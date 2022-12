La tarifa del transporte público se aplica al validar la entrada a las estaciones o portales del Sistema TransMilenio y en los torniquetes de los buses de los servicios zonales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), ya sea Urbano, Complementario o Especial.



(Lea también: De vendedor callejero de pañuelos a empresario de máquinas de coser)

El valor del pasaje para servicios troncales y TranMicable hasta el 9 es de $2.650 en servicios troncales y de $2.450 para los servicios zonales. El Sistema Integrado de Transporte Público le da el beneficio a la ciudadanía de realizar transbordos utilizando una tarifa integrada con la tarjeta tullave personalizada.

¿Cómo funcina el sistema de transbordos?

Si realiza un transbordo entre servicio troncal a zonal o entre zonal y zonal no tiene valor. Si el transbordo es de zonal a troncal tiene un valor de 200 pesos. Los transbordos no aplican para tarjetas sin personalizar, es decir, se paga la tarifa plena en cada viaje.



La ventana de tiempo es un rango de 110 minutos (1 hora y 50 minutos) y se mide a partir del momento de validar la entrada en los torniquetes de un servicio. Después de este tiempo se considera un nuevo viaje y se descontará el valor de la tarifa completa.



Todos los usuarios podrán realizar 2 transbordos entre diferentes servicios dentro de la ventana de tiempo. Entre servicios troncales no aplican las tarifas de transbordo, pero entre servicios zonales y servicios troncales a zonales si se cobra la tarifa de transbordo ($200).

Tarifas preferenciales

Las tarifas preferenciales aplican para el Sistema TransMilenio y para los Servicios Zonales con el uso de la tarjeta "tullave plus especial". Las personas que tienen acceso a estas tarifas son; adultos mayores (personas mayores de 62 años), personas con discapacidad, usuarios con la tarjeta incentivo SISBÉN.



El incentivo SISBÉN es un beneficio dirigido a las personas registradas en la base de datos del SISBÉN Distrito Capital entre 0 a 30.56 puntos y mayores de 16 años. Esto le permite mayor acceso de la población al SITP con descuentos en el costo del pasaje.

El valor del pasaje es de %1800, pasa servicios zonales es de $1.650 y el valor de transbordos de zonal a troncal es de $200.



Las personas con discapacidad cuentan con un subsidio de 26.500 abonados mensualmente a la tarjeta Tullave Plus especial. El valor del pasaje para servicios troncales es de $2.650 y para servicios zonales es de $2.450. El valor de transbordo de zonal a troncal es de $200, de troncal a zonal o zonal a zonal no tiene costo.



PAra los adultos mayores de 62 años el valor del pasaje es de $2.160 en servicios troncales y en servicios zonales es de $1.980 hasta 30 viajes al mes. Las condiciones para esta población es que el usuario deberá hacer recargas iguales o superiores a $50.



REDACCIÓN BOGOTÁ.