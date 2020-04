Cómo le fue a Bogotá el 27 de abril: Claudia López da balance

Al final de este lunes, la alcaldesa de Bogotá entregó un balance de la apertura gradual de la movilidad y de la nueva etapa de cuarentena que vivirá la ciudad hasta el 11 de mayo. "El sistema no superó el 35 %, no tuvimos aglomeraciones, no tuvimos filas. Todo porque logramos un ingreso escalonado de sectores económicos", confirmó la alcaldesa y aseguró que el panorama, en general, fue positivo.

Según cálculos de la Alcaldía, 1'300.000 personas ya trabajaban en las etapas anteriores y cerca de 600.000 tendrán que entrar en los próximos días con las nuevas excepciones.



Por lo pronto, López confirmó que este lunes, oficialmente, tenían autorización de operación el sector de bicicletas, parqueaderos y juegos de azar.

Adicionalmente, la alcaldesa recordó que los sectores construcción y manufactura regresarán siempre y cuando las empresas se registren en bogota.gov.co y las autoridades confirmen que cumplen con los requisitos.



El reporte habla de 32.000 empresas registradas en la página. Sin embargo, de las visitadas hoy por la Alcaldía para comprobar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, solo 10 cumplían y las otras 59 no.



"No se trata de llenar papeles", advirtiò la alcaldesa y mencionó que muchas de las empresas visitadas no mostraban coincidencias entre la práctica y lo presentado en el formulario.

En movilidad

Ninguno de los sistemas masivos superó el tope del 35 %. Sin embargo, López resaltó que el componente zonal y dual llegó al 29 %. "El reto es lograr esto el resto del año", advirtió.



Felipe Ramírez, gerente de TransMilenio, reconociò que el resto está en el control de la troncal Sur y los portales Américas y Usme.



Uno de los llamados de atención vino por el lado del exceso de velocidad para proteger a actores vulnerables en la vía. Se registraron más de 70 accidentes de tránsito y un millón de carros particulares.



Frente a la bicicleta, se confirmó que habrá 45 kilómetros adicionales de ciclovías temporales. Vale la pena resaltar que uno de los tramos conecta a Bogotá con Soacha por la Autopista Sur, para ofrecerle una alternativa segura de movilidad a los soachunos.



Noticia en desarrollo...



