Guía para diseñar jardines con alma y corazón

¿Has tomado la decisión de tener un espacio verde y ahora no sabes por donde empezar? Tal vez has visto Pinterest, algunas revistas y visitado algunos jardines; sin embargo, es el momento de pedir que hagas un alto en el camino: es hora de respirar y olvidar todo lo que has visto hasta el momento.



Hoy te enseñaré como realizar un jardín con alma y corazón, especialmente diseñado para ti.

(Le puede interesar: Jardines de larga duración)

Diseñar un jardín es algo más que incluir plantas y elementos de decoración: es definir un espacio único en concordancia con tus gustos, las características del sitio -como lo son la altitud, temperatura, luminosidad, espacio- y, por último, entrelazar lo anterior con tu corazón, especialmente con lo que tu ser está buscando de este espacio para hacerte feliz. Esa es la magia de la jardinería, el transportarte a un lugar mágico, en donde no exista nada mejor que tu espacio y seas el rey o la reina de tu jardín.



Recuerda, las directrices de diseño las dicta tu corazón, debes poner especial cuidado a tus necesidades ya sea cubrir una vista indeseada o generar un espacio cubierto del sol. Las reglas las pones tú y las memorias que se generen aquí serán tus victorias de autorrealización ya que un jardín completamente tuyo trae mas felicidad que una copia de otro jardín que viste en algún lugar.

(Para seguir leyendo: Tendencias de plantas para espacios urbanos modernos)

Recuerda:



1. Siente tu espacio, permanece en el un rato y analiza sus características y falencias.



2. Sueña y escribe tus gustos indispensables del jardín y revisa con tu paisajista si se ajustan a las plantas locales.



3. Plasma tu jardín. Empieza por algunos bocetos, arma un plan y llévalo a cabo de forma precisa.



4. Usa plantas de tu altitud y temperatura, así el tiempo de acoplamiento será menor.

Facebook Twitter Linkedin

Jardines urbanos Foto: Carolina Quintero



5. Te recomiendo usar proveedores locales cerca a tu espacio.



6. Contrata mano de obra que realmente ame su trabajo con las plantas. Estamos generando un espacio verde con alma y corazón y queremos que esta experiencia sea duradera.



7. No escatimes en el riego, un jardín recién sembrado necesita un muy buen riego para desarrollar raíces fuertes y duraderas.



8. Incluye en tu agenda mantenimientos mensuales, ya que realizar tu jardín fue un logro, pero conectarte a el y mantenerlo es un triunfo total que te convierte realmente en un jardinero urbano.

CAROLINA QUINTERO

En Instagram: @verdelizterrazasyjardines​