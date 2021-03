Así avanza el plan de vacunación contra el covid-19 en Bogotá

El personal de salud de primera línea ya se encuentra vacunado en Bogotá, por lo que ahora logística del Distrito estará enfocada en el plan de vacunación masiva para adultos mayores de 80 años, por lo que se han dispuesto más de 400 puntos y seis coliseos grandes para aplicar las dosis.



En este proceso, las personas mayores de 80 años deberán esperar al llamado de las EPS para el agendar el día, la hora y el punto de atención. “Yo le ruego a todas las personas mayores de 80 y a todos sus familiares asistir exclusivamente al sitio donde los citen, el día que lo citen y la hora que lo citen. Debemos evitar aglomeraciones", explicó la alcaldesa, Claudia López.

(Le puede interesar: En estos coliseos se hará la vacunación a mayores de 80 años en Bogotá)



A la fecha, Bogotá ha recibido 191.371 dosis, de las cuales se han aplicado 71.304. Esto representa un avance del 1,23 % en el proceso para alcanzar la inmunidad de rebaño en la ciudad, que requeriría de más de 5 millones de dosis aplicadas.



En total, Bogotá tiene 171.625 personas mayores de 80 años. Dentro de los planes de la Alcaldía, y para evitar un tercer pico, está poder contar con un millón de dosis para antes de que se acabe abril y así poder vacunar, no solo a los mayores de 80 años, sino también a los adultos que se encuentran entre el rango de los 60 y los 70 años.

El rol de las EPS

El proceso de agendamiento de citas para adultos mayores de 80 años por parte de las EPS inició desde la semana pasada. En Bogotá, la vacunación masiva comenzará a partir de mañana, desde las 7:00 a.m en los puntos dispuestos por cada entidad.



En la ciudad se dispondrán seis puntos grandes de vacunación, donde se espera que allí asistan, en su mayoría, las personas afiliadas a Capital Salud, que es la EPS del régimen subsidiado del Distrito. Las demás tienen disponibles 400 puntos propios de atención y en algunos varias EPS trabajarán en conjunto.



El agendamiento de algunos casos se hará a domicilio debido a que los adultos mayores no podrán hacer desplazamientos. Sin embargo, los cálculos que tiene por parte de la Asociación Colombiana de Empresa de Medicina Integral (ACEMI), esta población no equivale al 2% del total de adultos mayores de 80 años.



Es importante que las personas deban actualizar los datos de contacto y domicilio con cada EPS para que esta pueda contar con la información necesaria para comunicar el día, la hora y el punto de atención para la aplicación de las dosis.



De no llegar a tener afiliación con una EPS, se deberá consultar en la página 'Mi Vacuna', dipuesta por el Gobierno Nacional, el lugar y fecha asignada. Si no hay registro, se deberán diligenciar los datos de contacto en la misma plataforma y se dará respuesta vía correo electrónico.

