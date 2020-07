Cuarentena abonó el camino para una Bogotá digital

Muchos bogotanos confían hoy más en la tecnología que hace tres meses. La cuarentena, que ocasionó el cierre de bancos y entidades de servicios y de trámites, llevó a los capitalinos a perder el miedo y los tabúes que se habían generado con respecto a las herramientas digitales.

Esto es un camino ganado que le servirá a la Administración Distrital en su objetivo de convertir a Bogotá en la ciudad digital del siglo XXI, a través del programa Gobierno Abierto Bogotá (Gabo) y de la Agencia Analítica de Datos. Ambos funcionarán como un sistema de gobierno abierto que no solo permitirá al Distrito digitalizar y perfeccionar sus servicios, sino que abrirá una nueva puerta a la participación ciudadana. Aunque se está fortaleciendo, Gabo ya existe hoy en versión de escritorio (y la puede encontrar a través de www.bogota.gov.co) y de app para Android.



La secretaria General, Margarita Barraquer (M. B.), y el alto consejero TIC del Distrito, Felipe Guzmán (F. G.), explican cómo funcionarán la estrategia y la agencia, y cómo será la transformación digital que vivirá la capital del país en los próximos años.

¿Qué es Gabo?

MB: Desde la campaña, la alcaldesa ha hecho un énfasis en lograr que Bogotá avance en ser una ciudad digital del siglo XXI, que haya una verdadera transformación digital, para que los servicios y bienes de la Administración sean prestados de una manera más eficiente. Gobierno Abierto Bogotá (Gabo) es la plataforma tanto tecnológica como de gestión que estamos construyendo para empezar a relacionarnos de manera diferente con los ciudadanos.

¿Cómo la plataforma beneficiará a los ciudadanos?

MB: En Gabo vamos a trabajar a partir de cuatro pilares transversales sobre los cuales se van a fundamentar todas las acciones. Gabo nos va a generar todas las condiciones para garantizar una Administración transparente, de cara a la ciudadanía, con datos abiertos, que le permitan a la gente saber no solo qué estamos haciendo, sino participar efectivamente en eso que estamos haciendo. Pero, además, hacer ejercicios de control y veeduría. El segundo pilar es la participación. No queremos gobernar para los ciudadanos, sino con los ciudadanos. La participación ciudadana en la definición de las acciones de las políticas, programas y proyectos. El tercer pilar, la colaboración, es construir juntos, Administración, ciudadanos, empresa privada, academia, organizaciones de la sociedad civil y de cooperación nacional e internacional. El cuarto pilar es reconocer que la Administración pública ofrece servicios de calidad, eficientes y oportunos. Para lograrlo tenemos nuestra plataforma virtual y el Laboratorio de Innovación de Bogotá (IBO), donde, con todos los agentes, vamos a construir soluciones innovadoras a las problemáticas de la ciudad.

(Le puede interesar: Bogotá no entraría en alerta roja en julio por ocupación de UCI)

¿Cómo vincular a los ciudadanos cuando hay apatía en participar?

MB: Nos interesa no solo aumentar la participación, sino renovarla y que participen más jóvenes y sectores que usualmente no participan. Pero no se trata solo de haya más gente participando, sino que esa participación sea efectiva. Estamos revisando las miles de instancias de participación que hay en el Distrito para ver cómo las mejoramos y cómo las volvemos más amables. El Instituto Distrital de Participación Ciudadana (Idpac) está formulando unos procesos de formación para garantizar que la ciudadanía tenga las capacidades para funcionar. La otra vía de la participación es la plataforma. Gabo va a generar nuevos espacios a los que pueden acceder los ciudadanos que no lo pueden hacer presencialmente.

¿Qué es y para qué se va a crear la Agencia Analítica de Datos?

FG: Una de las premisas para construir Bogotá como territorio inteligente es que todas las decisiones que tome la Administración, la forma como se presten sus servicios y como se le genere valor a la ciudadanía, debe ser a partir de una buena gestión de los datos. Bogotá ha avanzado mucho en un portal con datos abiertos, pero la apuesta que queremos hacer es crear una institucionalidad que se encargue de hacer mejor gestión de los datos, desde su integración, aprovechamiento, seguridad y privacidad.

¿Cómo lo van a blindar la información de la plataforma?

FG: Colombia ya cuenta con un marco normativo en privacidad y seguridad de la información. La agencia irá incluso más allá. Hay buenas prácticas internacionales y las vamos a tener en cuenta. Incluso, hemos planteado vincular organizaciones de la sociedad civil y distintas instancias para que puedan hacer seguimiento. Haremos, además, una constante rendición de cuentas de en qué estamos utilizando los datos.

