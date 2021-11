ALO Norte en Suba Urbana | Opinión

La propuesta de POT en discusión en el Concejo, excluye la ALO Norte (desde la Calle 80 hasta el límite de Chía). La ALO es un proyecto propuesto en la segunda mitad del siglo pasado como “autopista perimetral”, orientada a mejorar el acceso a la ciudad especialmente de carga. La expansión urbana se “tragó” el trazado.



La reserva vial, de la cual se han adquirido un alto porcentaje de predios, ahora pasa por barrios de todo tipo, formales e informales. Más que una autopista, su carácter urbano la convierte en una avenida, que se necesita a lo largo de todo el occidente Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, y Suba. Y es la conexión esperada por muchos años con Soacha y de allí con la vía Bogotá Buenaventura.



La negación del tramo norte afecta a múltiples barrios que requieren un mejor acceso. Una nota de opinión del profesor Daniel Jaramillo describe bien el tema y sugiere un acuerdo para la ALO en el POT que permita su construcción como avenida con prioridad a peatones, ciclistas y sobre todo, usuarios de transporte público (Ver https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/propuesta-de-acuerdo-por-la-alo-norte/). La continuidad de la ALO en Suba urbana es esencial para una zona donde viven más de 750 mil personas, con muy precario acceso, ingresos medios y bajos y sin suficientes equipamientos sociales y educativos, ni oferta de empleo en la zona. La urgencia es de hoy, no a 10 o 15 años.



La Alcaldía es consciente de eso. Si bien una sola avenida no resuelve todas las necesidades de acceso, como tampoco lo hace la propuesta de segunda línea del metro; la administración ha sugerido la idea de darle vuelta al humedal Tibabuyes por el oriente, empatando la ALO con la Avenida Cali en una forma de herradura. La propuesta no tiene evaluación técnica, es un dibujo, como lo es hasta ahora la ALO en el POT del 2004 que no hemos reemplazado.



Lo sensato sería contar con una evaluación de alternativas con los costos e impactos en el tráfico, el tiempo de viaje, la accidentalidad, las emisiones contaminantes y la Estructura Ecológica Principal. La idea que propone la administración se puede contrastar con un cruce directo en el Humedal Tibabuyes, que mitigue impactos ambientales negativos, como puede ser un túnel. Hay muchos ejemplos de cruce de ríos y cuerpos de agua de forma subterránea; Ámsterdam tiene, por ejemplo 6 túneles viales en su zona urbana, así como túneles para su sistema ferroviario y un túnel histórico para peatones y bicicletas.



Los túneles son una forma de proteger los humedales y esa es una de las razones por las cuales el tratado de prefactibilidad de la segunda línea del metro (Chapinero, Barrios Unidos, Engativá, Suba), prevé la construcción de túnel para el paso del Humedal Tibabuyes-Canal del Rio Arzobispo en su trazado por la Avenida Cali.

Y la idea de un túnel en la ALO no es del todo original. Un concepto desarrollado por la Secretaría de Educación en 2014 (Administración de Gustavo Petro, Secretario de Educación Óscar Sánchez; ver https://repositoriosed.educacionbogota.edu.co/handle/001/1447 paginas 147-149), propone que la ALO en Suba tenga túneles que permitan el uso de la superficie para equipamientos escolares y para parques, aprovechando ese activo (la reserva vial), de todos los bogotanos.



Las tres ponencias del proyecto de acuerdo del POT incluyen observaciones sobre el trazado de la ALO. El Concejo y la administración pueden encontrar una propuesta para la ALO Norte, en la zona ya urbanizada de Suba, que ayude a atender las necesidades de movilidad de la población y que proteja el humedal, basada en una buena evaluación técnica.

DARÍO HIDALGO