cuentas de los tres años de la alcaldía de Claudia López y en la que se ha destacado de manera particular la estrategia del Sistema de Cuidado, la Veeduría Distrital también le hizo un corte de cuentas a la actual administración distrital. En la red social de Twitter, la mandataria, quien empezó a hablar de este programa que ha sido destacado en la ciudad, el país y el mundo, dijo que en el sistema de cuidado están utilizando "la infraestructura para cuidar mujeres, cuidar a quienes nos cuidan y hacer transformación cultural dirigida a los hombres: a cuidar se aprende!".



El informe de la Veeduría Distrital fue presentado muy temprano por la jefe de este organismo, Viviana Barberena, durante el evento de rendición de cuentas del tercer año de la mandataria bogotana que se realiza en el Movistar Arena.



En el primer aspecto, la estrategia de acceso a la justicia de de género, resalta que las 13 Casas de Justicia, así como el avance de la estrategia de las Casas Refugio, que permite garantizar la atención inmediata de las mujeres víctimas sin la necesidad de una medida de protección.



Sin embargo, para la Veeduría "es imperativo avanzar en reformar la atención telefónica con enfoque de género", y articular la Línea Púrpura y la Línea 123 "para que su efectividad también se refleje en atenciones preventivas que eviten situaciones de violencias contra las mujeres".



El informe se refiere, igualmente, a un estudio que realizó sobre acoso sexual callejero el año pasado en el que se encontró que 7 de cada 10 mujeres se sienten inseguras y 9 de cada 10 sienten miedo de sufrir alguna agresión sexual en el espacio y transporte público.



"Cifras alarmantes que nos llevan a proponerle a la alcaldesa Mayor de Bogotá la radicación conjunta de un proyecto de ley que tipifique el acoso sexual callejero y comprometa a la bancada de Bogotá en el Congreso con esta iniciativa, para que

ayude a prevenir y sancionar estas conductas y tratarla como corresponde, como una manifestación de violencia de género en el espacio público".



La veedora reconoce el esfuerzo por la construcción del tejido social y generación de confianza de la ciudadanía en los territorios y destacan las 774 redes locales de cuidado activas, el fortalecimiento y creación de 1.503 frentes de seguridad local y la entrega de 92 kits tecnológicos a estos frentes.



"No sobra recordar que en Bogotá es clave fortalecer las estrategias de cultura ciudadana, si el habitante de la capital comprende su corresponsabilidad, se trabaja en equipo y se compromete ética y activamente", precisó la funcionaria.

La rendición de cuentas de Claudia López se realiza en el Movistar Arena. Foto: Alcaldía de Bogotá

Otro punto que el organismo distrital señala en su informe es el recaudo de impuestos durante el 2022, en el cual se presentó un aumento del 3,3 por ciento en los ingresos tributarios respecto a 2021. No obstante, manifiesta que "preocupa" el funcionamiento de la plataforma BogData y señala que los contribuyentes aún siguen teniendo dificultades para la gestión y pago de los impuestos. "Resolver esto debe ser prioridad para el Distrito", asegura.

En Bogotá es clave fortalecer las estrategias de cultura ciudadana, si el habitante de la capital comprende su corresponsabilidad, se trabaja en equipo y se compromete ética y activamente.

TWITTER

Respecto de la construcción de colegios, complejos hospitalarios y equipamientos culturales que componen la infraestructura social, la Veeduría afirma que "va por buen camino" y hace una invitación a continuar los esfuerzos que se realizado "dado que hay muchos proceso que aún requieren especial atención".



En materia de proyectos de movilidad, el organismo reconoce el avance que tiene la primera línea del metro, proyecto que ya cuenta con casi el 100 por ciento de los predios y que las obras de adecuación de suelos en el patio taller tienen un avance superior al 68 por ciento y el avance del traslado de redes. También advierte los posibles riesgos de cambiar los diseños del megaproyecto y la afectación de esto para los bogotanos.



En este campo expresa su preocupación por el cable aéreo de San Cristóbal, cuya licitación se declaró desierta y se espera sea adjudicada esa obra en abril. También les genera preocupación el proyecto del Corredor Verde de la carrera 7, "que aún no ha iniciado". Dice que el incumplimiento con estos temas "afectan de manera grave la

movilidad en la ciudad".

En cuanto al aspecto ambiental, según la Veeduría, el reverdecimiento de Bogotá "avanza de manera lenta" y dice que la siembra de árboles va bien en el espacio urbano, pero que le inquieta la estructura ecológica principal porque "de las

370 hectáreas a rehabilitar solo se han recuperado 86 hectáreas; y de los 450.000 árboles contemplados, solo se han plantado 88.000".



También señala que es especialmente importante avanzar en la recuperación de las 80 hectáreas del parque Entre Nubes, por las implicaciones sociales que tiene, pero que únicamente se han recuperado 20 hectáreas.

La estación elevadora de Canoas es un paso previo a la Ptar de Canoas, que tratará las aguas residuales. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

En materia de saneamiento del río Bogotá, destaca el avance del 76 por ciento del interceptor de Tunjuelo Canoas. Y resalta la apertura del proceso de precalificación de las firmas que podrán participar en la licitación para la construcción de la Ptar Canoas, donde -reconoce- tenía "una alerta importante".



La Veeduría también señala que "es positiva la aprobación" del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), pero que "hay un gran reto en su reglamentación", la cual va apenas en un 32 por ciento. La carta de navegación de la ciudad se aprobó por decreto en diciembre de 2021, ante la dificultad que tuvo el Concejo para tramitarlo.



El informe señala reconoce que ya sea una realidad el proyecto de Región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca y recomienda "formalizar la ruta que garantice el futuro de la región, teniendo en cuenta que en el 2024 habrá nuevos gobernantes regionales y locales".

Personería

EL TIEMPO le consultó al Personero si tiene algo para decir sobre el balance de los 3 años de la alcaldía de Claudia López, este fue lo que respondió:



​Desde la Personería de Bogotá, realizamos un monitoreo continuo en temas coyunturales y de impacto para la ciudad, vigilando que la gestión de la Administración cumpla con los propósitos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital. En esta oportunidad quisiera resaltar los resultados del ejercicio de control en tres temas relevantes para los habitantes de Bogotá:



Malla vial



​El deterioro de la malla vial es uno de los problemas más sentidos por los bogotanos. La administración distrital fijó en su Plan de Desarrollo la meta de conservar 2.308 km-carril de malla vial. En los ejercicios de control que hicimos desde la Personería pudimos constatar que, a menos de 9 meses de que se termine la administración distrital, no se ha alcanzado siquiera el 50% del cumplimiento de esta meta.



Nos preocupa además que las alcaldías locales, quienes también tienen competencia para intervenir la malla vial de cada uno de sus territorios, se fijaron como meta la intervención de apenas 87 kilómetros carril de malla vial en sus planes de desarrollo local, lo que representa solo el 3,5% de lo que se propuso la administración en el nivel central.



Sistema de bicicletas compartidas



​La administración distrital se fijó también como meta la implementación de un Sistema de Bicicletas Compartidas públicas, integrado con el sistema de transporte de la ciudad, y que sirviera especialmente como alternativa para viajes de última milla de los ciudadanos.



En la evaluación que hemos hecho desde la Personería a este sistema, identificamos que solo se ha logrado implementar en 6 de las 20 localidades de Bogotá, excluyendo a las ubicadas en el occidente y sur de la ciudad. El alto costo de las tarifas del Sistema es otro de los grandes retos por superar. Resulta preocupante que un viaje de 30 min cueste más que un pasaje en Transmilenio o SITP zonal.



Además, la tarifa no se encuentra integrada con la del SITP, por lo que los ciudadanos que necesiten realizar viajes primero en el SITP y después en el sistema de bicicletas, tendrán que asumir el costo de otro pasaje.



Finalmente, encontramos que el sistema tiene barreras de acceso para personas que no se encuentran bancarizadas, que no cuentan con medios de pago electrónicos o que no tienen conexión permanente de internet para acceder a la App Tembici.



​Seguridad - Tasa de homicidios



​En cuanto a la disminución de la tasa de homicidios; el Plan de Desarrollo proyectó para el tercer año una tasa de homicidios inferior al 10,9 por cada 100.000 habitantes, es decir 861 homicidios año. Sin embargo, al finalizar el año 2022 la tasa fue de 12,76 con un total de 1008 homicidios, es decir, 147 casos más de la meta proyectada.



Este es un aspecto que implica grandes retos para la Administración Distrital y que requiere la implementación de acciones concretas que permitan no solo la disminución de esta tasa sino el avance en otros indicadores de seguridad que inspiren confianza y tranquilidad ciudadana.

GUILLERMO REINOSO - EDITOR BOGOTÁ.