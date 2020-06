Así funciona la adquisición predial para TransMilenio por la 68

Ante las inquietudes ciudadanas por el proceso de adquisición predial para la construcción de la troncal de TransMilenio por la carrera 68, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) aclaró los pasos del proceso.



Básicamente, hay que recordar que el avalúo está a cargo de Catastro y la compra, a cargo del IDU. La troncal requiere de la compra de 574 predios. Según el IDU, ya "192 fueron ofertados en proceso de notificación".

(Le puede interesar: Se firmó el acta de inicio de obras del Regiotram de Occidente)

"El primer paso, después de tener los registros topográficos de cada uno de esos predios es adelantar los avalúos, a cargo de Catastro, la entidad más capacitada para adelantar la actividad", explicó el Director del IDU, Diego Sánchez y agregó: "Esperamos que cada propietario entienda el acompañamiento y que no sienta que sus derechos están siendo vulnerados. Por el contrario, queremos quetodos tengan la oportunidad de que que se le explique el avalúo y que podamos seguir con un proceso transparente".



Para información de los ciudadanos, el IDU expidió un comunicado que explica el paso a paso y que EL TIEMPO cita a continuación:



"1. El IDU no elabora los avalúos comerciales que soportan las ofertas de compra.

De conformidad con lo establecido en la ley, los contrata con la Unidad

Administrativa de Catastro Distrital, no solo por ser una entidad altamente

calificada para esta labor, sino por tener el mayor conocimiento del territorio y

mercado inmobiliario de la ciudad, aplicando en el proceso metodológico para

su elaboración, los parámetros y procedimientos fijados por la Ley y en

especial, del ente regulador nacional, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,

IGAC.



2. Actuamos desde un engranaje Distrital que responde a los compromisos

ciudadanos de interconectar a más de 3 millones de potenciales beneficiarios

de la futura Troncal TM AV 68, de tal manera que hemos continuado la gestión

predial con todo el acompañamiento a las unidades sociales y comunidades

interesadas del corredor, desde las estrategias de asistencia virtual y

semipresencial, para lo cual hemos dispuesto toda una asesoría jurídica social

e inmobiliaria que incluye trabajo en campo con todas las medidas de

bioseguridad.



(En otras noticias: La producción de cocaína alcanza un nuevo máximo histórico)



3. Desde un pacto de transparencia con la comunidad, continuaremos informando

cualquier novedad respecto al proyecto. Por lo pronto, invitamos a todos los

propietarios y arrendatarios de dicho corredor a continuar en contacto con

nosotros, bajo la certeza de calidad en el acompañamiento y servicio público

ajustado a los retos de contacto que trae consigo permanecer distantes para

poder seguir estando cerca"



Si usted desea consultar más del caso, y es uno de los afectados por la adquisición predial, el IDU dispuso las siguientes líneas de atención:



Correo electrónico: gestion.predial@idu.gov.co

Celular: 3207175514

Teléfono fijo: 3386660 extensión 2523

Imagen proyectada de cómo se vería la troncal de TransMilenio de la avenida 68. Foto: Imagen Alcaldía

"Este es un proyecto que tiene suscritos nueve contratos de obra y nueve contratos de interventoría. Durante los próximos cuatro o cinco años se van a adelantar las actividades de construcción por lo que esperamos tener, al final de ese tiepo, una línea troncal alimentadora del Metro de Bogotá", detalló el Director del IDU y apuntó que un recorrido por la ruta de la troncal puede durar hasta dos horas actualmente y, con TransMilenio, podría hacerse en 30 minutos.

Para seguir leyendo:

- Gran nube de polvo del desierto del Sahara llega a Bogotá



- Así cayó hombre que abusó de tres menores de su propia familia



- Testigos le queman la moto a atracadores en Bogotá

BOGOTÁ