(Le puede interesar: Bogotá amanecerá con 134 barrios en cuarentena estricta)

¿Cuándo la gente ingrese a la plataforma qué va a encontrar?

MB: Gabo va a estar presente de muchas formas. Ya está en las ejecuciones de los encuentros ciudadanos y ya la gente está entrando en ese nuevo modelo de gobierno abierto. Lo van a ver también cuando se pongan los procesos de formación y cualificación de la participación ciudadana. Hoy, ven Gabo en el Supercade virtual y cuando ofrecemos el servicio de trámites virtuales. Vamos a hacer los laboratorios de innovación y allí vamos a invitar a la gente a participar. Tenemos un esquema de coordinación con tres entidades: la Secretaría de Planeación, la Secretaría General y la Secretaría de Gobierno y, por supuesto, el Idepac. Desde aquí nos relacionamos con todas las demás entidades del Distrito.



FG: Gabo está diseñado para ser una estrategia multicanal: tendrá presencia a través de una plataforma web, una app, mensajes de texto y de redes sociales, tendrá soporte en la línea 195 y, presencialmente, habrá forma de interactuar con los servicios de Gabo. En servicios específicos podremos acceder a datos, a información del Distrito, a ejercicios de control ciudadano y a rendición de cuentas, a presupuestos participativos, a la construcción de políticas públicas, participar en ejercicios de cooperación de ciudad y acceder a toda la oferta de trámites.

¿En qué quedan los Cades y Supercades?

MB: La virtualidad de ninguna manera reemplaza al 100 % la presencialidad. Estamos revisando cuáles poblaciones requieren una atención presencial frente a aquellas que pueden tener esos trámites virtualizados. Estamos en un piloto de apertura de Cades y Supercades y encontramos que quienes se acercan a los cuatro Supercades abiertos quieren servicios de la Secretaría de Hacienda, con ellos estamos viendo cuáles son y cómo los podemos prestar de mejor manera y si se los podemos prestar desde casa. Claramente, vamos a seguir fortaleciendo los Cades y Supercades.

(Le puede interesar: Bogotá está a 15 camas de la alerta roja por UCI)

¿Cómo ha sido la respuesta de la ciudadanía a estas nuevas tecnologías? Bogotá cuidadora, por ejemplo.

FG: El gran aprendizaje en este periodo es que perdimos tabúes sobre la tecnología. Personas que antes decían ‘a mí lo único que me da certeza es el sello’, comenzaron a confiar en un correo, en una transacción a través de una plataforma virtual. Es una construcción de confianza que ha sido acelerada por la pandemia.



MB: El aprendizaje no es solo de los ciudadanos, desde la Administración aprendimos con Bogotá Cuidadora que a pesar de que tenemos gran cantidad de canales hay ciudadanos que no podían acceder a esos servicios. Hoy, muchos han empezado a acceder a los servicios del Distrito porque encuentran en Bogotá Cuidadora otro canal. Tenemos que generar todos los espacios de comunicación con los ciudadanos y la tecnología nos ha ofrecido una oportunidad maravillosa.

Hay unos desafíos que nos ha planteado la cuarentena, las dificultades de conexión, el talento humano que se necesita e integrar las entidades…

FG: Tenemos un gran reto de conectividad y la pandemia lo hizo evidente. Esta estrategia va a ser integral y vamos a estar andando con todo el ecosistema. Otro reto es generar el talento y las competencias necesarias para sacar lo mejor de la tecnología. Queremos con la Secretaría de Educación generar competencias en todos los niveles para contar con talento. Desde la Alcaldía tenemos el reto de atraer el mejor talento. El tercer punto es cómo coordinar a las entidades. Hemos definido las agendas de transformación digital sectoriales que serán el instrumento mediante el cual cogeremos los grandes proyectos de tecnología y, bajo la coordinación de la consejería, haremos vistas intersectoriales.



MB: Esas agendas de transformación digital también están diseñadas para enfrentar el desafío de puesta a punto de las entidades en términos digitales. El Archivo Distrital está haciendo un esfuerzo para tener un escenario de datos abiertos. Salud mira cómo avanzar en la historia clínica virtual. De nada sirve tener las herramientas y conectarnos divinamente si seguimos recibiendo las solicitudes en papel. Otro desafío es generar confianza sobre esta nueva propuesta de interacción y construcción de ciudad.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET