Así funcionará el aeropuerto El Dorado en la nueva realidad

A las 6:00 de la mañana de este martes se reactivan los vuelos comerciales en el aeropuerto El Dorado, que en principio tiene autorizadas 14 rutas nacionales y gradualmente irá aumentando su operación, que no debe superar el 12 por ciento.



Al cierre de la edición, en la aplicación de la terminal aérea había previstos ocho vuelos desde Bogotá, de las aerolíneas Latam y Avianca, con destino a Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Cúcuta.

Pero esa reactivación llega con cambios para los pasajeros. Según Opaín, el operador de El Dorado, ya no podrán ingresar acompañantes y los pasajeros solo pueden abordar las aeronaves con un morral o bolso. El resto debe ser enviado como equipaje de bodega.



Se debe llegar 2 horas antes de la hora prevista para el vuelo, pero si llega mucho antes no podrá ingresar de una vez. El uso del tapabocas es obligatorio todo el tiempo.



Se recomienda usar la aplicación Coronapp-Colombia, en la cual se debe diligenciar el estado de salud. También hay que descargar la app El Dorado y generar el pasabordo DoradoPass o imprimirlo. Este facilitará el acceso y el ingreso a los muelles y las salas.

Al ingresar al aeropuerto se debe pasar por los tapetes de desinfección de zapatos y llantas de equipaje, desinfectar manos con gel antibacterial (hay dispensadores en las entradas) y cruzar por un corredor térmico. Si se tienen más de 38 grados, se activará el protocolo de la Secretaría de Salud y del equipo de salud del aeropuerto.



Ya dentro de la terminal aérea hay que dirigirse a las salas de abordaje o al mostrador de facturación. Allí se debe mantener la distancia de 2 metros con otras personas. Las zonas están demarcadas. Opaín recomienda también seguir las indicaciones del personal aeroportuario o de sus funcionarios.



Al ingresar a los muelles, nacional o Internacional (por ahora no hay vuelos comerciales autorizados, solo los humanitarios) las personas encontrarán puertas automáticas que se abrirán solo escaneando el pasabordo. Acá también hay que guardar la distancia.



Mientras se está en la sala de espera también hay que mantener la distancia con otros pasajeros. Y para abordar, una vez la aerolínea respectiva autorice, ya no se debe entregar el pasabordo, sino que este se pone frente al escáner.



Tenga en cuenta que dentro del avión no hay posibilidades de contagiarse. Y no se sorprenda si tiene un pasajero al lado y otros atrás. Las aeronaves cuentan con filtros especiales y se pueden usar todas las sillas. Sin embargo, sí es obligatorio mantener bien puesto el tapabocas.

