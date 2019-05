Así fue el homicidio contra Anlly León, agente asesinada hace un mes

Humilde, alegre, luchadora, ejemplar, valiente, hermosa. Las palabras de la familia y amigos sobre Anlly Catherin León Durán, agente de la Policía Nacional que murió haciendo lo que le apasionaba —hoy hace exactamente un mes—, delatan el tipo de persona que fue esta mujer, quien dio su vida, de apenas 27 años, por el país.

La tarde del 27 de marzo del 2019, cuando se encontraba con su compañero Edier Alexánder Garabito García, fueron atacados con armas de fuego por dos delincuentes, quienes, al parecer, por lo que sospechan los allegados de las víctimas, sabían de las labores de inteligencia que estaban realizando ese día.

Los agentes fueron trasladados a la clínica de Occidente, donde, días después, fallecieron. Anlly murió el primero de abril.



Ómar Iván Rodríguez, alias el Tío, habría sido el responsable de dispararles a Anlly y a Edier, quienes llegaron en una motocicleta al parque El Sol del barrio de Mandalay, en la carrera 74 con calle 5.ª, en Kennedy. El homicida accionó su arma en cuatro ocasiones, dos disparos en la cabeza y por la espalda a cada uno.



Esa tarde, alias el Tío estaba rondando el sector en un vehículo que era manejado, al parecer, por Elizabeth García Arévalo, alias la Cucha. Después de quitarles la vida a los agentes, el asesino les arrebató sus celulares, billeteras y relojes, todo avaluado en unos 10 millones de pesos, y huyó con su cómplice. Las autoridades informaron que el pasado 17 de abril estas dos personas fueron capturadas gracias a las labores de la Fiscalía y la policía judicial Sijín, y que, por el modus operandi, se cree que integrarían una banda de fleteo.

En un comunicado, la Policía informó que estas personas habían sido procesadas por homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado, hurto calificado y agravado y concierto para delinquir.



En esa misma comunicación está escrito que Edier y Anlly se “encontraban departiendo”. Esto es diferente a la versión que dio la Policía de Bogotá el día de los hechos, cuando afirmaron que “los uniformados se encontraban realizando actividades propias de su especialidad contra una banda delincuencial, cuando fueron heridos con arma de fuego en medio del operativo”, y a lo que asegura la familia, la cual sostiene que ese día ella estaba en sus labores como recolectora de información en la dirección de inteligencia policial, en el área de operaciones.

Una prima de Anlly manifestó que “no se nos quita de la cabeza que esto fue sapeado, porque ¿cómo sabían que ellos estaban allá si iban de civil?”. Esta persona sospecha que los delincuentes supieron de la presencia de los agentes en el barrio Mandalay “por alguien de adentro de la Policía”. No obstante, esto no ha sido comprobado.



Lo que sí es cierto es que Anlly, quien nació el 28 de junio de 1991 en Aguachica, Cesar, dejó con su partida una profunda tristeza entre los suyos.

“Flaca, te me fuiste, pero ten presente que estarás en mi corazón. Dios sabe por qué te llamó tan niña. Eres y seguirás siendo la alegría de la familia León Durán; te amamos y allá donde estés, vuela mi reina, porque luchaste por este país que amabas, siendo una patrullera humilde y sencilla, y, como dicen tus amistades, lograste hacer lo que querías: servirle a la patria”, le escribió a Anlly, como homenaje, William León Durán, su hermano.



Ella llevaba ocho años en la Policía Nacional. Ingresó en el 2011 a la Escuela de Carabineros de la Provincia de Vélez, en Santander, y después de graduarse, llegó a Bogotá para ejercer sus labores, las cuales se enfocaron principalmente en acciones de inteligencia. Sus compañeros de trabajo siempre le reconocieron su compromiso y profesionalismo, incluso en los más exigentes y peligrosos operativos.

Anlly León Durán llevaba más de ocho años en la Policía Nacional. Foto: Particular

“Se destacó por su amor a su familia, por su trabajo, su entrega incondicional, por ser ejemplo de sus padres y hermanos. Una heroína de la patria. Su valentía y entrega a la Policía hablaba por sí sola, destacándose como una patrullera íntegra. Participó en muchas operaciones contra el terrorismo nacional e internacional, y contribuyó de manera eficaz a la convivencia y seguridad ciudadana”, la recordó Edna Pascuaza Riaño, amiga y compañera de trabajo.



Los mensajes de luto y dolor de sus allegados son muchos, y todos llevan a lo mismo: reconocer la vida de una mujer que llenó de alegría a sus cercanos y que dio su vida por desconocidos.



“Aún me siento destrozada, y se me hace difícil de asimilar. Suelo recordarte con alegría, pero es inevitable llorar. Jamás me imaginé que tendría que verte partir, te llevaré siempre en lo más profundo de mi corazón; gracias por dejar tu huella, por dejarnos tu bondad, tu alegría, tu sonrisa y, sobre todo, tu amor”, se despidió, un mes después de su partida, Alexy Johana Sánchez, una de sus primas.

Según información de la Policía de Bogotá, en el 2018, uno de sus hombres murió en medio de sus labores, el 20 de mayo en la localidad de Suba. Entre tanto, este año hubo otro, el pasado 26 de abril y en confusos hechos, un auxiliar perdió la vida cuando un compañero accionó su arma de dotación.



Los casos de Anlly y Edier no los contabiliza la Mebog, porque se trató de uniformados de la Dirección Nacional de la Policía.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom