La influencia de las armas de fuego en la inseguridad de Bogotá

Con más de 20 impactos de bala terminó la camioneta en la cual se movilizaban los delincuentes que asesinaron este 2 de julio a Erick Cruz, un intendente de policía que fue atacado cuando atendió un llamado ciudadano con el patrullero Óscar Agudelo, quien resultó herido. El hecho ocurrió sobre la avenida Villavicencio, en el barrio Candelaria la Nueva de la localidad de Ciudad Bolívar.

Al sitio llegaron uniformados del cuadrante más cercano, y se desató un cruce de disparos. A un delincuente que iba en la camioneta y murió, y a otro que resultó herido, se les incautaron dos pistolas; sin embargo, al menos seis más huyeron en tres motocicletas y un taxi, vehículos que fueron encontrados por las autoridades. A los criminales todavía los están buscando.



Las primeras versiones de testigos del hecho indicaban que en el tiroteo se usaron armas largas. De hecho, el veedor para la Policía Nacional, Armando Vergara, manifestó que al intendente Cruz lo habían asesinado con un fusil.

Ante esto, la Policía de Bogotá (Mebog) aclaró en un comunicado que todas las vainillas embaladas en el sitio del enfrentamiento correspondían al calibre 9 milímetros, tipo pistola. “Los impactos de arma de fuego son de calibre 9 milímetros. El estudio balístico realizado en la zona no registra impactos ni evidencia de vainillas correspondientes a fusil o cualquier otra arma larga”, explicaron en la Mebog.



Pero la noticia puso en evidencia una situación que para algunos expertos en seguridad es inquietante si se tienen en cuenta varios elementos, entre ellos el asesinato de policías. El 21 de mayo murió durante una persecución el patrullero de la policía Raúl Beltrán, adscrito al CAI Arborizadora Alta, del que era comandante el intendente Cruz.



El 27 de marzo también fueron baleados, en Mandalay, Kennedy, los uniformados Éider Garabito y Anlly León, que le seguían la pista a una banda de microtráfico de ese sector.



Otra alarma fue la aparición de un video del 14 de junio en el cual se observa un grupo de al menos seis delincuentes armados que roban a escoltas de un carro de valores en la localidad de Tunjuelito. Expertos consultados por EL TIEMPO dijeron que se ve en las imágenes “un fusil que parece un M16, una escopeta y al parecer una subametralladora”.



Esto, sumado a la alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo, en la que advierte sobre la posible presencia de grupos armados ilegales en Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, revivió el debate sobre el uso de armas de fuego, sobre todo de largo alcance.



“Bogotá ha sido retaguardia para negocios ilícitos, incluidos narcotráfico, tráfico ilegal de esmeraldas y oro, y lavado de activos. Lo nuevo puede ser la ampliación de influencia en algunas localidades y el peso de mafias y del llamado microtráfico. El cambio de armas indica una relación cercana con estructuras mayores de criminalidad y narcotráfico y se refleja en hechos violentos armados”, dijo Camilo González Posso, presidente de Indepaz.

Según cifras sujetas a variación de la Dijín, del primero de enero al 15 de mayo de este año se incautaron en Bogotá 243 armas de fuego: una carabina, 28 escopetas, una subametralladora, 64 pistolas y 149 revólveres. En el 2018, del primero de enero al 12 de diciembre, fueron 606: 140 pistolas, 407 revólveres, 54 escopetas, 4 fusiles y una subametralladora.



Para González, con estos datos “no se puede afirmar que estemos ante una ola de formación de grupos armados militarizados, más allá de pandillas que pueden ser cooptadas”.



No obstante, Hugo Acero, exsubsecretario de Seguridad, señaló que no es responsable desconocer la presencia de grupos armados ilegales ligados al narcotráfico en la ciudad y a otras actividades ilícitas, que dentro de sus dinámicas de negociación generan “intercambios entre la distribución de drogas y, en vez de pago, entregan armas”.



Andrés Nieto, analista de la Universidad Central, estima que al año se mueven más de 11.000 millones de pesos en el mercado ilegal en el país.



Justamente, en febrero de este año, en Soacha, el Gaula de la Policía desmanteló un taller de ensamble de armamento que sería usado para actividades ilícitas en Bogotá. En la incautación se hallaron una ametralladora, dos rifles de precisión listos para armar, 100 cartuchos de diferentes calibres, seis fusibles y al menos 500 partes para ensamblaje.



Algo similar ocurrió en abril del 2018 con la captura de alias el ‘Tigre’, que llevaba más de 35 años dedicado a comprar, vender, reparar y hasta crear de manera artesanal armas de fuego en la localidad de Tunjuelito. Durante el operativo le fueron incautadas unas 10 armas, entre pistolas y revólveres, una escopeta, proveedores y cartuchos.



Pese a esto, Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas Para la Paz, afirmó que “se está generando un terror como si estuviéramos llenos de eventos de armas largas. Que haya atracos es algo que puede suceder, pero de ahí a que sea generalizada no puede establecerse”, opinó. Y agregó que la importación de armas se ha mantenido en los últimos 10 años en el país.



“Hubo un aumento en la incautación de armas no letales o de fogueo, donde se pasó de 2.000 a 4.000 en un año, más del 100 por ciento. Pero hay datos interesantes; Bogotá tiene una tasa de comisión de homicidios de arma blanca del 40 por ciento, el doble de la nacional, es decir que es menor la influencia de los asesinatos con armas de fuego que en el resto del país”, analizó Castillo.

En la imagen se observa a dos delincuentes con armas largas realizando un atraco en el sector de Tunjuelito. Foto: Captura de pantalla

Armas de fuego y crimen

Según cifras reveladas por la Secretaría de Seguridad, la participación de armas de fuego en la comisión de hurtos a personas pasó del primer semestre del 2018, en comparación con el 2019, del 10 al 2 %. Lo mismo ocurrió con el robo a comercio, que bajó del 9,1 % al 6,4 %, y el hurto de bicicletas, que se redujo del 9 al 1,3 %.



“Controlar las armas de fuego ha sido prioridad. Se ha reducido el uso de estas para cometer homicidios; hoy, cerca del 40 % se cometen con armas blancas. Las armas de fuego se han reducido en la comisión de distintos delitos. Esto lo hemos logrado con la concentración de esfuerzos en desarticular bandas delincuenciales que usan esas armas para cometer homicidios y para hurtar”, explicó Jairo García, secretario de Seguridad, quien destacó la reducción de un 6 % en los homicidios en el primer semestre en comparación con el pasado.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

