Hoy comienza el cobro en las zonas de parqueo en vía de Bogotá

Con la finalización de la fase pedagógica, este lunes comienza el recaudo de la primera zona de parqueo pago en Bogotá. El cobro se realizará a través de la aplicación móvil Zona de Parqueo Pago – Ciudadano o en efectivo con los facilitadores identificados que estén a cargo de los cupos de estacionamiento.



Según la Terminal de Transporte de Bogotá, los recursos recaudados serán destinados al Fondo de Estabilización de Tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, así como al mantenimiento de la malla vial en las zonas donde opere el proyecto.



Hay que recordar que el pasado 2 de noviembre, la Secretaría de Movilidad y la Terminal de Transporte de Bogotá iniciaron la operación de la Zona de Parqueo Pago con un piloto de 1.000 cupos de estacionamiento ubicados en el sector de Chicó Norte, localidad de Chapinero.



“Además de ajustar la operación en nuestra primera zona de implementación, estas tres semanas de pedagogía les permitieron a nuestros facilitadores brindar orientación sobre horarios, tarifas, modalidades de pago y condiciones de servicio para que nuestros usuarios hagan uso del sistema con tranquilidad y comodidad”, señaló Ana María Zambrano Duque, Gerente Terminal de Transporte de Bogotá.

¿En dónde se encuentran las zonas de parqueo?

La primera Zona de Parqueo Pago está ubicada en el sector de Chicó Norte, localidad de Chapinero, entre las calles 76 y 94 y entre la autopista Norte y la carrera 11.

Las zonas están demarcadas con recuadros blancos en el piso y cuentan además con señalización informativa indicando los horarios y tarifas del servicio. El horario de operación es de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 10 a.m. a 4 p.m.



Los domingos y festivos o en horas diferentes a las del horario de servicio, el estacionamiento en estas zonas no genera cobro y los ciudadanos podrán parquear sin que esto acarree multa de tránsito.

¿Cómo funcionan las tarifas del parqueo en vía?

Los automóviles pagarán una tarifa de 3.000 pesos por fracción de 30 minutos, si el tiempo de parqueo no supera las 2 horas. Si pasa de las 2 horas, pagarán 4.600 pesos por fracción de 30 minutos.



En el caso de las motos, la tarifa es de 2.100 pesos por fracción de 30 minutos si el tiempo de parqueo no supera las 2 horas. Si pasa de las 2 horas, la tarifa será de 3.200 pesos por fracción de 30 minutos.

¿Cómo utilizar la app Zona de Parqueo Pago?

Descargue la aplicación Zona de Parque Pago – Ciudadano. Registre sus datos personales. Registre el vehículo y revise la disponibilidad en la zona. Indique el tiempo de permanencia. Realice el pago anticipado en línea.

¿Qué debe tener en cuenta?

Estacione el vehículo en las zonas demarcadas. Identifique el facilitador de la zona. Realice el pago anticipado (fracciones 30 minutos). Esté pendiente del vencimiento del tiempo pagado. Si excedió el tiempo de permanencia, realice el pago por las fracciones que permanecerá en la zona de parqueo. No realice pago a personal no identificado.

El cepo

La Secretaría de Movilidad prepara una resolución para revivir el cepo, también conocido como cepo parking. Este funcionará como un bloqueador de rueda y es un dispositivo eficaz para la inmovilización y protección del vehículo.



Es importante tener en cuenta que los operativos serán realizados siempre en presencia de los agentes de tránsito, es decir, si un agente evidencia que un vehículo se encuentra mal estacionado dará la orden de bloqueo del vehículo.



Una vez realizada la orden se instalará el correspondiente cepo por parte del operario designado, dejando en el vehículo la orden de bloqueo, así como la siguiente información: canales de atención dispuestos por la Secretaría de Movilidad para el levantamiento del cepo, la hora de instalación del cepo y el código de la infracción.



Si el propietario o conductor se presenta antes de la instalación del cepo, el vehículo no será bloqueado, pero se impondrá la orden de comparendo por el agente de tránsito por la infracción cometida. El conductor o responsable del vehículo deberá retirar inmediatamente el vehículo del lugar de la infracción.



En caso que el conductor o responsable del vehículo llegue después de la instalación del cepo, y el agente de tránsito aún se encuentre presente en el lugar, se impondrá el comparendo y luego de impuesto, se desbloqueará el vehículo por el agente o facilitador designado. El conductor o responsable del vehículo deberá retirar inmediatamente el vehículo del lugar de la infracción.



Si usted encuentra su vehículo inmovilizado debe hacer dos cosas:



- Pagar el servicio.



- Solicitar el retiro del cepo. Eso tendrá un costo de 90.000 pesos.

