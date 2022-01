La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) está trabajando en otra de las piezas del rompecabezas para mitigar los trancones en Bogotá en este año de obras: la alianza con el sector privado para impulsar una movilidad más inteligente y sostenible de sus empleados; promover los horarios flexibles, el teletrabajo o los modelos híbridos, para reducir el movimiento en horas pico, y consolidar el carro compartido y la movilidad activa (a pie o en bicicleta). De acuerdo con la entidad, el 60 por ciento de los viajes que se hacen en la ciudad son realizados por el sector empresarial y educativo.



“Por eso, la invitación es a un pacto para hacer este compromiso desde las empresas a hacer un ejercicio con los Planes Integrales de Movilidad Sostenible (PIMS) a través de la Red Muévete Mejor, en la que nosotros como Secretaría brindamos acompañamiento para explicarle a las empresas cómo hacerlo”, explicó ayer el secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, durante el evento ‘Bogotá está mejorando: una ciudad a la altura del mundo’, en el que 75 empresas pudieron conocer los principales lineamientos de cómo podían aportar para mitigar la congestión vehicular.



La Red Muévete Mejor es una red empresarial que nació en 2016 y, como explica la SDM, “brinda acompañamiento a empresas privadas, entidades públicas y universidades para la construcción e implementación de sus Planes Integrales de Movilidad Sostenible (PIMS), con los cuales las organizaciones facilitan la adopción de hábitos de movilidad como planear los viajes, realizarlos en modos activos y limpios (como caminar y usar la bicicleta), o de manera más eficiente (transporte público, y movilidad compartida)”.



Según datos de Movilidad, en el momento, 65 entidades públicas y 37 empresas privadas están implementando PIMS. Hay casos de éxito como el de Plaza de las Américas, que ha impulsado el uso de la bici entre sus empleados y entre los clientes con un esquema de bicicletas compartidas y que mantuvo el teletrabajo en 35 % de los empleados; el Banco de Bogotá, que espera mantener al menos al 50 % de sus trabajadores con trabajo en casa y que planea incrementar entre sus empleados el uso de la bici (con un sistema compartido y gratuito de bicicletas) y el vehículo compartido; y Telefónica Movistar, que promueve horarios flexibles de entrada, el e-work y el uso de la bicicleta.

"Esto no se trata de satanizar el vehículo privado"



Felipe Ramírez

Esta asesoría es totalmente gratuita y puede solicitarse con la SDM a través del correo muevetemejor@movilidadbogota.gov.co. "Al inscribirse, la empresa empieza a recibir información de primera mano y convocatorias a las diferentes actividades de capacitación y acompañamiento de la Red", indicó Movilidad.



“La empresa o institución habla con nosotros, nos sentamos y vemos cuáles son las necesidades que tienen. Gran parte de la responsabilidad está en la empresa ; nosotros les damos guía para que sepan qué tienen que hacer, qué significa lo de carro compartido y qué tipo de estrategias dependiendo del tipo de empresas pueden implementar”, detalló el secretario.



Según explicó el Secretario durante el evento, es vital que el sector privado retome, en los casos que sea posible, prácticas como la flexibilización de horarios.



"Por muchos años hemos hablado de cómo hacer para mover las horas pico. Durante la pandemia lo vivimos, mandamos el mensaje a la gente de desplazar los horarios en los que la gente trabaja, logramos que se movieran un poco... pero se terminó una etapa de la pandemia y, otra vez, todo mundo se movió en un solo pico en la mañana. Necesitamos meterle fuerza a poder desplazar horarios donde se pueda. Eso tiene un efecto importante en bajar congestión y que todos tengamos mayor calidad de vida", manifestó Ramírez y resaltó "esto no se trata de satanizar el vehículo privado, se trata de movernos de manera compartida".

Otras experiencias

Si bien la SDM trabaja con los PIMS, una empresa también ofrece ese servicio desde hace ocho años, aunque, claro, con costo. Se trata de Try My Ride, un sistema de movilidad sostenible y colaborativo que asesora a empresas o instituciones para hacer más eficiente la movilidad de sus empleados a través de la promoción del carro compartido, los viajes seguros en bici, las caminatas o las rutas empresariales: todo esto lo ofrece a través de una red social interna en la que los trabajadores se conectan para planear viajes en conjunto. Try My Ride contó ayer su experiencia durante el evento y luego, en conversación con EL TIEMPO, dio más detalles de su experiencia.

“Compartir el carro no es natural en la gente, entonces, lo que hacemos es crear comunidades de confianza para que entre compañeros de trabajo podamos compartir esos viajes. Eso hace que la gente pierda el miedo de compartir el carro; cuando es un compañero, yo tengo la facilidad de que es alguien seguro y se masifica la idea. Una vez la comunidad está conformada sí hacemos integraciones entre empresas”, explicó Andrés Silva, CEO de Try My Ride.



Silva indica que, luego de que la empresa los contrata, ellos hacen un diagnóstico de cómo se movilizan los empleados, de infraestructura y de ubicación de la empresa. “Miramos la red de acceso a transporte público, a bicicarriles, a cicloparqueaderos... y diseñamos un plan. Entonces, implementamos la plataforma para que las personas empiecen a coincidir en sus viajes en las diferentes alternativas que promovemos”.



De acuerdo con Silva, la clave para lograr los cambios radica en transformaciones culturales y en dar valor agregado a los viajes que se hagan de manera sostenible: "Por ejemplo, damos el parqueadero asignado gratuito a aquellas personas que llegan con carro compartido. El que no, así sea un cargo alto, debe inscribirse y, como se asigna por orden de llegada, puede que no encuentre parqueadero".



Según Silva, en 2021, lograron sumar 2 millones de viajes en carro compartido, más de 400.000 viajes en bici, dejaron de emitir 1.000 toneladas de C02 y generaron ahorros de alrededor de 700 millones de pesos a los empleados de las empresas. Por el momento, Try My Ride trabaja con 70 empresas y ha sido aliado de la SDM. “Nosotros hicimos el PIMS de Ecopetrol y del Banco de Bogotá y vamos a trabajar con nuestra red para que tenga ese PIMS inscrito en movilidad”, anotó.

Firmaron un pacto

Al final del conversatorio, la SDM firmó un pacto con Coca-Cola Femsa, el Grupo Energía Bogotá, 3M y Sura –que ya tienen un avance dentro de la Red con sus PIMS– para impulsar un piloto de movilidad compartida entre sus empleados.

En febrero, las empresas estructurarán sus propuestas para implementarlas entre marzo y julio. En agosto harán los análisis de resultados y en septiembre se entregarán reconocimientos a las mejores prácticas.

