31.000 usuarios ya usan las zonas de parqueo en vía en Chapinero

Este lunes arrancó oficialmente el sistema de cobro por parqueo en vía en Bogotá, en un polígono de Chapinero ubicado entre las calles 76 y 94 y entre la autopista Norte y la carrera 11.



En total fueron 1.000 cajones los habilitados por la terminal de transportes de Bogotá y más de 85 personas, entre facilitadores, supervisores, recorredores y un coordinador zonal.

El facilitador debe registrar la hora de entrada y de salida en la app. Foto: Camilo Castillo. EL TIEMPO

Si bien la ciudad venía de 20 días de etapa pedagógica, en la cual 31.000 usuarios utilizaron el servicio de parqueo –1.550 personas por día–, aún no se sabía a ciencia cierta cómo reaccionarían los conductores ante la obligatoriedad del pago.



Por tal motivo, EL TIEMPO recorrió varias zonas del norte de la capital para conocer de primera mano el proceso de cobro, la opinión de los ciudadanos y las dificultades en la implementación del sistema.



En primer lugar, fue evidente el desconocimiento del sistema de cobro por algunos ciudadanos. Por ejemplo, sobre la carrera 14 entre la calle 80 y la 79 había cerca de 8 vehículos parqueados frente a los avisos que indican una zona de parqueo. “No sabía que tocaba pagar desde hoy, pensé que el piloto iba hasta enero”, le dijo a este periódico uno de los conductores estacionados sobre la vía, y se negó a pagar y prefirió mover su vehículo.



Un caso similar se pudo evidenciar en la calle 93B entre carreras 15 y 16. Allí, hacia las 2:30 p. m., llegó Verónica Giraldo con su vehículo. Jonathan Martínez, quien es el facilitador asignado a este segmento de 13 cajones, se acercó a ella y le manifestó el costo del servicio y el tiempo que tendría antes de que se cobrara otra fracción.

Me pareció muy fácil y realmente no siento que sea costoso. Sabía que lo estaban implementado, pero no que estaban cobrando. FACEBOOK

Posteriormente tomó los datos del vehículo de Verónica y los registró en la aplicación, junto con la hora de ingreso al cajón. “Hasta el momento, la gente ha sido muy comprensiva. Apenas les explico el costo de cada fracción y les doy indicaciones para ubicarse dentro del cajón, lo hacen”, dijo.



“Me pareció muy fácil y realmente no siento que sea costoso. Sabía que lo estaban implementado, pero no que estaban cobrando, porque la semana pasada no tuve que pagar nada en otro sitio”, dijo Verónica después de desembolsar 3.000 pesos en efectivo, y añadió: “Lo único malo es que no puedo hacer el trámite por la aplicación porque aún no está disponible para el sistema operativo de mi celular”, agregó.



Después de 11 minutos, la mujer abandono el cajón. Inmediatamente, Jonathan realizó el reporte en la aplicación, marcando la hora de salida.

Jonathan Martínez es el facilitador asignado al segmento de la calle 93B entre carreras 15 y 16. Foto: Camilo Castillo. EL TIEMPO

Raúl Sánchez, otro ciudadano que probó por primera vez la medida, no está conforme con esta. “Me parece excesivamente costoso. No creo que sea justo pagar 3.000 pesos cuando solo estuve parqueado 20 minutos. Me hubiera salido más económico ir a un parqueadero privado”, dijo después de pagar.



No ocurrió lo mismo con una camioneta gris parqueada desde el mediodía en uno de los cupos que supervisa este facilitador. “El señor llegó, parqueó y se fue. Yo hice el reporte ante la central con el número de la placa, y ahora el dueño del vehículo tendrá que pagar 32.200 pesos cuando vuelva, pues ya completó siete fracciones”, explicó el facilitador.



Con respecto al proceso de pago por la aplicación móvil Zona de Parqueo Pago-Ciudadano, al menos en este sector de la capital no hubo muchos casos. No obstante, Jonathan explicó el proceso que tuvo que llevar a cabo con uno de los ciudadanos que realizaron el trámite de forma digital en la mañana de ayer.



“Un ciudadano llegó y manifestó que había realizado el pago por la aplicación. Me mostró la factura electrónica que le llegó al celular y pudo estacionarse sin inconvenientes. Si una persona, por cualquier motivo, no tiene el comprobante en su poder, a mí me corresponde seleccionar el segmento en la aplicación e ingresar la placa. Si efectivamente la persona realizó el desembolso, el sistema no me va a dejar ingresar nuevamente la matrícula del carro”, explicó el trabajador.

